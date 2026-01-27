何沛珈陳楨怡連睇兩場BLACKPINK 黃嘉雯「High到Dope」跳到背痛

韓國女子天團BLACKPINK一連三晚在啟德體育園主場館開騷，昨晚舉行最後一場演出時Rose和Lisa一度感觸落淚令全場動容。然而最令人驚喜的是，本地藝人對這場演唱會的狂熱程度竟然超乎想像，何沛珈和陳楨怡更是連續觀看兩場演出，展現出前所未見的追星熱忱。黃嘉雯更因為太過投入演出，回到家中竟然出現背痛問題，可見BLACKPINK的魅力確實無法抵擋。