何沛珈陳楨怡連睇兩場BLACKPINK 黃嘉雯「High到Dope」跳到背痛
廣告
韓國女子天團BLACKPINK一連三晚在啟德體育園主場館開騷，昨晚舉行最後一場演出時Rose和Lisa一度感觸落淚令全場動容。然而最令人驚喜的是，本地藝人對這場演唱會的狂熱程度竟然超乎想像，何沛珈和陳楨怡更是連續觀看兩場演出，展現出前所未見的追星熱忱。黃嘉雯更因為太過投入演出，回到家中竟然出現背痛問題，可見BLACKPINK的魅力確實無法抵擋。
陳楨怡全套應援裝備沉浸式追星
陳楨怡對BLACKPINK的熱愛程度令人咋舌，她不但連續觀看兩場演出，更是全副武裝出席。她特意穿上黑色透視緊身衫加底，外披BLACKPINK應援服飾，手持應援物品左搖右擺，整個人完全沉浸在演唱會的氛圍當中。從現場照片可見，陳楨怡全程投入演出，甚至在台下跟著音樂節拍舞動，展現出真正粉絲的狂熱態度。
何沛珈游嘉欣粉紅造型High爆全場
何沛珈同樣是BLACKPINK的忠實粉絲，在觀看完第二場演出後仍然意猶未盡，特意約同游嘉欣一起觀看最後一場演出。兩人特意穿上粉紅背心外加皮褸作為應援造型，呼應BLACKPINK的品牌色彩。現場照片顯示，何沛珈和游嘉欣全程表現興奮，不斷跟著音樂節拍擺動身體，完全融入演唱會的熱烈氣氛當中。
黃嘉雯跳到背痛展現真粉絲實力
黃嘉雯在觀看BLACKPINK演唱會時的投入程度更是令人驚嘆，她全晚都處於極度興奮狀態，跟著音樂不停舞動身體。然而這種狂熱的追星行為卻讓她付出了代價，回到家中後竟然出現背痛問題。黃嘉雯在社交平台上分享這個有趣經歷，表示自己「High到Dope，返到屋企搞到Back Pain」，可見她對演唱會的投入程度確實超乎一般。
本地藝人BLACKPINK熱潮持續發酵
這次BLACKPINK香港演唱會不但吸引大量普通歌迷朝聖，更令本地藝人展現出前所未見的追星熱忱。從何沛珈、陳楨怡連續觀看兩場演出，到黃嘉雯跳到背痛的誇張程度，都反映出BLACKPINK在香港娛樂圈的巨大影響力。這種跨界的音樂魅力不但打破了語言和文化界限，更讓本地藝人化身狂熱粉絲，展現出音樂無國界的強大感染力。
圖片來源：陳楨怡IG、何沛珈IG、黃嘉雯IG資料或影片來源：原文刊於新假期