BLACKPINK香港演唱會｜4女火辣造型震撼登場 Rosé首場即試經典街頭小食

韓國天團BLACKPINK今晚在啟德體育園主場館舉行世界巡迴演唱會首場演出，四位成員以火辣造型登場瞬間引爆全場氣氛。然而演出期間卻發生令人意外的插曲，成員多次呼籲台下觀眾放下手機及後退保持安全距離，但現場反應冷淡，甚至有人無視勸告繼續我行我素，令成員們顯得有些無奈。

Lisa性感登場火辣造型秒殺全場

演唱會一開場，Jennie、Lisa、Jisoo及Rosé便以一身性感造型震撼登場，其中Lisa更大方展現纖腰與招牌長腿，瞬間點燃現場所有「Blinks」的熱情。四人以大熱歌曲《Kill This Love》揭開序幕，強勁節拍配合整齊劃一的舞蹈動作，讓全場觀眾陷入瘋狂狀態。現場氣氛熱烈，尖叫聲此起彼落，充分展現BLACKPINK的超強舞台魅力。

Rosé廣東話問好 品嚐雞蛋仔展親民一面

在勁歌熱舞過後，成員們熱情地與香港粉絲互動打招呼。Rosé更特地入境隨俗，用標準廣東話向粉絲問好「大家好，我係Rosé！」，誠意十足的發言立即引來全場雷鳴般的尖叫聲。Rosé每到一個城市巡演都會品嚐當地美食，來到香港她也沒錯過機會，在後台大方品嚐了香港地道小食雞蛋仔，從照片可見她吃得津津有味，表情相當可愛滿足，展現親民一面。

成員多次勸告觀眾放下手機遭無視

然而演出期間卻出現令人尷尬的場面，Rosé及Lisa多次呼籲站立區觀眾放下手機三秒鐘，但現場反應冷淡，幾乎沒有人理會。後來更有人特地用普通話再講一次，情況依然沒有改善，可以感受到成員們有些煩躁。她們接著呼籲大家注意安全並後退一步，同樣遭到無視。Rosé無奈地表示「we won’t be able to say we miss you guys until you guys step back」，最後只好苦笑說「okay, I guess you guys want us to perform the next song directly」。

網民熱議觀眾質素現場秩序混亂

有現場觀眾在社交媒體分享親身經歷，表示自己身高168厘米還特地穿了4厘米高跟鞋，本想好好享受演出，但前面觀眾個個舉起手機，完全阻擋視線，只能透過大螢幕觀看表演。該觀眾更透露現場還有人將女朋友抱起放在肩膀上，幸好職員立即出面警告。網民對此議論紛紛，有人批評部分觀眾質素有待改善，認為應該尊重藝人及其他觀眾，也有人為成員們的專業表現點讚，認為她們在面對困難情況時仍保持禮貌和耐性。

blackpink 演唱會 BLACKPINK四位成員性感造型登場引爆全場（圖片來源：Threads圖片）
BLACKPINK四位成員性感造型登場引爆全場（圖片來源：Threads圖片）
blackpink 演唱會 Jisoo非常性感！（圖片來源：小紅書圖片）
Jisoo非常性感！（圖片來源：小紅書圖片）
blackpink 演唱會 Lisa展現纖腰長腿瞬間點燃現場氣氛（圖片來源：小紅書圖片）
Lisa展現纖腰長腿瞬間點燃現場氣氛（圖片來源：小紅書圖片）
blackpink 演唱會 （圖片來源：小紅書圖片）
（圖片來源：小紅書圖片）
blackpink 演唱會 Rosé後台品嚐香港雞蛋仔表情滿足可愛（圖片來源：Threads圖片）
Rosé後台品嚐香港雞蛋仔表情滿足可愛（圖片來源：Threads圖片）
blackpink 演唱會 （圖片來源：Threads圖片）
（圖片來源：Threads圖片）
blackpink 演唱會 （圖片來源：Threads圖片）
（圖片來源：Threads圖片）
blackpink 演唱會 站立區觀眾舉起手機影響其他人視線（圖片來源：Threads圖片）
站立區觀眾舉起手機影響其他人視線（圖片來源：Threads圖片）
blackpink 演唱會 成員多次呼籲觀眾放下手機保持秩序（圖片來源：Threads圖片）
成員多次呼籲觀眾放下手機保持秩序（圖片來源：Threads圖片）

