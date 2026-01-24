BLACKPINK香港演唱會｜4女火辣造型震撼登場 Rosé首場即試經典街頭小食

韓國天團BLACKPINK今晚在啟德體育園主場館舉行世界巡迴演唱會首場演出，四位成員以火辣造型登場瞬間引爆全場氣氛。然而演出期間卻發生令人意外的插曲，成員多次呼籲台下觀眾放下手機及後退保持安全距離，但現場反應冷淡，甚至有人無視勸告繼續我行我素，令成員們顯得有些無奈。