BLACKPINK香港演唱會｜4女火辣造型震撼登場 Rosé首場即試經典街頭小食
Lisa性感登場火辣造型秒殺全場
演唱會一開場，Jennie、Lisa、Jisoo及Rosé便以一身性感造型震撼登場，其中Lisa更大方展現纖腰與招牌長腿，瞬間點燃現場所有「Blinks」的熱情。四人以大熱歌曲《Kill This Love》揭開序幕，強勁節拍配合整齊劃一的舞蹈動作，讓全場觀眾陷入瘋狂狀態。現場氣氛熱烈，尖叫聲此起彼落，充分展現BLACKPINK的超強舞台魅力。
Rosé廣東話問好 品嚐雞蛋仔展親民一面
在勁歌熱舞過後，成員們熱情地與香港粉絲互動打招呼。Rosé更特地入境隨俗，用標準廣東話向粉絲問好「大家好，我係Rosé！」，誠意十足的發言立即引來全場雷鳴般的尖叫聲。Rosé每到一個城市巡演都會品嚐當地美食，來到香港她也沒錯過機會，在後台大方品嚐了香港地道小食雞蛋仔，從照片可見她吃得津津有味，表情相當可愛滿足，展現親民一面。
成員多次勸告觀眾放下手機遭無視
然而演出期間卻出現令人尷尬的場面，Rosé及Lisa多次呼籲站立區觀眾放下手機三秒鐘，但現場反應冷淡，幾乎沒有人理會。後來更有人特地用普通話再講一次，情況依然沒有改善，可以感受到成員們有些煩躁。她們接著呼籲大家注意安全並後退一步，同樣遭到無視。Rosé無奈地表示「we won’t be able to say we miss you guys until you guys step back」，最後只好苦笑說「okay, I guess you guys want us to perform the next song directly」。
網民熱議觀眾質素現場秩序混亂
有現場觀眾在社交媒體分享親身經歷，表示自己身高168厘米還特地穿了4厘米高跟鞋，本想好好享受演出，但前面觀眾個個舉起手機，完全阻擋視線，只能透過大螢幕觀看表演。該觀眾更透露現場還有人將女朋友抱起放在肩膀上，幸好職員立即出面警告。網民對此議論紛紛，有人批評部分觀眾質素有待改善，認為應該尊重藝人及其他觀眾，也有人為成員們的專業表現點讚，認為她們在面對困難情況時仍保持禮貌和耐性。