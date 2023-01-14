BLACKPINK世界巡演 | 香港站正式開騷 4女以全新團服亮相！
BLACKPINK香港站全新團服亮相
BLACKPINK今次《BORN PINK》巡回演唱會中，幾乎每場都會穿起不同造型的服裝登場。今次四位成員亦穿上全新的粉色團服，勁歌熱舞大唱《How you like that》、《Pretty Savage》等歌曲。其中成員Lisa和Jennie更露出小蠻腰，大騷腹肌和fit爆身形。
余德丞親自成功撲飛 帶圈外好友齊睇騷
韓國天團BLACKPINK時隔四年到港演出，吸引了多位名人到場支持。其中余德丞（Dickson）更在電台節目結束後便馬上趕到會場，並且身穿演唱會衛衣和手持應援手燈支持BLACKPINK。余德丞在接受記者訪問時，不但大方表示自己最喜愛的成員為BLACKPINK的Rose之餘，又分享自己憑4部電腦成功撲飛的經驗：「要用Lan線，千祈唔好用Wi-Fi，準備幾部電腦，電話一定唔夠快，用咗4部電腦嗰朝係咁撳。下次如果撳要睇清楚個floor plan，成日覺得中間最前最好啦，但其實坐側邊係容易。」
李嘉欣、梁詠琪都有捧場
梁詠琪（Gigi）就帶同囡囡Sofia急急腳進場睇演唱會，梁詠琪就帶上粉色口罩，女兒Sofia就全身粉色服裝支持偶像，其後梁詠琪的朋友亦有為兩母女送上BLACKPINK演唱會紀念品。雖然記者們未有拍到大美人李嘉欣入場的片段，但李嘉欣亦有在社交平台分享多條BLACKPINK演唱會的影片，睇嚟大美人都睇演唱會睇得好開心！
[email protected]大爆Chantel無得睇演唱會原因
After Class成員詹天文（Windy）亦有與友人到場捧場，更在入場前開Live與粉絲們分享睇演唱會的喜悅。當被問到姚焯菲（Chantel）有冇一齊去嘅時候，Windy就大爆Chantel缺席的原因：「Chantel冇嚟，我記得佢同過我講佢張飛係聽日嘅，但係我地突然有個仁濟騷，所以佢就冇得睇，跟住佢好唔開心。我會幫佢睇，但係我會幫佢睇，然後影好多片俾佢，跟住佢會嬲我，哈哈講笑。」
Jennie於法國場high到除剩Bra
BLACKPINK在去年開始世界巡演《BORN PINK》演唱會，每個國家都必定有經典位！其中在法國巴黎場，Jennie更一度在台上除剩黑色Bra，又扭腰大跳Twerking，電暈台下一班粉絲。法國場更吸引到法國總統夫人Brigitte Macron到場捧場，認真厲害！
美國場耳機漏電痛到尖叫
此外，Jennie在美國場亦曾經發生舞台意外。當四人在台上表演勁歌熱舞的時候，Jennie突然大叫，再抱頭往後退再跪低，懷疑Jennie是因為耳機漏電而受驚。該片段一流出，即刻引來粉絲們的關注，表示Jennie已經不是第一次因為耳機漏電問題而受傷，希望公司能夠密切關註事件，以免成員們再次受傷。
BLACKPINK巡演造型全面睇
BLACKPINK四位成員都是「時尚ICON」，每場演唱會的服裝造型都受到外界的關注。除了有CHANEL、DIOR等品牌度身定做服裝之外，每件服裝都能襯出每位成員的魅力！就讓我們一起回顧過去BLACKPINK巡演的經典造型吧！
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常見問題
將來還有什麼演唱會值得留意？
隨著疫情過去，有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：周興哲演唱會（加場門票1月12日優先訂票）、馮允謙演唱會（1月12日優先購票）、周杰倫演唱會、COLLAR演唱會、Twins演唱會、鄭秀文演唱會、鄭欣宜演唱會！Sundaykiss為你整合了香港演唱會一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
除了演唱會外，還有什麼節日好去處？
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