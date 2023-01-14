BLACKPINK世界巡演 | 香港站正式開騷 4女以全新團服亮相！

BLACKPINK《BORN PINK》世界巡迴演唱會終於到香港場，昨日便於亞博展開一連3日的演唱會，BLACKPINK四位成員更穿上新團服登場，令一班粉絲們都看得盡興而歸。今次天團訪訪港，不但吸引了余德丞和梁詠琪等人捧場，連大美人李嘉欣都有到場睇騷！