BLACKPINK新歌Shut Down被指抄COLLAR 歸納六大相似位掀罵戰
六大相似之處
1.服裝風格幾乎一樣
COLLAR的《OFF/ON》MV衣服和配飾主要以懷舊風格為主。然而，BLACKPINK主打歌《Shut Down》MV結合嘻哈、迷幻、古典等元素。兩者的服飾都十分色彩繽紛，並以紅色、藍色等鮮艷的顏色吸引觀眾的眼球。另外，兩者都有毛毛帽和鐵鏈的配飾。
2. 寸爆辣跑似Ivy So
此外，COLLAR的《OFF/ON》MV和BLACKPINK的《Shut Down》MV都有運用「搭𨋢」、「浴缸」、「跑車」等場景。
在COLLAR的《OFF/ON》MV中，多次顯示Ivy So開跑車的場景。然而，在BLACKPINK的《Shut Down》MV中，也有BLACKPINK全部成員開跑車的場景。拍攝的角度都是從正面呈現。
3. 電梯Chok樣抄阿Day？
在COLLAR的《OFF/ON》MV中， Day於電梯中的場景。BLACKPINK的《Shut Down》MV中，亦有BLACKPINK全部成員於電梯中的場景。
4. 浴缸場景似Candy！
在COLLAR的《OFF/ON》MV中，Candy主場景係坐在浴缸裡面。BLACKPINK的《Shut Down》MV中，也有坐在浴缸旁邊的場景。
5. 背影行走廊都一樣！？
此外，COLLAR的《OFF/ON》MV中曾有一幕是全部成員於走廊行走。同樣地，BLACKPINK的《Shut Down》MV中，也有全部成員於走廊背對行走。
6. 跳舞動作都非常相似
有網民發現，COLLAR的《OFF/ON》和BLACKPINK的《Shut Down》的舞蹈都有許多手勢動作。當中「指地下手勢」的一幕，兩者意外地一致。
「一定係COLLAR坐時光機抄！」
不少網民表示兩首歌確實相似「連歌名都差唔多意思」，亦有網民驚訝表示「BLACKPINK都抄COLLAR」。不過也有網民表示「純粹巧合啫」「人哋連COLLAR都未必識啦」。有些更堅持BLACKPINK先係原創，寫道：「一定係COLLAR坐時光機抄！」
即睇片睇兩個MV：先睇COLLAR《OFF/ON》
再睇BLACKPINK的《Shut Down》：
的確有幾分相似
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