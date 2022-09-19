BLACKPINK新歌Shut Down被指抄COLLAR 歸納六大相似位掀罵戰

韓國女團BLACKPINK新專輯《BORN PINK》主打歌《Shut Down》MV短短2天已經突破8千萬點擊，亦成功登上43個國家iTunes上的第一位。但就有網民發現，《Shut Down》的MV與COLLAR的《OFF/ON》7月中發布的MV某些情節非常相似，更質疑「BLACKPINK抄襲COLLAR」，引起討論區大戰！