BLACKPINK演唱會香港2026｜1月啟德！即日優先預訂/cityline購票
BLACKPINK演唱會香港2026〡門票優先預訂方法BLINK/VISA/Trip.com
為了讓忠實粉絲有更大機會購得門票，主辦單位設有多輪優先購票安排。
BLINK MEMBERSHIP (GLOBAL) 優先購票
擁有BLACKPINK官方BLINK MEMBERSHIP (GLOBAL) 的會員將享有最先的購票權利。根據公佈，會員優先購票登記時段為2025年5月27日中午12時至6月1日晚上10時59分。成功登記的會員，可在2025年6月10日（星期二）上午11時至晚上11時59分期間進行優先購票。此舉措旨在回饋官方歌迷會的成員，讓他們能快人一步鎖定心儀的門票。成為會員通常需要透過官方渠道申請並支付相應費用，有意循此途徑購票的粉絲需提前辦理。
- BLINK MEMBERSHIP(GLOBAL) 優先購票登記：5月27日正午12時至6月1日晚上10時59分
- BLINK MEMBERSHIP(GLOBAL) 優先購票：2025年6月10日 (星期二) 上午11時至晚上11時59分
- 訂票連結：weverse shop 官網
VISA信用卡用戶優先購票安排
繼BLINK會員優先購票後，指定的VISA信用卡用戶亦有優先購票機會。此輪預售分為兩個階段：
- VISA Infinite持卡人：可於2025年6月11日（星期三）上午11時至下午2時優先購票。
- 其他指定VISA信用卡用戶（VISA Presale）：可於同日，即2025年6月11日（星期三）下午6時至晚上11時59分進行優先購票。
不同卡種的優先購票時間有所區別，持卡人需留意自己卡種所對應的時段，並確保信用卡有足夠的信用額度及已開通網上交易功能。
Trip.com 優先購票機會
除了會員及信用卡優先購票外，旅遊平台Trip.com亦將提供優先購票的渠道。Trip.com的優先購票時段定於2025年6月12日（星期四）上午11時至晚上11時59分。這為未能參與前兩輪優先購票的歌迷提供了另一個提早購票的機會。具體參與方式及條款細則，需留意Trip.com官方平台的公佈。
BLACKPINK演唱會香港2026〡Cityline公開發售搶飛攻略 票價詳情
公開發售日期及售票平台 (Cityline)
在所有優先購票環節結束後，餘下的門票將作公開發售。根據目前資訊，BLACKPINK《DEADLINE》世界巡迴演唱會香港站的門票，將於2025年6月13日（星期五）上午11時起，透過Cityline.com公開發售。Cityline是香港主要的票務平台之一，建議歌迷提前註冊並熟悉其購票流程。
預計門票價格範圍與座位表
關於BLACKPINK《DEADLINE》香港演唱會的具體票價及座位表，官方暫未公佈，預計會在臨近發售日期時才揭曉。參考BLACKPINK於2023年1月在香港亞洲國際博覽館舉行的《BORN PINK》世界巡迴演唱會，當時門票價格由港幣799元至2,999元不等。VIP套票價格更高，包含Sound Check Party等福利。考慮到通貨膨脹及新場地的因素，預計《DEADLINE》演唱會的票價可能會有所調整。座位表方面，一般會根據舞台設計劃分不同價位的區域，粉絲可待官方公佈後再作選擇。
成功搶票技巧與注意事項
面對BLACKPINK演唱會門票的激烈競爭，掌握一些搶票技巧至關重要：
- 多裝置多瀏覽器：在電腦、手機、平板等多部不同裝置上，同時開啟Chrome、Firefox、Safari等不同網頁瀏覽器進行嘗試，相當於增加排隊的機會。
- 準時登入：在開售前預早登入票務網站，並不斷刷新頁面，確保在開售一刻即時進入購票系統。
- 網絡穩定：確保所使用的網絡連接穩定且快速，避免在關鍵時刻因網絡問題而失敗。
- 預備個人資料：預先準備好購票所需的個人資料（如姓名、電話、電郵、信用卡資料等），以便快速填寫。
- 留意IP限制：部分票務系統可能會限制同一IP地址的購票數量或頻率，若與親友一同搶票，可考慮使用不同網絡（如手機數據網絡）或VPN，但需注意VPN的穩定性及是否被票務系統允許。
- 親友協助：請求身處不同地方、使用不同網絡的親友幫忙同時搶票，人多好辦事。
- 保持冷靜：搶票過程可能遇到網絡擠塞或頁面錯誤，保持冷靜，耐心嘗試。
BLACKPINK演唱會香港2026〡啟德體育園演出場地
根據主辦單位公佈，BLACKPINK《DEADLINE》世界巡迴演唱會香港站將登陸全新的大型綜合場地——啟德體育園主場館（Kai Tak Stadium / Kai Tak Main Stadium）。啟德體育園是香港近年重點發展的體育及娛樂新地標，其主場館設計先進，可容納數萬名觀眾，配備頂級音響及視覺設備，旨在提供世界級的觀演體驗。選擇此場地足見主辦方對BLACKPINK演唱會規模及製作水平的高度重視，相信能為入場觀眾帶來前所未有的視聽盛宴。啟德體育園的交通配套亦是考慮因素之一，雖然仍在發展階段，但預計屆時將有相應的交通安排以疏導人流。
BLACKPINK演唱會香港2026〡演出歌單
官方尚未公布演唱會歌單，但預計將會現場演唱以下經典歌曲：
- 《How You Like That》
- 《Pink Venom》
- 《BOOMBAYAH》
- 《AS IF IT’S YOUR LAST》
此外，各團員的SOLO歌曲也有望現場演唱，包括：
- Jennie的《SOLO》、《Mantra》
- Rosé的《APT.》、《number one girl》
- Lisa的《New Woman》、《ROCKSTAR》
- Jisoo的《Flower》、《Earthquake》
BLACKPINK演唱會香港2026〡世界演唱會DEADLINE
BLACKPINK已正式宣佈其最新世界巡迴演唱會名為《DEADLINE》。這次巡演規模盛大，將橫跨多個大洲，由韓國高陽體育館啟動，途經美國洛杉磯、芝加哥、加拿大多倫多、紐約，再轉往歐洲的巴黎、米蘭、倫敦等地。亞洲地區的演出亦是重點，包括台灣高雄、泰國曼谷、新加坡、日本東京，而香港站更被列為這次盛大巡演的其中一站，令本地粉絲引頸以待。主辦單位LIVE NATION HK已確認香港站的演出，預計將再次掀起撲飛熱潮。
BLACKPINK成員簡介與音樂成就
BLACKPINK由四位各具特色的成員組成：Jisoo（智秀）以其溫柔甜美的嗓音和出眾的顏值深受喜愛；Jennie則以其獨特的時尚感和舞台上的霸氣饒舌聞名；Rosé（彩英）擁有辨識度極高的蜜糖聲線和結他彈唱才華；而Lisa憑藉其超凡的舞蹈實力和舞台魅力，在全球擁有極高人氣。
她們的音樂成就斐然，2020年首張正規專輯《THE ALBUM》成功打入國際市場，在美國告示牌（Billboard）創下首張K-POP女團專輯銷量突破百萬的紀錄。緊隨其後的第二張正規專輯《BORN PINK》於2022年發行，更是氣勢如虹，不僅銷量突破二百萬大關，更一舉拿下美國告示牌及英國金榜冠軍，重新定義了近二十年來女團的成就標準，成為樂壇的指標性人物。她們的多首歌曲均成為全球傳唱的洗腦神曲，配上標誌性的舞蹈挑戰，影響力遍及全球。
BLACKPINK演唱會香港2026〡BLACKPINK歷年香港演唱會回顧
2023年《BORN PINK》香港演唱會盛況
BLACKPINK上一次在香港舉行大型演唱會是2023年1月13日至15日，於亞洲國際博覽館Arena舉行的一連三場《BORN PINK》世界巡迴演唱會。當時反應極為空前，門票在優先發售階段已迅速被搶購一空，公開發售更是「秒殺」。演唱會現場氣氛熾熱，四位成員施展渾身解數，帶來多首熱門歌曲和精彩的個人表演，讓香港BLINK們度過了難忘的晚上。
過往演唱會門票熱度與市場反應
《BORN PINK》香港演唱會的門票需求極高，導致市場上出現嚴重的炒賣現象。原價數千元的門票，在二手市場被炒至數萬元不等，最前排的「黃牛飛」價格更是驚人，曾有報導指第一排座位一度被炒至港幣11萬元，足見BLACKPINK在香港的非凡人氣和市場號召力。這種熱度也反映了全球粉絲對她們演出的渴望。因此，對於即將到來的《DEADLINE》演唱會，粉絲們有必要作好萬全準備，以應對同樣激烈的門票爭奪戰。過往的經驗亦提醒歌迷，應透過官方及授權渠道購票，以避免受騙或購入溢價過高的門票。