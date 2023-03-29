BLACKPINK成員Jennie著超短裙跳舞「股」惑流出 惹網民狠批差別對待

韓國人氣女團BLACKPINK由去年10月展開《BORN PINK》世界巡迴演唱會，之前其香港站曾被鬧造型極Hea，最近去到菲律賓、馬尼拉、法國等站，其成員Jennie卻因衣著問題，而引起網民熱烈討論，話佢愈著愈少布，似「攞正牌賣肉」！