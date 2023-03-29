BLACKPINK成員Jennie著超短裙跳舞「股」惑流出 惹網民狠批差別對待
[email protected]短裙短到遮唔到patpat
BLACKPINK的27歲成員Jennie一向衣著火辣，在BLACKPINK《BORN PINK》演唱會上亦經常著背心、短裙上台，大派福利畀粉絲。近日網上就流傳一段Jennie在演唱會上的片段，惹來網民狠批「BLACKPINK攞正牌賣肉」，仲話「條裙短到根本遮唔到個patpat，睇嚟佢地直接着Bikini上台指日可待」。
被網民狠批「攞正牌賣肉」
片段中Jennie正與粉絲互動以，扭腰時可見Jennie條裙真係短到流出了一小半patpat，即使著住黑色的安全褲，也完全遮不住。網民睇完片段都認為條裙真係短到唔似裙：「真係同底褲冇分別」，更指打底呢件事好奇怪：「其實d韓團成日著打底做乜，一係索性露真底比人睇，一係長返啲」、「打底係世上最x街既發明」，又有網民比較香港場「香港嗰場包到實要實仲要hea跳」指其對粉絲有差別對待，但其實睇番BLACKPINK超短裙加T恤的打扮，正是其在香港場的造型。
網民：韓團不嬲都係咁
又有網民指韓團就係咁，見怪不怪「韓團不嬲都係咁」、「女團著裙表演其實好正路」、「jennie賣肉都叫左有啲嘢睇吓，但係個rose賣肉唔知做乜x嘢。」、「jennie根本係賣肉擔當嚟架啦，第一日follow ig咩」等等。
重溫Jennie於法國場high到除剩Bra
Jennie其實在法國場時也試過除剩黑色Bra！BLACKPINK在去年開始世界巡演《BORN PINK》演唱會，每個國家都必定有經典位！其中在法國巴黎場，Jennie更一度在台上除剩黑色Bra，又扭腰大跳Twerking，電暈台下一班粉絲。法國場更吸引到法國總統夫人Brigitte Macron到場捧場，認真厲害！
一齊睇埋Jennie性感照片：
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