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BLACKPINK成員Jennie著超短裙跳舞「股」惑流出 惹網民狠批差別對待

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韓國人氣女團BLACKPINK由去年10月展開《BORN PINK》世界巡迴演唱會，之前其香港站曾被鬧造型極Hea，最近去到菲律賓、馬尼拉、法國等站，其成員Jennie卻因衣著問題，而引起網民熱烈討論，話佢愈著愈少布，似「攞正牌賣肉」！

BLACKPINK BLACKPINK近月正進行世界巡迴演出。
BLACKPINK近月正進行世界巡迴演出。（圖片來源：）
blackpink 世界巡演
Jennie（左）和隊友Lisa。（圖片來源：ig＠lalalalisa_m）

[email protected]短裙短到遮唔到patpat

BLACKPINK的27歲成員Jennie一向衣著火辣，在BLACKPINK《BORN PINK》演唱會上亦經常著背心、短裙上台，大派福利畀粉絲。近日網上就流傳一段Jennie在演唱會上的片段，惹來網民狠批「BLACKPINK攞正牌賣肉」，仲話「條裙短到根本遮唔到個patpat，睇嚟佢地直接着Bikini上台指日可待」。

BLACKPINK
（圖片來源：Twitter截圖）

被網民狠批「攞正牌賣肉」

片段中Jennie正與粉絲互動以，扭腰時可見Jennie條裙真係短到流出了一小半patpat，即使著住黑色的安全褲，也完全遮不住。網民睇完片段都認為條裙真係短到唔似裙：「真係同底褲冇分別」，更指打底呢件事好奇怪：「其實d韓團成日著打底做乜，一係索性露真底比人睇，一係長返啲」、「打底係世上最x街既發明」，又有網民比較香港場「香港嗰場包到實要實仲要hea跳」指其對粉絲有差別對待，但其實睇番BLACKPINK超短裙加T恤的打扮，正是其在香港場的造型。

blackpink BLACKPINK香港站演出服裝被指hea爆。
BLACKPINK香港站演出曾被指著T恤短褲出場，似足街坊look，被狠批hea爆。（圖片來源：[email protected]
blackpink 有觀眾不滿BLACKPINK以T恤上陣。
BLACKPINK成員（左起）Jisoo、Jennie、Rose、Lisa來港時，均以T恤加短裙造型上台表演。（圖片來源：YG Entertainment）

網民：韓團不嬲都係咁

又有網民指韓團就係咁，見怪不怪「韓團不嬲都係咁」、「女團著裙表演其實好正路」、「jennie賣肉都叫左有啲嘢睇吓，但係個rose賣肉唔知做乜x嘢。」、「jennie根本係賣肉擔當嚟架啦，第一日follow ig咩」等等。

BLACKPINK Jennie在舞台上嘅打扮一向好少布。
Jennie在舞台上嘅打扮一向好少布。（圖片來源：IG＠jennierubyjane）
BLACKPINK 仲試過著短住裙在台上跑步！
Jennie仲試過分享自己著住短裙在台上跑步嘅短片！（圖片來源：IG＠jennierubyjane）

重溫Jennie於法國場high到除剩Bra

Jennie其實在法國場時也試過除剩黑色Bra！BLACKPINK在去年開始世界巡演《BORN PINK》演唱會，每個國家都必定有經典位！其中在法國巴黎場，Jennie更一度在台上除剩黑色Bra，又扭腰大跳Twerking，電暈台下一班粉絲。法國場更吸引到法國總統夫人Brigitte Macron到場捧場，認真厲害！

blackpink 世界巡演 blackpink Jennie於法國場high到除剩Bra
Jennie於法國場high到除剩Bra（圖片來源：Twitter截圖）
blackpink 世界巡演 blackpink 性感程度爆燈！
性感程度爆燈！（圖片來源：Twitter截圖）

一齊睇埋Jennie性感照片：

BLACKPINK 最近ck廣告非常正！
最近ck廣告非常正！（圖片來源：IG＠jennierubyjane）

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撰文：東方新地（部分內容轉載自New Monday）圖片來源：[email protected]、Twitter截圖、YG Entertainment、IG＠lalalalisa_m、IG＠jennierubyjane、[email protected]

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