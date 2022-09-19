[email protected]被爆與[email protected]密遊濟州 粉紅AI公仔造型蓋掩戀情？
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韓國女團BLACKPINK相隔兩年再度推出新作《Pink Venom》，雖然惹來抄襲風波，被指與三首分別在90及00年代爆紅的歌曲在節奏或歌詞都幾乎一樣，不過BLACKPINK成員心情未見有影響。新專輯《BORN PINK》以及主打歌《Shut Down》回歸，Jennie晒出從未公開的全新粉紅造型，一頭Pink髮獲粉絲大讚如AI公仔，搶鏡到爆，更被指有心遮掩與[email protected]同遊濟州的新聞。
Jennie以新造型冚戀情
BLACKPINK無論是新歌曲抑或MV 造型等等都成為網絡熱話，成員之一的Jennie近日就更加火紅，早前被連環爆出同男團BTS成員V親密照的她，趁新歌發佈再爆出早前甜蜜同遊濟州的合照，剛巧Jennie把從未曝光的粉紅色瀏海長直髮造型照上載於社交網，係咪想轉移網民視線？
粉紅AI造型吸睛
Jennie在IG上傳多張《Pink Venom》的新造型照，包括未被公司採用的粉紅長髮造型，粉絲讚嘆Jennie形象百變，對各種風格的造型都能駕馭，根本無人能及，今次的粉紅造型性感得來，更能特顯她的美好身材，就像AI公仔一樣完美，可愛到不得了。
Jennie興奮赴美工作
BLACKPINK的新歌《Shut Down》推出短短一日已經衝破5千萬點擊，成績非常驕人，不過Jennie繼續成為新聞焦點，因早前被爆出與BTS成員V親密照，令二人的戀情甚囂塵上，不過Jennie心情未受影響，日前BLACKPINK成員一齊出發去美國，Jennie在機場現身時非常興奮。
似乎心情未受影響！
撰文：東方新地圖片來源：[email protected]、[email protected]_v、[email protected]娛樂新聞台影片截圖
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