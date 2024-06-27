Jennie@BLACKPINK驚喜孖陳冠希世紀合照 男神顏值崩壞嚇親網民

韓國女團BLACKPINK的成員在全球擁有極高人氣，當中成員Jennie的IG粉絲數達到8488萬，深受全球粉絲及品牌的喜愛。人氣火爆的Jennie最近更成為運動品牌的全球代言人，並在社交平台分享咗一系列宣傳影片和幕後工作照。不過最搶fo都莫過於Jennie貼出同陳冠希的世紀合照，引起網民熱議！

