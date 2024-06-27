Jennie@BLACKPINK驚喜孖陳冠希世紀合照 男神顏值崩壞嚇親網民
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韓國女團BLACKPINK的成員在全球擁有極高人氣，當中成員Jennie的IG粉絲數達到8488萬，深受全球粉絲及品牌的喜愛。人氣火爆的Jennie最近更成為運動品牌的全球代言人，並在社交平台分享咗一系列宣傳影片和幕後工作照。不過最搶fo都莫過於Jennie貼出同陳冠希的世紀合照，引起網民熱議！
Jennie x 陳冠希世紀合照！
最近，BLACKPINK的Jennie參與了由陳冠希（Edison）主理的品牌CLOT與adidas Originals的合作廣告拍攝。Jennie更在IG曬出其合照，可以看到陳冠希穿著粉藍色襯衫，戴著帽子，與Jennie在壯觀的海景背景下拍照。Jennie興奮地做出可愛的表情和勝利手勢。然而，最引人注目的是陳冠希的變化，他的微笑中法令紋明顯，皮膚顯得較為黝黑，眼睛幾乎成一直線，看起來似乎疲憊不堪，與過去的帥氣形象大相逕庭。
網民：Jennie探老人院
這樣的變化讓他看起來似乎老了許多，網民對此評論紛紛，有人說「個樣仲老過梁朝偉」「隻左手係邊」「似佢阿爺」「希哥都係43但點解老得咁快」「jennie探老人院」亦有人感慨陳冠希全盛時期比Jennie的緋聞男友更靚仔「希哥靚仔過G-dragon 同V 喎」「希哥全盛果陣，都幾肯定整個亞洲無人能及」
睇埋合作花絮照：
撰文：東方新地圖片來源：頭文字d、ig＠edisonchen、ig＠jennierubyjane