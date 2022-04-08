BLACKPINK成員Jennie早前出席法國品牌Jacquemus春夏發表會時所穿的粉紅色性感套裝，因少有大解放而成熱討，最近發現與泰國「第一神顏」女星黛薇卡霍恩（Mai Davika）撞衫，仲被狠狠打敗？