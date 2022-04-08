[email protected]被挑機慘變村姑？ 泰國「第一神顏」撞衫騷Quali俘虜網民
BLACKPINK成員Jennie早前出席法國品牌Jacquemus春夏發表會時所穿的粉紅色性感套裝，因少有大解放而成熱討，最近發現與泰國「第一神顏」女星黛薇卡霍恩（Mai Davika）撞衫，仲被狠狠打敗？
難忘Jennie真空性感套裝
南韓女團BLACKPINK成員Jennie係公認的時尚寵兒，大膽時尚的衣著打扮一直成熱討，亦被譽為「人間香奈兒」。早前Jennie出席法國時尚品牌Jacquemus春夏系列發表會時，真空上陣穿著一身粉色性感套裝，超短上衣不只露出小蠻腰，仲隱若見到下乳，簡單係性感大解放！
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「人間香奈兒」一比之後下變村姑
不過最近Jennie呢身裝扮竟被挑機！早前泰國有稱「第一神顏」女星黛薇卡霍恩（Mai Davika）於社交網站派福利圖，竟與Jennie撞衫，Mai雖然就無露下乳，但一拼之下完全勝出，若隱若現的腹肌配合馬甲線，逆天長腿帶出完美身型比例，唔少網民都大讚：「Mai身材太狂！」「Mai贏得輕輕鬆鬆」「「人間香奈兒」拍埋去神顏度成個村姑咁」「今次不得不認秦國妹正啲」「淨係氣質都差幾皮」