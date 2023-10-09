blackpink lisa

Lisa@BLACKPINK不理形象堅持參演瘋馬秀 遭網民質疑為入神秘組織「光明會」

最新娛聞
東方新地

廣告

韓國女團BLACKPINK的26歲泰籍成員Lisa，早前突然宣布參演被視為法國巴黎夜生活的代表象徵、兼主打脫衣舞等大尺度表演的「瘋馬秀」，引起外界不少批評，認為Lisa的行為與KPOP偶像形象不符。縱使形象大跌Lisa依然繼續表演，令外界更對她參演的原因感到好奇，更有指其中一個原因竟然是她為了入一個神秘組織……

blackpink lisa LISA BLACKPINK成員LISA突然參演瘋馬秀
BLACKPINK成員Lisa（左二）突然參演瘋馬秀。（圖片來源：ig＠lalalalisa_m）

BLACKPINK︳Lisa巴黎瘋馬秀表演造型曝光

由於瘋馬秀不能夠帶電話入內，而瘋馬秀的表演者造型一向都以「超性感」示人，令大家都對Lisa有唔少質疑，今日（5日）香港時間凌晨2時，LISA終於曬出瘋馬秀的表演相。照片可見，LISA有好幾個不同的造型，如銀色比堅尼套裝，辦公室女郎造型以及黑色性感內衣造型，造型雖然都相當性感，但亦沒有傳聞中的曝露！LISA仲喺貼文中寫下：「Such an amazing experience at @crazyhorseparis_official Thank you everyone for making this happen. Call me whenever you need someone to fill a spot」，直指希望下次有機會再出演瘋馬秀！

blackpink lisa LISA 辦公室女郎造型相當密實
辦公室女郎造型相當密實（圖片來源：ig＠lalalalisa_m）
blackpink lisa LISA 最性感似乎已經係呢一套！
最性感似乎已經係呢一套！（圖片來源：ig＠lalalalisa_m）

BLACKPINK︳Lisa被爆參演原因為入「光明會」？

對於Lisa今次參演極具爭議的瘋馬秀，外界一直有唔少猜測，最初原因指因為她非常喜歡看瘋馬秀，亦是瘋馬秀的常客之一。瘋馬秀亦有回應今次邀請Lisa只係想擴大年輕客群，而她亦認同瘋馬秀代表自由女性的象徵，亦因為表演中不會有裸露造型出現才決定參與。

然而，後來卻爆出Lisa不顧形象地參演的原因並非如此簡單，有指Lisa是因為想加入神秘組織「光明會」！有傳不少歐美大明星都是光明會的成員之一，例如Lady Gaga、Rihanna、Madonna（麥當娜）、Justin Bieber等，據悉Lisa為打入歐美市場進軍世界成為頂流巨星，再加上緋聞男友兼LVMH 3公子Frederic Arnault的緣故，她參演瘋馬秀是一個「服從性測試」，只要她肯放低KPOP偶像的身份參演，就可以進入光明會！

blackpink lisa blackpink︳lisa再傳緋聞 爆出一腳踏3船 LVMH 3公子Frederic Arnault
LVMH 3公子Frederic Arnault早前與Lisa傳出緋聞（圖片來源：ig＠frederic.arnault）
blackpink lisa LISA
（圖片來源：ig＠lalalalisa_m）
blackpink lisa LISA 造型示意圖
瘋馬秀造型一向都超性感（圖片來源：ig＠crazyhorseparis_officia）

BLACKPINK︳Lisa一早有預示？

有傳加入光明會的歐美巨星都會展示光明會「全視之眼」的標誌，例如Justin Bieber手臂上的紋身。眼利的網民就發現Lisa於2年前推出SOLO歌《 LALISA》時，就已經在手上戴上「全視之眼」！

blackpink lisa LISA Justin Bieber手臂上紋了「全視之眼」的圖案
Justin Bieber手臂上紋了「全視之眼」的圖案（圖片來源：ig＠justinbieber）
blackpink lisa LISA LISA於solo歌《 LALISA》戴上「全視之眼」
LISA於solo歌《 LALISA》戴上「全視之眼」在手上。（圖片來源：ig＠lalalalisa_m）
blackpink lisa LISA LISA於solo歌《 LALISA》戴上「全視之眼」
LISA於solo歌《 LALISA》戴上「全視之眼」（圖片來源：ig＠lalalalisa_m）

BLACKPINK︳Lisa完成首日瘋馬秀了

Lisa於今日（29日）香港時間凌晨3點完成首場瘋馬秀，首場大獲好評。除了團員Rosé與Jisoo有到場支持外，LVMH老闆Bernard Arnault一家人與Lisa緋聞男友三公子Frédéric Arnault都有到場支持。更傳出Lisa抵法國後是由Frédéric Arnault的保鑣前來接送。

blackpink lisa LISA
（圖片來源：ig＠lalalalisa_m）

BLACKPINK︳Lisa瘋馬秀內容性感但富有藝術感

由於瘋馬秀不能夠帶電話入內，所以有觀看是次表演的觀眾都用筆記錄了內容。當地時間7:45左右開場，Lisa先是登場30秒至1分鐘左右， 而造型則是最經典的禮帽以及士兵造型，而下身則為緊身短褲以及黑靴子，造型都相當正常而又不失性感。

blackpink lisa LISA 造型示意圖
造型示意圖（圖片來源：ig＠crazyhorseparis_officia）
blackpink lisa LISA 造型示意圖
造型示意圖（圖片來源：ig＠crazyhorseparis_officia）

BLACKPINK︳Lisa瘋馬秀造型百變頻轉

之後Lisa以白金色短髮出場，並以皮衣夾克和短褲造型登場客串一陣子。之後以長髮、銀色Bikini上衣及流蘇短褲登場演唱《But I‘m a Good Girl》。網民形容是「較為可愛的Jazz風格」。

blackpink lisa LISA 造型示意圖
造型示意圖（圖片來源：ig＠crazyhorseparis_officia）
blackpink lisa LISA 造型示意圖
造型示意圖（圖片來源：ig＠crazyhorseparis_officia）

一齊睇片〈I’m a Good Girl 〉：

BLACKPINK︳Lisa瘋馬秀辦公室女郎造型脫脫脫

Lisa其後扮演成一名在證券交易所上班的辦公室女郎，並以白色襯衫短裙以及黑絲襪黑皮鞋登場，然後演繹《Crisis Crisis》。由於股市崩盤，Lisa開始脫走衣服，最後只剩下內衣及丁子褲，網民形容該部分為整場表演高潮並且是最大尺度的，而且Lisa亦相當性感。

blackpink lisa LISA
（圖片來源：ig＠lalalalisa_m）
blackpink lisa LISA
（圖片來源：ig＠lalalalisa_m）
blackpink lisa LISA
（圖片來源：ig＠lalalalisa_m）

BLACKPINK︳網上Lisa瘋馬秀流傳造型照

其後網上都有流傳是次Lisa在最後表演完後在後台與一眾舞者的合照。可見Lisa戴著粉紅色假髮，身穿黑色緊身衣與內褲，其尺度未算最大。不過一眾舞者則是全部裸上身。照片與觀影的觀眾所描述的造型吻合，相信不是後期加工照片。

blackpink lisa LISA 網上都有流傳是次Lisa在最後表演完後在後台與一眾舞者的合照
網上都有流傳是次Lisa在最後表演完後在後台與一眾舞者的合照（圖片來源：WEIBO@偶像衝浪達人）

BLACKPINK︳Lisa瘋馬秀觀眾大讚：她太美了！

觀眾在觀看完表演後，不禁大讚Lisa今次為瘋馬秀帶來的表演都相當專業，又對於她能一路兼顧演唱會一路去準備瘋馬秀表演的能力表示認可。整場表演看下來既性感又不失藝術優雅。

blackpink lisa LISA Lisa瘋馬秀表演後離開時被大批粉絲包圍
Lisa瘋馬秀表演後離開時被大批粉絲包圍（圖片來源：ig＠crazyhorseparis_officia）
blackpink lisa LISA 可見lisa今次妝容超濃
可見lisa今次妝容超濃（圖片來源：ig＠crazyhorseparis_officia）
blackpink lisa LISA
（圖片來源：ig＠crazyhorseparis_officia）
blackpink lisa LISA
（圖片來源：ig＠crazyhorseparis_officia）

BLACKPINK︳Lisa瘋馬秀相當尊重舞者

在未出演瘋馬秀前，Lisa都是其常客，不時會去觀看瘋馬秀並到後台關心舞者。直到今次有機會成為其中一員，Lisa都相當認真於表演上， 可見她對每次的舞台都相當尊重及認真。無論如何，都希望Lisa在未來有正面發展！

blackpink lisa LISA
（圖片來源：ig＠lalalalisa_m）
blackpink lisa LISA Lisa似乎都熱愛鋼管舞
Lisa似乎都熱愛鋼管舞（圖片來源：ig＠lalalalisa_m）

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

週末可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點，絕對是假日消遣的必然之選！

撰文：東方新地（部分內容轉載自新Monday）圖片來源：ig＠justinbieber、ig＠crazyhorseparis_officia、ig＠lalalalisa_m、ig＠frederic.arnault、

讀者留言

熱門文章

 