Lisa@BLACKPINK不理形象堅持參演瘋馬秀 遭網民質疑為入神秘組織「光明會」
BLACKPINK︳Lisa巴黎瘋馬秀表演造型曝光
由於瘋馬秀不能夠帶電話入內，而瘋馬秀的表演者造型一向都以「超性感」示人，令大家都對Lisa有唔少質疑，今日（5日）香港時間凌晨2時，LISA終於曬出瘋馬秀的表演相。照片可見，LISA有好幾個不同的造型，如銀色比堅尼套裝，辦公室女郎造型以及黑色性感內衣造型，造型雖然都相當性感，但亦沒有傳聞中的曝露！LISA仲喺貼文中寫下：「Such an amazing experience at @crazyhorseparis_official Thank you everyone for making this happen. Call me whenever you need someone to fill a spot」，直指希望下次有機會再出演瘋馬秀！
BLACKPINK︳Lisa被爆參演原因為入「光明會」？
對於Lisa今次參演極具爭議的瘋馬秀，外界一直有唔少猜測，最初原因指因為她非常喜歡看瘋馬秀，亦是瘋馬秀的常客之一。瘋馬秀亦有回應今次邀請Lisa只係想擴大年輕客群，而她亦認同瘋馬秀代表自由女性的象徵，亦因為表演中不會有裸露造型出現才決定參與。
然而，後來卻爆出Lisa不顧形象地參演的原因並非如此簡單，有指Lisa是因為想加入神秘組織「光明會」！有傳不少歐美大明星都是光明會的成員之一，例如Lady Gaga、Rihanna、Madonna（麥當娜）、Justin Bieber等，據悉Lisa為打入歐美市場進軍世界成為頂流巨星，再加上緋聞男友兼LVMH 3公子Frederic Arnault的緣故，她參演瘋馬秀是一個「服從性測試」，只要她肯放低KPOP偶像的身份參演，就可以進入光明會！
BLACKPINK︳Lisa一早有預示？
有傳加入光明會的歐美巨星都會展示光明會「全視之眼」的標誌，例如Justin Bieber手臂上的紋身。眼利的網民就發現Lisa於2年前推出SOLO歌《 LALISA》時，就已經在手上戴上「全視之眼」！
BLACKPINK︳Lisa完成首日瘋馬秀了
Lisa於今日（29日）香港時間凌晨3點完成首場瘋馬秀，首場大獲好評。除了團員Rosé與Jisoo有到場支持外，LVMH老闆Bernard Arnault一家人與Lisa緋聞男友三公子Frédéric Arnault都有到場支持。更傳出Lisa抵法國後是由Frédéric Arnault的保鑣前來接送。
BLACKPINK︳Lisa瘋馬秀內容性感但富有藝術感
由於瘋馬秀不能夠帶電話入內，所以有觀看是次表演的觀眾都用筆記錄了內容。當地時間7:45左右開場，Lisa先是登場30秒至1分鐘左右， 而造型則是最經典的禮帽以及士兵造型，而下身則為緊身短褲以及黑靴子，造型都相當正常而又不失性感。
BLACKPINK︳Lisa瘋馬秀造型百變頻轉
之後Lisa以白金色短髮出場，並以皮衣夾克和短褲造型登場客串一陣子。之後以長髮、銀色Bikini上衣及流蘇短褲登場演唱《But I‘m a Good Girl》。網民形容是「較為可愛的Jazz風格」。
一齊睇片〈I’m a Good Girl 〉：
BLACKPINK︳Lisa瘋馬秀辦公室女郎造型脫脫脫
Lisa其後扮演成一名在證券交易所上班的辦公室女郎，並以白色襯衫短裙以及黑絲襪黑皮鞋登場，然後演繹《Crisis Crisis》。由於股市崩盤，Lisa開始脫走衣服，最後只剩下內衣及丁子褲，網民形容該部分為整場表演高潮並且是最大尺度的，而且Lisa亦相當性感。
BLACKPINK︳網上Lisa瘋馬秀流傳造型照
其後網上都有流傳是次Lisa在最後表演完後在後台與一眾舞者的合照。可見Lisa戴著粉紅色假髮，身穿黑色緊身衣與內褲，其尺度未算最大。不過一眾舞者則是全部裸上身。照片與觀影的觀眾所描述的造型吻合，相信不是後期加工照片。
BLACKPINK︳Lisa瘋馬秀觀眾大讚：她太美了！
觀眾在觀看完表演後，不禁大讚Lisa今次為瘋馬秀帶來的表演都相當專業，又對於她能一路兼顧演唱會一路去準備瘋馬秀表演的能力表示認可。整場表演看下來既性感又不失藝術優雅。
BLACKPINK︳Lisa瘋馬秀相當尊重舞者
在未出演瘋馬秀前，Lisa都是其常客，不時會去觀看瘋馬秀並到後台關心舞者。直到今次有機會成為其中一員，Lisa都相當認真於表演上， 可見她對每次的舞台都相當尊重及認真。無論如何，都希望Lisa在未來有正面發展！
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