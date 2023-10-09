Lisa@BLACKPINK不理形象堅持參演瘋馬秀 遭網民質疑為入神秘組織「光明會」

韓國女團BLACKPINK的26歲泰籍成員Lisa，早前突然宣布參演被視為法國巴黎夜生活的代表象徵、兼主打脫衣舞等大尺度表演的「瘋馬秀」，引起外界不少批評，認為Lisa的行為與KPOP偶像形象不符。縱使形象大跌Lisa依然繼續表演，令外界更對她參演的原因感到好奇，更有指其中一個原因竟然是她為了入一個神秘組織……