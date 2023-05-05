BlackRuby被封IG後重生摵甩清純勁濃妝 貼低胸背心相冧考驗網民：你望緊咩
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作為𡃁模界攝影代表司徒夾帶的至愛模特兒之一，童顏大眼仔加上魔鬼身材的BlackRuby一向深受網民歡迎。雖然去年因為瘦身藥事件以致21萬followers的IG帳戶被禁，但BlackRuby已經捲土重來，以新戶口「blackruby__」繼續成為宅男女神，而且福利當如常！
BlackRuby挑戰網民專注力妙問妙答
雖然重生的BlackRuby IG新相Update得比以前慢，幾乎一個星期才有一次，然而每次都總能帶給網民驚喜。最近BlackRuby就考考粉絲的定力，分享了一幅穿上低胸小背心配頸鏈的相片，並問道：「你望緊咩呀？」結果引來一堆創意留言，「好深…奧嘅問題」、「深不可測」、「望吓有冇螞蟻爬深坑」等等，鬧出不少有味笑話。
BlackRuby摵甩純純兔愈來愈濃妝
有留意開BlackRuby就知，雖然她的姣好身形非常養眼，然而挺著一副童顏的她卻多以小清新打扮示人，性感之餘亦帶點清純。不過重生的BlackRuby卻徹底改變了打扮，經常濃妝豔抹上陣，配以嫵媚的眼神而愈來愈有女人味。
點擊睇濃妝BlackRuby：
再睇返以前的BlackRuby
回顧係列：MK年代金毛造型
有資深網友表示兩三年前就已經有留意BlackRuby，當時她還是一頭潮童金髮，當中一些相片已經被刪去要手動Back up：
回顧14歲的BlackRuby
最經典！店員視角綁鞋帶「動作片」
BlackRuby 前年曾拍攝一段經典影片作品就係「店員視覺。綁鞋帶」，佢表示： 「我唔係唔識綁呀🤣而係唔知點解對鞋帶一來就亂晒😠😠😠哈哈 #店員視角」可惜珍貴片段現時只能在網絡重溫。
BlackRuby曾推銷獨家減肥藥 被衛生署指服用後會危害健康
去年年初Blackruby曾推銷的一款減肥藥，成份包括一款名為「西布曲明」的法例禁止的毒藥，事件引起熱烈討論，及後更引來衛生署跟進，發新聞稿呼籲市民不要購物一款同名的減肥藥。
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：中年好聲音、鄭秀文、MIRROR、容祖兒、Space Music Festival、張學友、李克勤、Twins；舞台劇方面更有《大離婚日》！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
撰文：東方新地圖片來源：[email protected]__