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BlackRuby被封IG後重生摵甩清純勁濃妝 貼低胸背心相冧考驗網民：你望緊咩

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作為𡃁模界攝影代表司徒夾帶的至愛模特兒之一，童顏大眼仔加上魔鬼身材的BlackRuby一向深受網民歡迎。雖然去年因為瘦身藥事件以致21萬followers的IG帳戶被禁，但BlackRuby已經捲土重來，以新戶口「blackruby__」繼續成為宅男女神，而且福利當如常！

童顏大眼仔加上魔鬼身材的BlackRuby一向深受網民歡迎。
童顏大眼仔加上魔鬼身材的BlackRuby一向深受網民歡迎。（圖片來源：[email protected]__）
BlackRuby 近日又成為司徒師傅的模特兒。
近日又成為司徒師傅的模特兒。（圖片來源：[email protected]__）
BlackRuby寫道：「謝謝 @szetosifu 司徒師傅的邀請，拍了我的另一面。」
BlackRuby寫道：「謝謝 @szetosifu 司徒師傅的邀請，拍了我的另一面。」（圖片來源：[email protected]__）
BlackRuby 近日又成為司徒師傅的模特兒。
近日又成為司徒師傅的模特兒。（圖片來源：[email protected]__）

BlackRuby挑戰網民專注力妙問妙答

雖然重生的BlackRuby IG新相Update得比以前慢，幾乎一個星期才有一次，然而每次都總能帶給網民驚喜。最近BlackRuby就考考粉絲的定力，分享了一幅穿上低胸小背心配頸鏈的相片，並問道：「你望緊咩呀？」結果引來一堆創意留言，「好深…奧嘅問題」、「深不可測」、「望吓有冇螞蟻爬深坑」等等，鬧出不少有味笑話。

BlackRuby 考驗網民的視力。
考驗網民的視力。（圖片來源：[email protected]__）
BlackRuby 到底真正答案係咩呢？
到底真正答案係咩呢？（圖片來源：[email protected]__）

BlackRuby摵甩純純兔愈來愈濃妝

有留意開BlackRuby就知，雖然她的姣好身形非常養眼，然而挺著一副童顏的她卻多以小清新打扮示人，性感之餘亦帶點清純。不過重生的BlackRuby卻徹底改變了打扮，經常濃妝豔抹上陣，配以嫵媚的眼神而愈來愈有女人味。

black ruby BlackRuby對於取回原有帳號十分有信心，但亦好enjoy在「後備戶口」狂派之前未曾分享過的舊照，仲橫跨不同年代！
BlackRuby去年失去了一個21萬Followers的IG帳戶，過去清純的BlackRuby只能在網上回味！（圖片來源：BlackRuby_photo）
BlackRuby 清純味流失，換來幾分妖艷。
清純味流失，換來幾分妖艷。（圖片來源：[email protected]__）
BlackRuby 連學生Look都化濃妝！
連學生Look都化濃妝！（圖片來源：[email protected]__）

點擊睇濃妝BlackRuby：

再睇返以前的BlackRuby

black ruby 有片！ BlackRuby 童顏硯秋魔鬼身材！最強「本土MK妹」圖集
童顏勁殺食！（圖片來源：[email protected]__）
black ruby 有片！ BlackRuby 童顏硯秋魔鬼身材！最強「本土MK妹」圖集
有鄰家女孩Feel。（圖片來源：[email protected]__）

回顧係列：MK年代金毛造型

有資深網友表示兩三年前就已經有留意BlackRuby，當時她還是一頭潮童金髮，當中一些相片已經被刪去要手動Back up：

回顧14歲的BlackRuby

最經典！店員視角綁鞋帶「動作片」

BlackRuby 前年曾拍攝一段經典影片作品就係「店員視覺。綁鞋帶」，佢表示： 「我唔係唔識綁呀🤣而係唔知點解對鞋帶一來就亂晒😠😠😠哈哈 #店員視角」可惜珍貴片段現時只能在網絡重溫。

BlackRuby曾推銷獨家減肥藥 被衛生署指服用後會危害健康

去年年初Blackruby曾推銷的一款減肥藥，成份包括一款名為「西布曲明」的法例禁止的毒藥，事件引起熱烈討論，及後更引來衛生署跟進，發新聞稿呼籲市民不要購物一款同名的減肥藥。

black ruby BlackRuby一時係兔女郎，一時係學生妹，有好高可塑性。
Blackruby曾被揭發出售禁藥。（圖片來源：BlackRuby舊IG圖片）

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：中年好聲音鄭秀文MIRROR容祖兒Space Music Festival張學友李克勤Twins；舞台劇方面更有《大離婚日》！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

2023年好戲多籮籮，小編為你整合2023電影推薦及3-6月香港電影上映表，無論是港產片、Marvel、卡通片都應有盡有，更附上必睇劇情和彩蛋介紹！除此之外，更可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點、絕對是假日消遣的必然之選！

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]__

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