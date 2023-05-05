BlackRuby被封IG後重生摵甩清純勁濃妝 貼低胸背心相冧考驗網民：你望緊咩

作為𡃁模界攝影代表司徒夾帶的至愛模特兒之一，童顏大眼仔加上魔鬼身材的BlackRuby一向深受網民歡迎。雖然去年因為瘦身藥事件以致21萬followers的IG帳戶被禁，但BlackRuby已經捲土重來，以新戶口「blackruby__」繼續成為宅男女神，而且福利當如常！