林盛斌意外成飛機揀位「人氣王」 1原因獲網民激讚 Bob親自落場回應

曾經當選「我最討厭藝人」冠軍的林盛斌Bob，竟然在一個網絡熱話中意外翻身成為人氣王！近日網上瘋傳一張「8小時長途飛機你要坐誰旁邊？」的座位表，8個選擇包括何伯何太、陳百祥、林作同五索、阿儀、肥媽、李龍基同王青霞、鼎爺同七師傅，以及Bob林盛斌。豈料網民一面倒選擇坐在Bob旁邊，連Bob本人都親自回應表示驚喜，承諾會「好好傾偈」陪伴乘客度過8小時航程。