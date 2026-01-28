林盛斌意外成飛機揀位「人氣王」 1原因獲網民激讚 Bob親自落場回應

曾經當選「我最討厭藝人」冠軍的林盛斌Bob，竟然在一個網絡熱話中意外翻身成為人氣王！近日網上瘋傳一張「8小時長途飛機你要坐誰旁邊？」的座位表，8個選擇包括何伯何太、陳百祥、林作同五索、阿儀、肥媽、李龍基同王青霞、鼎爺同七師傅，以及Bob林盛斌。豈料網民一面倒選擇坐在Bob旁邊，連Bob本人都親自回應表示驚喜，承諾會「好好傾偈」陪伴乘客度過8小時航程。

Bob意外成網民首選 大讚「最正常」

在這個飛機選位遊戲中，網民對Bob的支持度明顯最高，留言區充斥著「8號 正常d」、「Bob 佢最正常」、「估唔到啊bob 會成為first choice」等讚賞。有網民更實際地分析選擇Bob的原因：「咁我揀8號啦，bob 雖然上節目唔討好，但係佢eq 高，你想吹水又得唔吹水又得」，認為Bob情商高且懂得配合乘客需要。另外亦有網民帶著期待心情留言：「等佢介紹有錢老公嘛！」、「可以叫佢幫手介紹」，希望Bob能發揮人脈優勢。

其他選項遭網民狂嫌 紛紛表示「唔飛」

相比之下，其他7個選項就慘遭網民嫌棄，大部分人都表示寧願「改航班」、「退票」、「唔飛」、「跳機」都不願意坐在其他藝人旁邊。不過仍有少數網民選擇其他選項，例如有人揀3號林作同五索「應該好歡樂」，亦有人選擇4號阿儀因為「夠靜，我可以靜靜休息」，或者7號鼎爺同七師傅「可以學煮餸」。整體而言，網民對這個選擇題的反應相當激烈，大多數人都認為這是一個「幾難揀」的困難選擇。

Bob親自回應感謝支持 承諾8小時不會悶

Bob看到網民的熱烈反應後，親自在留言區回應表達感謝：「好榮幸你揀選我成為其中之一個選擇，見到大家嘅留言，根據非正式統計見到都好多人想坐我隔籬，有網友甚至話係首選，多謝多謝，放心，我一定會同你好好傾偈，同你傾吓心事，包你嗰八個鐘頭唔會悶🥰🥰🥰」Bob的回應獲得網民正面回應，有人留言「可以聽你講8個鐘頭 talkshow 正」、「有Bob爺係隔離個心都離一離，講錯。。係個心都定d!」，亦有貼心網民建議「傾偈就唔駛喇，好好休息，不過幫手叫空姐一定快過撳鐘」。

網民熱議Bob人氣逆轉 從最討厭變最受歡迎

這次意外的人氣逆轉讓不少網民都感到驚訝，紛紛討論Bob從「最討厭藝人」冠軍變成飛機座位首選的轉變。有網民分析Bob受歡迎的原因是「識做人」和「EQ高」，認為他雖然在節目中表現有時不討好，但私下應該是個不錯的聊天對象。亦有網民認為相比起其他選項，Bob確實是「最正常」和「最安全」的選擇，起碼不會在8小時航程中造成太大困擾。這個網絡話題無意中為Bob帶來正面形象，證明網民對藝人的觀感可以隨時改變。

