單身五年女神獲「金牌媒人」Bob點名「處理緊」網民熱議媒人生意經
Bob自爆醫生老婆聞風喪膽
Bob日前在Instagram分享一張手戴婚戒的照片，並詳細記錄與一位心臟科醫生的對話經過。他透露在拍攝YouTube醫學頻道時，遇到一位「幾靚仔嘅心臟科醫生」，當他習慣性詢問對方是否單身時，該醫生竟然表示老婆特意叮囑他當日必須戴上結婚戒指。當Bob追問原因時，醫生坦白承認：「佢好驚你會介紹女仔俾我識。」這段對話令Bob忍俊不禁，直言「呢個對話真係好癲」，同時也反映出他作為「金牌媒人」的影響力已經深入人心。
胡杏兒建議開媒人公司 湯洛雯為妹妹報名
Bob的爆笑分享立即引來圈中好友熱烈回應，當中視后胡杏兒更直接建議他「快啲開公司啦，好多人需要你幫手」，Bob隨即反問她會否入股，胡杏兒竟然爽快回應「可以喎」。另外，湯洛雯亦主動為妹妹湯樂瑤報名，留言表示「Hi 我細妹都單身，麻煩晒」，不過Bob就坦言如果要找個像湯洛雯老公那樣的對象「就有啲難度㗎喎」。江嘉敏同樣有份參與討論，Bob更回覆指「嗰啲醫生嘅老婆都好驚我」，可見他的媒人名聲確實響亮。
高海寧獲Bob承諾「處理緊」引關注
Bob多年來成功撮合多對佳偶，包括朱慧敏與心臟科醫生陳良貴、張秀文與金融才俊王大權、玄學家陳定幫與太太楊錳霏，以及最近的胡定欣與醫生陳健華等。他一直堅持只為真正朋友牽紅線，從不收取任何費用，認為促成良緣是功德一件。雖然曾有陌生人開出高額酬勞請他介紹對象，但他都一一婉拒，只專注幫助身邊的朋友尋找真愛。這種真誠的態度也是他能夠贏得眾人信賴的重要原因。
網民熱議媒人生意經 質疑收費問題
網民對Bob的媒人事業反應兩極，有人讚賞他的無私奉獻，但也有人質疑他的經濟來源。有網民留言表示「唔做媒人收利是邊有咁多錢得嚟交租住豪宅」，暗示懷疑他可能暗中收費。另外亦有網民好奇「成功配對洗唔洗送一次回禮」，對於媒人的「行規」表現出濃厚興趣。不過Bob一直強調自己純粹出於善意幫朋友，並非為了金錢利益，這種堅持也讓他在演藝圈建立了良好的口碑和人脈關係。