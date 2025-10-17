單身五年女神獲「金牌媒人」Bob點名「處理緊」網民熱議媒人生意經

「金牌媒人」Bob林盛斌再次成為全城焦點！繼成功撮合胡定欣與醫生陳健華後，他日前在社交平台分享一段爆笑對話，透露自己的「威名」已經嚇怕不少醫生老婆，連拍攝節目時都要求丈夫戴上婚戒防範。更令人驚喜的是，帖文一出隨即引來眾多女藝人留言「報名」，當中單身5年的高海寧更獲Bob回覆「處理緊㗎啦」，究竟這位超級難追的女神會否成為下一個成功配對案例？