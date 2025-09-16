Bob林盛斌17歳大女街訪爆紅被讚似欣宜 街頭受訪一句神回覆盡顯高EQ 網民激讚：有其父必有其女
TVB金牌司儀林盛斌（Bob）的17歲大女林霏兒日前現身街頭訪問，短短幾分鐘的片段在社交平台瘋傳，網民紛紛大讚她的表現，更有人指她愈大愈似歌手欣宜，成為網上熱話。這位星二代在鏡頭前的自然表現，讓不少人看好她未來的發展潛力。
街訪片段瘋傳網民激讚表現自然
林霏兒在街頭訪問中穿著吊帶小背心配長褲，挑染的頭髮洋溢青春氣息，面對鏡頭毫不畏懼，表現相當大方自然。當被問及「做晒暑期作業未？」時，她反應敏捷地回應「你估吓？」，口齒伶俐的表現完全遺傳了爸爸林盛斌的主持天賦，識做效果的機智反應更令主持人都要窒一窒，網民看後都大讚她的臨場反應和表達能力。這段訪問片段在網上廣泛流傳，獲得大量網民讚好和分享。
網民熱議外貌神似欣宜氣質可愛率直
林霏兒的街訪表現不僅技巧出色，她的外貌和氣質更成為網民討論焦點。有網民認為她的樣貌似媽媽黃乙頤，但更多人指出她可愛率直的氣質「好有欣宜feel」，與歌手鄭欣宜有著相似的親和力和真誠感。同時也有網民認為她的外貌特徵似足周柏豪太太Stephanie，各種比較在社交平台上引起熱烈討論。除了外貌比較，網民更一致讚賞林霏兒表現出的良好家教和禮貌，認為這反映了林盛斌一家的優良教養。
星二代主持潛力獲認同計劃進軍YouTuber
林霏兒的出色表現讓網民看好她的未來發展，不少人認為她完全有潛力繼承爸爸的衣缽，成為出色的幕前工作者。據了解，林霏兒早前已透露有意轉戰做YouTuber，似乎想跟隨父親步伐投身娛樂圈。她坦率的性格和自然的鏡頭感，加上遺傳自父親的主持天賦，確實具備了成為網紅或主持人的基本條件。網民紛紛表示期待看到更多她的作品，希望這位星二代能夠在娛樂圈闖出一片天地，延續林盛斌家族在幕前工作的優良傳統。
圖片來源：小紅書、IG@fayelammm資料或影片來源：原文刊於新假期