Bob林盛斌17歳大女街訪爆紅被讚似欣宜　街頭受訪一句神回覆盡顯高EQ 網民激讚：有其父必有其女

TVB金牌司儀林盛斌（Bob）的17歲大女林霏兒日前現身街頭訪問，短短幾分鐘的片段在社交平台瘋傳，網民紛紛大讚她的表現，更有人指她愈大愈似歌手欣宜，成為網上熱話。這位星二代在鏡頭前的自然表現，讓不少人看好她未來的發展潛力。