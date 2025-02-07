Bob林盛斌大女霏霏玩你問我答親解帶男友見家長原因 直言非初戀 為性感照解畫

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林盛斌（阿Bob）早前分享其16歲大女林霏兒（霏霏）帶男友回家見家長一事，引起不少網民熱議，亦令霏霏人氣急升，IG的Followers更成功突破了5,000，為慶祝此事她同網民玩「你問我答」，就被網民狂問有關其男友的問題，霏霏都有一一作出回應。

林盛斌大女霏霏親解帶男友見家長原因

霏霏今次玩「你問我答」以慶祝IG Followers人數突破5,000，被網民狂問有關其男友的問題，當中有網民問到：「咩原因令你會想帶男朋友見屋企人？」她就回答：「實不相瞞佢係我第一個帶上屋企嘅男朋友，我哋其實一齊唔係好耐，個決定亦都唔係好隆重咁樣要見家長，咁啱嗰日屋企有party我父母喺度，我也好耐冇見就話一齊玩咁。不過想畀佢哋見係因為我覺得呢個男仔真係好好，係一個好人 亦都好錫我 所以就決定可以～ When you know you know!」

霏霏 霏霏以性感照作背景玩「你問我答」。（圖片來源：IG@fayelammm）
霏霏以性感照作背景玩「你問我答」。（圖片來源：IG@fayelammm）
霏霏 早前阿Bob出po問大家：「我個女話今晚帶佢男朋友嚟見我，請問有啲咩我要注意？」引起網民紛紛出主意，亦令霏霏人氣急升。（圖片來源：IG@bob_lamshingbun）
早前阿Bob出po問大家：「我個女話今晚帶佢男朋友嚟見我，請問有啲咩我要注意？」引起網民紛紛出主意，亦令霏霏人氣急升。（圖片來源：IG@bob_lamshingbun）
霏霏 霏霏大讚男友人品好，亦都好錫佢。（圖片來源：IG@fayelammm）
霏霏大讚男友人品好，亦都好錫佢。（圖片來源：IG@fayelammm）

揭與男友相戀經過

霏霏又以英文同網民分享了她與男朋友相戀的經過，原來二人透過霏霏閨蜜的直播而認識，開始交談後發現大家想法好一致，相處的氛圍亦非常好，之後對方就邀請了霏霏跟他約會及當他的女朋友。霏霏直言男友並非其初戀，但自己是對方的初戀，又透露男友是香港人，就讀於國際學校，故一口英語說得相當流利。至於男友如何追到她，霏霏笑言：「呢個你要問佢wo，真誠掛？」

霏霏 霏霏回答了有關她的性感造型問題，更大曬靚相。（圖片來源：IG@fayelammm）
霏霏回答了有關她的性感造型問題，更大曬靚相。（圖片來源：IG@fayelammm）
霏霏 原來霏霏好早熟，今次已非第一次拍拖。（圖片來源：IG@fayelammm）
原來霏霏好早熟，今次已非第一次拍拖。（圖片來源：IG@fayelammm）

拍拖獲父母支持

霏霏指一段感情的經營，需要兩人「不斷不斷溝通，不斷不斷原諒」，獲網民大讚雖然只得16歲，但想法已好成熟。當被問到父母對她拍拖會唔會好抗拒？霏霏就回答：「冇，佢哋不嬲都好支持我。」有網民再追問：「你覺得做你男朋友嘅人會唔會好大壓力（因為你係星二代）」霏霏轉頭就cap圖問男友，之後再和網民分享他們的對話，只見男友回答：「唔會，因為我鍾意你個原因，係因為你個人，唔係因為你個背景。」相當Sweet！

霏霏 霏霏指父母沒有抗拒她拍拖，反而好支持。（圖片來源：IG@fayelammm）
霏霏指父母沒有抗拒她拍拖，反而好支持。（圖片來源：IG@fayelammm）
霏霏 霏霏將網友的問題拋畀男友。（圖片來源：IG@fayelammm）
霏霏將網友的問題拋畀男友。（圖片來源：IG@fayelammm）

為低胸性感照解畫

此外霏霏近日分享了幾張低胸性感照，有網民就問她：「父母介唔介意你着得暴露？」她就說：「一定有少少嘅，但係其實我出街除咗真係好熱之外，真係其實唔會着到好暴露，就算係嗰件粉紅色衫，我都係淨係屋企同個friend影相着，出街着可能都係朋友party或者nightout先會考慮。」

霏霏 霏霏早前曾穿著低胸緊身衫對鏡自拍。（圖片來源：IG@fayelammm）
霏霏早前曾穿著低胸緊身衫對鏡自拍。（圖片來源：IG@fayelammm）
霏霏 這件粉紅色喱士吊帶背心，霏霏表示淨係屋企同個friend影相着。（圖片來源：IG@fayelammm）
這件粉紅色喱士吊帶背心，霏霏表示淨係屋企同個friend影相着。（圖片來源：IG@fayelammm）
霏霏 （圖片來源：IG@fayelammm）
（圖片來源：IG@fayelammm）
霏霏 對於分享的性感相，霏霏話佢媽咪都讚好靚。（圖片來源：IG@fayelammm）
對於分享的性感相，霏霏話佢媽咪都讚好靚。（圖片來源：IG@fayelammm）

夢想踏上舞台表演

有網民更直接問霏霏為何經常騷胸，霏霏就以英文反問：「因為我擁有它們，及有些衣服是為了展示乳溝而設計？必須要愛護你的胸部，我們可以一起欣賞胸部兩秒嗎？」最後霏霏更講到自己夢想的工作，原來是踏上舞台表演，但她並無解釋是舞台劇還是跳唱方面的表演，只是堅定地說：「我會達成它。」

霏霏 霏霏夢想的工作是踏上舞台表演。（圖片來源：IG@fayelammm）
霏霏夢想的工作是踏上舞台表演。（圖片來源：IG@fayelammm）
霏霏 網民都讚霏霏係潛力股，期待佢入行。（圖片來源：IG@fayelammm）
網民都讚霏霏係潛力股，期待佢入行。（圖片來源：IG@fayelammm）

阿Bob勁讚阿女男友有3大優點

對於女兒的男朋友，阿Bob回應傳媒時，就力讚他有3大優點，包括幾高大、幾靚仔、幾有禮貌，更指阿女男友說話有紋有路，唔會古靈精怪，已好過17歲時的他。阿Bob又表示自己絕不會對阿女男友做尷尬事，只是簡單地與對方溝通，了解了一下對方的背景，並沒有刻意留難他，他更指當晚聚會有其他朋友在場，朋友都讚阿女男友大方得體。

霏霏 新年期間阿Bob一家六口都有出動拜年。（圖片來源：IG@bob_lamshingbun）
新年期間阿Bob一家六口都有出動拜年。（圖片來源：IG@bob_lamshingbun）
霏霏 去到阿姐汪明荃家拜年時，更見到MIRROR成員Anson Lo盧瀚霆和Edan呂爵安。（圖片來源：IG@edanlui）
去到阿姐汪明荃家拜年時，更見到MIRROR成員Anson Lo盧瀚霆和Edan呂爵安。（圖片來源：IG@edanlui）

霏霏16歲生日Bob曾發文嘆：愈來愈擔心

霏霏在去年5月31日踏入16歲，當日Bob曾在社交網貼上與大女林霏兒合照，並留言：「大家姐，霏霏，咁就16歲。呢啲款，我細個嗰陣，溝硬，唉，真係越嚟越擔心……」不少網民留言大讚霏霏「女大十八變」、「霏霏好靚女」，大家都向霏霏送上生日祝福之餘，當中有網民更笑指Bob：「主持女兒的婚禮不是夢」、「你要擔心三次」。

霏霏 Bob在社交網貼上與大女林霏兒合照，並留言：「大家姐，霏霏，咁就16歲。呢啲款，我細個嗰陣，溝硬，唉，真係越嚟越擔心……」（圖片來源：FB@bob.lamshingbun）
Bob在社交網貼上與大女林霏兒合照，並留言：「大家姐，霏霏，咁就16歲。呢啲款，我細個嗰陣，溝硬，唉，真係越嚟越擔心……」（圖片來源：[email protected]
霏霏 霏霏而家真係少女味十足（圖片來源：IG@fayelammm）
霏霏而家真係少女味十足（圖片來源：IG@fayelammm）
霏霏 （圖片來源：IG@fayelammm）
（圖片來源：IG@fayelammm）
霏霏 （圖片來源：IG@fayelammm）
（圖片來源：IG@fayelammm）
霏霏 （圖片來源：IG@fayelammm）
（圖片來源：IG@fayelammm）

撰文：東方新地圖片來源：IG@fayelammm、IG@bob_lamshingbun資料或影片來源：原文刊於新假期

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