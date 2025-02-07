Bob林盛斌大女霏霏玩你問我答親解帶男友見家長原因 直言非初戀 為性感照解畫

林盛斌（阿Bob）早前分享其16歲大女林霏兒（霏霏）帶男友回家見家長一事，引起不少網民熱議，亦令霏霏人氣急升，IG的Followers更成功突破了5,000，為慶祝此事她同網民玩「你問我答」，就被網民狂問有關其男友的問題，霏霏都有一一作出回應。