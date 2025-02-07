Bob林盛斌大女霏霏玩你問我答親解帶男友見家長原因 直言非初戀 為性感照解畫
林盛斌大女霏霏親解帶男友見家長原因
霏霏今次玩「你問我答」以慶祝IG Followers人數突破5,000，被網民狂問有關其男友的問題，當中有網民問到：「咩原因令你會想帶男朋友見屋企人？」她就回答：「實不相瞞佢係我第一個帶上屋企嘅男朋友，我哋其實一齊唔係好耐，個決定亦都唔係好隆重咁樣要見家長，咁啱嗰日屋企有party我父母喺度，我也好耐冇見就話一齊玩咁。不過想畀佢哋見係因為我覺得呢個男仔真係好好，係一個好人 亦都好錫我 所以就決定可以～ When you know you know!」
揭與男友相戀經過
霏霏又以英文同網民分享了她與男朋友相戀的經過，原來二人透過霏霏閨蜜的直播而認識，開始交談後發現大家想法好一致，相處的氛圍亦非常好，之後對方就邀請了霏霏跟他約會及當他的女朋友。霏霏直言男友並非其初戀，但自己是對方的初戀，又透露男友是香港人，就讀於國際學校，故一口英語說得相當流利。至於男友如何追到她，霏霏笑言：「呢個你要問佢wo，真誠掛？」
拍拖獲父母支持
霏霏指一段感情的經營，需要兩人「不斷不斷溝通，不斷不斷原諒」，獲網民大讚雖然只得16歲，但想法已好成熟。當被問到父母對她拍拖會唔會好抗拒？霏霏就回答：「冇，佢哋不嬲都好支持我。」有網民再追問：「你覺得做你男朋友嘅人會唔會好大壓力（因為你係星二代）」霏霏轉頭就cap圖問男友，之後再和網民分享他們的對話，只見男友回答：「唔會，因為我鍾意你個原因，係因為你個人，唔係因為你個背景。」相當Sweet！
為低胸性感照解畫
此外霏霏近日分享了幾張低胸性感照，有網民就問她：「父母介唔介意你着得暴露？」她就說：「一定有少少嘅，但係其實我出街除咗真係好熱之外，真係其實唔會着到好暴露，就算係嗰件粉紅色衫，我都係淨係屋企同個friend影相着，出街着可能都係朋友party或者nightout先會考慮。」
夢想踏上舞台表演
有網民更直接問霏霏為何經常騷胸，霏霏就以英文反問：「因為我擁有它們，及有些衣服是為了展示乳溝而設計？必須要愛護你的胸部，我們可以一起欣賞胸部兩秒嗎？」最後霏霏更講到自己夢想的工作，原來是踏上舞台表演，但她並無解釋是舞台劇還是跳唱方面的表演，只是堅定地說：「我會達成它。」
阿Bob勁讚阿女男友有3大優點
對於女兒的男朋友，阿Bob回應傳媒時，就力讚他有3大優點，包括幾高大、幾靚仔、幾有禮貌，更指阿女男友說話有紋有路，唔會古靈精怪，已好過17歲時的他。阿Bob又表示自己絕不會對阿女男友做尷尬事，只是簡單地與對方溝通，了解了一下對方的背景，並沒有刻意留難他，他更指當晚聚會有其他朋友在場，朋友都讚阿女男友大方得體。
霏霏16歲生日Bob曾發文嘆：愈來愈擔心
霏霏在去年5月31日踏入16歲，當日Bob曾在社交網貼上與大女林霏兒合照，並留言：「大家姐，霏霏，咁就16歲。呢啲款，我細個嗰陣，溝硬，唉，真係越嚟越擔心……」不少網民留言大讚霏霏「女大十八變」、「霏霏好靚女」，大家都向霏霏送上生日祝福之餘，當中有網民更笑指Bob：「主持女兒的婚禮不是夢」、「你要擔心三次」。