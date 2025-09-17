Bob林盛斌半裸照震撼網民！下戰書挑戰兩大爆肌男神 獲張繼聰親自出手相助？

有「金牌司儀」之稱的林盛斌（Bob）向來以圓潤身形成為其標記，不過他昨晚（16日）突然在社交平台投下震撼彈，上載一張在浴室拍攝的半裸自拍照。相中的他赤裸上身，似乎對自己的身型不太滿意，更下定決心要操Fit，並點名以兩大爆肌男神周柏豪和張繼聰為目標，更公開招募贊助，詢問：「有冇健身中心或者私人教練願意贊助吓呢個大project？」