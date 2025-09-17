Bob林盛斌半裸照震撼網民！下戰書挑戰兩大爆肌男神 獲張繼聰親自出手相助？

有「金牌司儀」之稱的林盛斌（Bob）向來以圓潤身形成為其標記，不過他昨晚（16日）突然在社交平台投下震撼彈，上載一張在浴室拍攝的半裸自拍照。相中的他赤裸上身，似乎對自己的身型不太滿意，更下定決心要操Fit，並點名以兩大爆肌男神周柏豪和張繼聰為目標，更公開招募贊助，詢問：「有冇健身中心或者私人教練願意贊助吓呢個大project？」
bob lam （圖片來源：IG@bob_lamshingbun）
bob lam Bob林盛斌經常獲邀請做晚宴主持。（圖片來源：IG@bob_lamshingbun）
bob lam 林盛斌同時兼顧藝人、演員及主持，仲係娛樂公司老闆，吸金力驚人！（圖片來源：Ig@bob_lamshingbun）
圈中好友爆笑留言贈慶

帖文一出，立即引來大批圈中好友留言「贈慶」。蕭正楠首先搞笑回應：「好OK吖！有頭有頸」，黃建東則似乎不相信Bob能管住嘴巴，抵死地說：「我覺得食返碗華記滷水車仔麵先」，而陳煒則從另一角度給予信心：「其實都好多人羨慕你嘅身形，你唔知啫」，互動非常爆笑。

被點名為目標 張繼聰親自出手

在眾多留言中，最令人驚喜的莫過於被Bob點名為目標的張繼聰本人親自現身。張繼聰不但沒有取笑Bob，反而非常熱心地在留言區介紹自己的健身師傅給對方，身體力行地支持Bob的宏大計劃，希望他能早日達成目標，變身肌肉猛男！

bob lam 張繼聰認為個樣係天生，但實力就可以透過磨練，一點一滴累積返嚟。（圖片來源：IG@louischeung2013）
張繼聰認為個樣係天生，但實力就可以透過磨練，一點一滴累積返嚟。（圖片來源：IG@louischeung2013）
bob lam （圖片來源：《飯戲攻心為》預告片截圖）
（圖片來源：《飯戲攻心為》預告片截圖）
bob lam （圖片來源：周柏豪Facebook）
（圖片來源：周柏豪Facebook）
bob lam （圖片來源：周柏豪Facebook）
（圖片來源：周柏豪Facebook）

圖片來源：IG@bob_lamshingbun、Ig@bob_lamshingbun、IG@louischeung2013、《飯戲攻心為》預告片截圖、周柏豪Facebook

