C君出任無綫J2台創意總監 承認轉型幕後減少幕前演出 咁陸永點算？
農夫的鄭詩君（C君）與陸永近年在無綫工作不斷，又做主持又拍劇，C君日前更秘密升任為無綫J2台的創意總監（Creative Director (J2) of Production Division），與曾志偉及王祖藍攜手搞製作。C君承認昨日(9月1日)第一日返工，仲話會減少幕前演出，咁農夫以後的發展，係咪C君做高層、陸永繼續做男一？
文：東方新地｜圖：東星圖片、C君IG、農夫IG
C君秘密返工掌舵J2台
無綫又出現人事大變動，繼曾志偉、王祖藍回巢任職高層大肆改革後，就連組合農夫的C君都出任J2台的創意總監，9月1日無綫內部通訊公布消息，指37歲鄭詩君（C君）將出任TVB的J2台創意總監（Creative Director (J2) of Production Division），即日生效已返工。
最大壓力是填表
C君其後承認已上任做高層，是曾志偉親自找他，他表示20年前都是做創意的工作，現時第一日上新工，返寫字樓，暫時團隊只有他一個，更講笑指最大壓力是要填好多表，好怕填錯。至於上任後的大計，他則說大計未有，諗緊細計，不過之前一直有同曾志偉傾過一些構思，現在會逐步實行。
C君：唔使特別關照陸永
雖然工作崗位有變，但C君表示仍會有音樂作品推出，不過幕前演出會相應減少，至於陸永，C君指不用特別關照他，因為他在劇集《智能愛人》已是男主角。C君一向與無綫關係良好，曾拍攝多部電視劇及主持多個綜藝節目，包括《Do姐有問題》、《Do姐去Shopping》等，出名轉數快又創意無限，他亦一直有參與拍劇，最近於《智能愛人》演出機械人專家一角。
C君早已撈過界
C君出任無綫J2台創意總監其實一早有跡可尋，早前無綫開拍的新劇《凶宅清潔師》，原來是由香港史上首套BL劇《大叔的愛》監製兼編審盧思麟（Tommy）與C君(鄭詩君)成立的「勞詩動眾」媒體製作公司負責創作出來，更有傳曾志偉是「勞詩動眾」老闆之一。《凶宅清潔師》由洪永城、陸永及傅嘉莉主演，配角方面有李成昌、鄭俊弘及C君，而C君更是編審兼監製。