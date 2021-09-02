C君出任無綫J2台創意總監 承認轉型幕後減少幕前演出 咁陸永點算？

農夫的鄭詩君（C君）與陸永近年在無綫工作不斷，又做主持又拍劇，C君日前更秘密升任為無綫J2台的創意總監（Creative Director (J2) of Production Division），與曾志偉及王祖藍攜手搞製作。C君承認昨日(9月1日)第一日返工，仲話會減少幕前演出，咁農夫以後的發展，係咪C君做高層、陸永繼續做男一？

文：東方新地｜圖：東星圖片、C君IG、農夫IG