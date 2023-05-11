C君親揭卸任J2創意總監一職主要原因 自爆以無薪假期到內地舉行巡唱
C君承認卸任J2創意總監一職
C君早前出席無綫節目《咁你都唔識》錄影時，大方承認已經卸任J2創意總監一職。C君表示疫情前簽下唔少登台合約，宜家疫情結束就要開始「還騷債」，所以決定放下J2創意總監一職，專心發展音樂事業。至於被問到會唔會重返TVB，C君就表示總經理曾志偉已經回應過話會等自己回巢，但至於何時回巢就暫時未能給予確實答案，不過依然好感激曾志偉肯等自己，自己亦好喜歡做幕後工作，希望大家可以俾啲時間。
農夫改簽「普通藝人」合約 否認被「燉冬菇」
早前農夫一度被傳出雙雙約滿離巢TVB，C君就透露兩人已經改簽為「普通藝人」，今次主持無綫節目《咁你都唔識》更係由總經理曾志偉親自欽點。當被問到由高層轉投主持是否被「燉冬菇」時，C君就笑指轉投幕前唔係「燉冬菇」而係「升呢」，加上今次係曾志偉親自欽點，自己冇理由托手㬹拒絕出任主持一職。
以無薪假期到內地舉行巡唱
農夫近年頻頻北上發展搵錢，早前更於內地舉行多場的巡唱。不過C君就自爆為咗舉行內地巡唱，自己要申請無薪假期先有時間去進行。提到是否因為做TVB高層有名無利所以先復出開騷搵錢時，C君就笑指冇大家諗得咁貪心，又話已經好滿意份人工。
被爆王祖藍不滿C君出任創意總監一職
鄧兆尊早前接受網上節目《田豪祖三寶》訪問，大爆王祖藍拉隊北上發展因由，直言祖藍因C君獲派任無綫J2台創意總監一職不滿：「大家管嘅嘢都唔同，珍姐管演員、樂小要管人力資源，祖藍就係創意官，創意北上搵錢，佢離開咪交由佢哋自己搞，所以多咗個肥仔，即係C君嚟幫手，因為做啲嘢唔得，咁祖藍好似有不滿囉，呢個係幕後啲人同我講。」
加入TVB十年 一度被大台重用
C君與陸永自2013年簽下部頭合約加入TVB，至今已有10年，期間曾主持多個節目，並曾以《Do姐有問題》及《Do姐去Shopping》兩度奪得「最佳節目主持」獎，C君更在2021年獲得TVB重用，出任J2台創意總監一職。
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