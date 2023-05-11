C君親揭卸任J2創意總監一職主要原因 自爆以無薪假期到內地舉行巡唱

效力TVB長達十年的農夫早前有傳已雙雙約滿離巢TVB，有網名更發現兩人都已在TVB官網的藝人名單中被消失。出任J2台創意總監一職的C君，早前於出席無綫節目《咁你都唔識》錄影時，大方承認已經卸任J2創意總監一職並親揭離職的原因！