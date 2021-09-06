未命名-3

C君上場劃清界線 表明《#後生仔傾吓偈》被cut唔關佢事 只負責度橋唔會大刀闊斧

東方新地 - 娛聞

C君（鄭詩君）於9月1日宣布出任無綫J2台創意總監一職，未幾《#後生仔傾吓偈》即宣布月底停播，新官上場時間啱啱好，不過C君就劃清界線，表明這個決定與他無關，仲話自己只負責度橋，冇權做決定，叫大家都係叫番佢做「C君」，千祈唔好叫「鄭總」！

撰文：東方新地 圖片：C君及黃天頤IG、無綫娛樂新聞台影片截圖

C君強調Cut節目與他無關

榮升為無綫J2台創意總監的C君(鄭詩君)，日前聯同袁偉豪、陳自瑤、朱智賢等錄影《思家大戰》，對於上任後《#後生仔傾吓偈》即被停播，C君強調這個決定與他無關︰「不關我的事，我只返了工3日，未有新任務，而且我只負責度橋。」

C君日前接任J2台創意總監，對於節目《＃後生仔傾 偈》告終，C君否認是他新官上任所致，表示只是一班後生仔工作多，公司另有安排。（圖片來源：無綫娛樂新聞台影片截圖）
C君日前接任J2台創意總監，對於節目《＃後生仔傾 偈》告終，C君否認是他新官上任所致，表示只是一班後生仔工作多，公司另有安排。（圖片來源：無綫娛樂新聞台影片截圖）
C君日前與袁偉豪、陳自瑤等一齊上《思家大戰》錄影。（圖片來源：無綫娛樂新聞台影片截圖）
C君日前與袁偉豪、陳自瑤等一齊上《思家大戰》錄影。（圖片來源：無綫娛樂新聞台影片截圖）

最開心是C嫂

身份唔同晒的C君，接受訪問時請大家繼續稱呼他做「C君」，不要叫「鄭總」，他說有二十年沒有返寫字樓工，自覺很新鮮，不過最開心就是老婆黃天頤，因為C君終於會早睡早起。至於為何曾志偉會欽點他做這個職位，C君猜測是因為與曾志偉相識十幾年，可能覺得他的頭腦古靈精怪，不如過去J2台試做創作，而C君自己亦喜歡做創作，覺得J2台是一個很好的空間，所以就決心一試。

陳自瑤帶頭恭喜C君升任高層，叫他一定要好好關照佢哋！（圖片來源：無綫娛樂新聞台影片截圖）
陳自瑤帶頭恭喜C君升任高層，叫他一定要好好關照佢哋！（圖片來源：無綫娛樂新聞台影片截圖）
C君話自己只是負責J2台，工作唔啱幾位一線小生花旦。（圖片來源：無綫娛樂新聞台影片截圖）
C君話自己只是負責J2台，工作唔啱幾位一線小生花旦。（圖片來源：無綫娛樂新聞台影片截圖）

批評公司：依家的確係唔鮮明

對於曾志偉指以J2台與ViuTV競爭，C君稱不知道是否競爭，不過J2有條件做古靈精怪的想法，但不是一下子大變動，他會慢慢推動發展，不會大刀闊斧去改：「唔好成日諗去改，我哋係要諗唔好重覆Jade(翡翠台)嘅嘢，依家的確係唔鮮明，要慢慢來。我唔知咩叫踩界，好多嘢我都唔知係踩界，我冇任何班底，公司都有好多新人，正喎，不如就佢哋嚟拍啲新節目。」

C君話轉做幕後工作，每日都早睡早起作息定時，老婆黃天頤就最開心。（圖片來源：黃天頤IG）
C君話轉做幕後工作，每日都早睡早起作息定時，老婆黃天頤就最開心。（圖片來源：黃天頤IG）
C君笑言無論他做甚麼，在Do姐眼中他永遠都是垃圾。他又指農夫會繼續音樂創作，不過有共識除音樂以外的幕前工作會盡量減少。（圖片來源：農夫IG)
C君笑言無論他做甚麼，在Do姐眼中他永遠都是垃圾。他又指農夫會繼續音樂創作，不過有共識除音樂以外的幕前工作會盡量減少。（圖片來源：農夫IG)

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