C君上場劃清界線 表明《#後生仔傾吓偈》被cut唔關佢事 只負責度橋唔會大刀闊斧

C君（鄭詩君）於9月1日宣布出任無綫J2台創意總監一職，未幾《#後生仔傾吓偈》即宣布月底停播，新官上場時間啱啱好，不過C君就劃清界線，表明這個決定與他無關，仲話自己只負責度橋，冇權做決定，叫大家都係叫番佢做「C君」，千祈唔好叫「鄭總」！

撰文：東方新地 圖片：C君及黃天頤IG、無綫娛樂新聞台影片截圖