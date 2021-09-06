C君上場劃清界線 表明《#後生仔傾吓偈》被cut唔關佢事 只負責度橋唔會大刀闊斧
C君（鄭詩君）於9月1日宣布出任無綫J2台創意總監一職，未幾《#後生仔傾吓偈》即宣布月底停播，新官上場時間啱啱好，不過C君就劃清界線，表明這個決定與他無關，仲話自己只負責度橋，冇權做決定，叫大家都係叫番佢做「C君」，千祈唔好叫「鄭總」！
撰文：東方新地 圖片：C君及黃天頤IG、無綫娛樂新聞台影片截圖
C君強調Cut節目與他無關
榮升為無綫J2台創意總監的C君(鄭詩君)，日前聯同袁偉豪、陳自瑤、朱智賢等錄影《思家大戰》，對於上任後《#後生仔傾吓偈》即被停播，C君強調這個決定與他無關︰「不關我的事，我只返了工3日，未有新任務，而且我只負責度橋。」
最開心是C嫂
身份唔同晒的C君，接受訪問時請大家繼續稱呼他做「C君」，不要叫「鄭總」，他說有二十年沒有返寫字樓工，自覺很新鮮，不過最開心就是老婆黃天頤，因為C君終於會早睡早起。至於為何曾志偉會欽點他做這個職位，C君猜測是因為與曾志偉相識十幾年，可能覺得他的頭腦古靈精怪，不如過去J2台試做創作，而C君自己亦喜歡做創作，覺得J2台是一個很好的空間，所以就決心一試。
批評公司：依家的確係唔鮮明
對於曾志偉指以J2台與ViuTV競爭，C君稱不知道是否競爭，不過J2有條件做古靈精怪的想法，但不是一下子大變動，他會慢慢推動發展，不會大刀闊斧去改：「唔好成日諗去改，我哋係要諗唔好重覆Jade(翡翠台)嘅嘢，依家的確係唔鮮明，要慢慢來。我唔知咩叫踩界，好多嘢我都唔知係踩界，我冇任何班底，公司都有好多新人，正喎，不如就佢哋嚟拍啲新節目。」