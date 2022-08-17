試當真｜Ca姐陳苡臻升呢「修女」3大原因人氣急跌？ Kayan9896 反超前

YouTube頻道「試當真」成功捧紅Kayan9896（吳家忻）、Jessica（Ca姐，陳苡臻），二人曾廣告一個接一個，大受網民歡迎。不過近日有網民以「Ca姐已經完全被Kayan9896拋離」為題發文，討論Ca姐近期三大人氣大跌原因，連IG followers都被Kayan9896反超前。