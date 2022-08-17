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試當真｜Ca姐陳苡臻升呢「修女」3大原因人氣急跌？ Kayan9896 反超前

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YouTube頻道「試當真」成功捧紅Kayan9896（吳家忻）、Jessica（Ca姐，陳苡臻），二人曾廣告一個接一個，大受網民歡迎。不過近日有網民以「Ca姐已經完全被Kayan9896拋離」為題發文，討論Ca姐近期三大人氣大跌原因，連IG followers都被Kayan9896反超前。

試當真 Kayan9896 Kayan9896去年為ViuTV單元劇《YOLO的練習曲》女主角之一，令人氣再度急升﹗
Kayan9896去年為ViuTV單元劇《YOLO的練習曲》女主角之一，令人氣再度急升﹗（圖片來源：IG＠kayan9896）
試當真 Kayan9896 Ca姐都是女主角之一，大玩清純學生妹造型﹗
Ca姐都是女主角之一，大玩清純學生妹造型，當時人氣爆燈﹗（圖片來源：[email protected]

Kayan9896 31萬Followers反超前Ca姐

「試當真」成員Kayan9896（吳家忻） 同Jessica（Ca姐，陳苡臻）出道時間相若，前者被封為「港版周子瑜」，後者被封為「Ca姐世一」，Ca姐IG Followers之前一直拋離Kayan9896。但網民最近留意到Ca姐同游學修拍拖後，Kayan9896（31.6萬） IG Followers已反超前Ca姐（26.9萬） 5萬，隨後更分析Ca姐人氣大不如前嘅三大原因。

試當真 Kayan9896 Ca姐IG追蹤人數過去一直領先kayan9896，近月被對方大幅拋離﹗Kayan9896約32萬，而Ca約27萬﹗
網民於「Ca姐已經完全被Kayan9896拋離」帖文留言：「半年前修女IG仲拋離緊Kayan9896，今日被人拋返轉頭，講到底本身MK格想學人，轉到一半轉埋職業做修女」。（圖片來源：IG＠kayan9896、[email protected]

1.Ca 姐同游學修拍拖清純長情形象大崩壞

Ca姐同「試當真」創辦人游學修今年4月被傳媒影到手拖手同遊科學園，戀情隨即公開，正式升呢做「修女」，差唔多時間Ca姐與前度pre-wedding相流出，網民鬧爆「派帽比前度將以前個清純長情形象親手破壞，再痴埋落個老細度拎個女一番嚟做﹗」，仲話游學修「硬捧佢做女一咪害咗佢」。一連串負面消息使Ca姐過往清純形象大崩壞，致廣告工作流失，「對上一個廣告仔已經係7 月22 日」。同一時間，形象正面嘅Kayan9896「隔兩日就有個大牌廣告LV 、Celine 、YSL、Chanel 、Dior乜大牌都齊晒」。

試當真 Kayan9896 游學修曾揚言唔會同女同事拍拖，點知自打嘴巴﹗4月自爆同Ca姐拍拖，原因是被雜誌影到，不如自爆先﹗
游學修曾揚言唔會同女同事拍拖，點知自打嘴巴﹗4月自爆同Ca姐拍拖，原因是被傳媒影到。（圖片來源：IG＠neoyau19）
試當真 Kayan9896 Ca姐被指游學修2月拍片時檸檬茶兩份飲，被指早就撻著日，同時又指Ca同前度未分手，更流出pre-wedding婚照，游學修即為Ca姐澄清﹗
Ca姐被指同游學修2月拍片檸檬茶兩份飲時經已撻著，同時又被網民話未同前度分手，更流出pre-wedding婚照，游學修即為Ca姐護航，但愈講愈禍﹗（圖片來源：IG＠neoyau19）
Kayan9896 Ca姐升呢「修女」後，成為「試當真」主辦的舞台劇《一個舞台上不能接受的吻》女主角，擔正女一，被指戲屎未夠班，因為升呢「修女」才有此機會﹗
Ca姐升呢「修女」後，成為「試當真」主辦的舞台劇《一個舞台上不能接受的吻》女主角，擔正女一，卻被指戲屎未夠班，因為升呢「修女」才有此機會﹗ （圖片來源：[email protected]

2.Ca姐轉形象走Kayan9896型格路線 carry唔到露額頭

Ca姐出道嘅清純形象深入民心，迷倒萬千男粉絲，但唔知乜事近幾個月轉行Kayan9896式型格路線，網民似乎唔多受落，留言話「Ca姐明明sell鄰家女孩可愛look，扮乜鬼暗黑有型，要知自己定位先得㗎﹗」、「Ca姐想學9896路線但完全唔夾，近半年改形象想變類似poker face，髮型衣著有一排抄到足」、「佢只可以瀏海，依家學人露額頭扮型，嚇走晒啲粉絲﹗」，睇嚟型格路線真係唔係人人啱，市場唔受落，人氣自然大幅下滑。

試當真 Kayan9896 Ca出道時走清純鄰家女孩形象，大受歡迎﹗
Ca出道時走清純鄰家女孩形象，大受歡迎﹗（圖片來源：YT＠試當真影片截圖）
試當真 Kayan9896 Ca姐出道以來一直瀏海造型，近來忽然露額被批唔適合佢，更指佢抄人﹗
Ca姐出道以來一直以瀏海造型示人，近來忽然露額被網民狠批完全唔適合，更指佢抄人﹗（圖片來源：[email protected]
試當真 網民話「ca姐只可以瀏海，依家學人露額頭扮型，嚇走晒啲粉絲﹗」
網民話「ca姐只可以瀏海，依家學人露額頭扮型，嚇走晒啲粉絲﹗」（圖片來源：[email protected]
試當真 Kayan9896 網民指Ca轉造型，明抄對手kayan9896﹗
網民指Ca轉造型，明抄對手kayan9896﹗（圖片來源：IG＠kayan9896、[email protected]
試當真 Kayan9896 亦有網民為Ca姐平反，指藝人應該多作嘗試，應該試不同造型﹗
亦有網民為Ca姐平反，指藝人應該多作嘗試，應該試不同造型﹗（圖片來源：IG＠kayan9896、[email protected]
試當真 Kayan9896 網民狠批Ca姐MK味濃，點抄都型唔起來﹗
網民指Ca姐適合行可愛路線，「之前Yolo咪好地地，又要學人搞到鬼五馬六」。（圖片來源：IG＠kayan9896、[email protected]

立即重溫Ca姐《Yoloh的練習曲》清純造型

Ca姐以前個look真係好清純。

3.Ca姐MK味濃 上唔到大枱冇人搵開工

Ca姐上個月擔正做「試當真」舞台劇《一個舞台上不能接受的吻》女一，不過仍然有網民話佢未上到一線做明星，只停留喺KOL界水平，一直都搣唔甩陣MK味，「平日開Live就原形畢露，根本MK妹，被人講多幾句游學修就黑面」、「做個訪問都睇到出，談吐舉止真係上唔到大枱，寸寸貢MK味出晒嚟﹗」、「謝票場成日黑面零參與，多次公開表示扮可愛好嘔心，好似上次試當真九展，話扮美少女戰士好唔鐘意，怨呢樣怨果樣，開戲果班邊敢搵佢」﹗

試當真 Kayan9896 網民狠批Ca姐談吐好MK，一開Live就現真章﹗
網民狠批Ca姐談吐好MK，一開Live就現真章﹗（圖片來源：[email protected]
試當真 Kayan9896 Ca姐被指失去女神光環﹗
Ca姐被指失去女神光環﹗（圖片來源：[email protected]

Kayan9896狂接名牌廣告紅過Ca姐

網民指kayan9896愈來愈紅不無道理，「9896食到KOL同hi fashion條水，雖然個樣唔係最靚，但成個package嚟，佢都一定有排玩，佢個格係食呢行飯」、「成個觀感同性格都好過修女，修女成個格八婆又扮嘢」、「依家睇一個藝人發展得成唔成功好易
就係睇多唔多人識/多唔多廣告，9896一早就超過咗條修女啦，又出歌又多大brand搵佢拍廣告」。

試當真 網民指kayan9896愈來愈紅不無道理。
網民指kayan9896愈來愈紅不無道理。（圖片來源：IG＠kayan9896）

撰文：東方新地（部分內容轉載自新Monday）圖片來源：IG＠kayan9896、[email protected]資料或影片來源：連登討論區

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