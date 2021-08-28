C AllStar老闆嫌姜濤廣告擾民 寸爆MIRROR正職是廣告從業員
文：東方新地 ｜圖：C AllStar IG、MIRROR IG、亞拔 IG、釗峰 IG、陳健安 IG、廣告官方圖片、廣告影片截圖
公開嫌姜濤廣告擾民
男子組合MIRROR出道近3年，近年人氣急升，成功俘虜了大批「鏡粉」之餘，亦獲得不少廣告客戶垂青，有指MIRROR和ERROR在今年上半年已接拍超過150個廣告，單是姜濤已佔其中近40個，成為新一代「吸金王」。不過近日姜濤一個流動支付程式廣告，惹來部分人反感，就連C AllStar經理人公司老闆阿拔都直指擾民，他在IG的限時動態公開留言道：「依家每次開PayMe都見到姜生，實屬覺得討厭到一個點。」又一度hashtag指達到「擾民級別」。
寸爆MIRROR正職是廣告從業員
阿拔言論一出，即引來不少人留言力撐：「其實真係好X煩，好反感。乜brand都同佢哋合作，high end嗰啲畀佢哋做cheap晒。」阿拔回答對方指「而家焗睇」，更寸爆MIRROR「正職都唔係歌手，只係廣告從業員」！及後亦有人反問阿拔：「如果係不停播Kingdom C及Greytone公司的歌，就唔同講法；依家搞到好似香港的藝人歌手只有MIRROR，真的非常悶」、「留返啲機會畀其他同行」等等。阿拔回覆說：「如果全部Kingdom C嘅歌，我都覺得係不知所謂，對公眾感受我好公平」、「就算呢個係C All，我一樣會覺得討厭」。
釗峰On仔為事件降溫
事件發酵一日後，C AllStar成員梁釗峰在IG疑似解畫：「世界已太多紛擾，做好己任倒已不輕易，更遑論花心神評論他人。艱難日子，互相支持，何其重要。未來挑戰很多，還是會好好的跟隨原本的藍圖，努力做好每一件實事」而另一成員On仔（陳健安）亦在IG為事件降溫：「每個讓人看見強大的人，必經過極度痛苦的經歷，所以不用羨慕不用妒忌，旁人只見他們得到甚麼，從來不知他們失去甚麼。別人成功，好好替別人高興。別人失意，好好鼓勵一下。互相支持，尤其是這幾年，尤其是同行人，我們才會健康成長，感恩。」
MIRROR、ERROR 半年接拍過150個廣告！
今年上半年ViuTV廣告收益大增66%，達至1.88億元，其中MIRROR和ERROR有指合共已接拍了超過150個廣告，當中有不少廣告更是由前輩藝人手上擸走，MIRROR各人氣成員身價更已十級跳，在IG的出po價要20萬元起，廣告、代言、宣傳活動等亦已升至起碼50萬元！
姜濤、Edan、Anson Lo 取代陳奕迅 拍麥記廣告
升呢為新一代「吸金王」的姜濤，早前已取代陳奕迅成為麥記代言人，近日他更夥拍隊友Edan（呂爵安）、Anson Lo（盧瀚霆）一齊延續上次「大姜的愛」，拍攝續集「大姜真愛《男兒爭入樽》」廣告，一齊為麥記APP代言。
MIRROR四子取替視后
2018年李佳芯以大熱姿態成為視后，立即得到美妝品牌代言，當時都有大量電視廣告宣傳，來到2021年相同品牌大手筆邀請MIRROR四子Anson Lo、姜濤、Ian及Edan代言，拍廣告開Live 之餘，仲出席商場發布會，引來大批Fans捧場！
雪糕月餅大手筆 KOL升級至花姐姜濤
冇錯！又係姜濤呀！每年月餅市場的宣傳都競爭激烈，這個矜貴品牌今年早著先機，邀請姜濤拍住花姐「母子檔」宣傳2021年的雪糕月餅，結果在網上得到大量讚好。
Ian 二汶「嘟」走麥包、謝安琪
作為滲透量最高的電子支付系統，廣告一向走「貼地路線」，早年搵過謝安琪同麥包代言，謝安琪仲拍MV改歌詞大唱「嘟嘟街」，不過今年就變成Ian加林二汶，雖然廣告仲有「試當真」三大靚女，不過宣傳重點始終都係由Ian擔大旗。
姜濤 取代周柏豪 拍防HPV廣告
姜濤早前亦取代了「星夢一哥」周柏豪成為新一屆「Fight HPV 教育宣傳大使」，曾孖住前輩兼影后阿Sa（蔡卓妍）拍攝廣告片。
Anson Lo 取代陳慧琳 拍床褥廣告
原本由2014年至到去年為止都由陳慧琳擔任代言人的床裖品牌，近日亦轉搵了「教主」Anson Lo做代言，「率先試瞓」品牌新推出的兩款床褥。
Edan 取代周柏豪 拍保險廣告
Edan近日繼賀歲片《闔家辣》後，再跟吳君如合作拍攝保險公司廣告，在廣告中化身「命運使者」，探討人生及退休大計。而原本這間保險公司的代言人是周柏豪。
Ian 取代森美、艾粒 拍淡奶廣告
Ian（陳卓賢）近日拍的淡奶廣告大受粉絲喜愛，原來這個產品之前是由森美及艾粒的當奴、少爺占先後做過代言。
花姐、Tiger、Alton 取代黃翠如 拍沐浴露廣告
MIRROR成員Tiger（邱傲然）、Alton（王智德）近日在經理人花姐帶領下一齊拍攝沐浴露廣告，這個廣告原本由TVB女藝人黃翠如負責做代言。
ERROR 取代黎耀祥 拍去腳皮廣告
ERROR今年初在爆紅節目《ERROR自肥企画》尚未推出時，已全隊成員肥仔（梁業）、阿Dee（何啟華）、保錡和193（郭嘉駿）一齊接拍這個去腳皮廣告，而之前這個廣告視帝黎耀祥都拍過。