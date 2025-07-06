C AllStar梁釗峰前女友疑控訴出軌 男方12字回應反惹網民不滿
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現年38歲的C AllStar主音梁釗峰近日捲入感情風波，女友在社交平台發文疑似暗示遭背叛，觸發出軌疑雲。事隔大半日之後，梁釗峰終於開腔，但並未正面否認傳聞，引發外界更多揣測。
梁釗峰女友搬離愛巢 發文疑暗示有第三者
昨晚（4日），38歲C AllStar主音梁釗峰的前女友Karen在IG Story貼出一張黑白照片，畫面中堆滿紅白藍膠袋，疑似正在搬離舊居。她留言：「徘徊在失望與原諒之間，終於搬走了，愛情裡容不下第三者」，字句辛辣，疑似直指梁釗峰出軌。
梁釗峰IG顯示動態回應：不要誤會
事隔大半日，梁釗峰於今日（5日）透過IG Story作出回應，表示：「分手，難過事，感情問題向來不多回應。不要誤會。」雖未正面否認出軌傳聞，他補充：「沒有回應不等於默認這回事。而是往後對任何有關感情事或所有中傷言論都不打算回應了……多謝關心，希望給予空間，謝謝。」
「半裸合照」女方曾高調示愛
事實上，梁釗峰與感情相關的消息早於今年5月已有端倪。一名化妝師當時突然在Instagram上載36張與梁釗峰的親密照及一段視頻，當中更包括半裸擁吻畫面，並附文「4年半快樂，Love u!」標註梁釗峰帳號，疑似單方面公開戀情。不過梁釗峰當時未有轉發或回應，其後相關標註亦被移除。據報該化妝師正是Karen，兩人於2020年底開始交往，感情一度穩定，曾同居及見家長。然而最近卻傳出二人突現裂痕，有線人透露Karen近來情緒低落，需要朋友陪伴，亦有傳釗峰已另結新歡！
網民留言炮轟：估到啦
不過，梁釗峰的回應未有平息風波，反而引起大批網民不滿，紛紛留言批評他疑似逃避責任、默認出軌。有網民留言：「估到啦，低調左四年，無啦啦突然放閃，男方又無回應，估到女方留唔住男，男的早有打算走人。我唔係話女仔講出嚟唔啱，但係咁樣傷害自己囉。」亦有網民直言：「點解咁嘅樣都會搵到第三者？」、「有幾多對情侶可以愛到幾多歲？」、「睇落女方似係曾經選擇原諒，但男方根本無改過。要原諒出軌真係要好大勇氣，自問做唔到。最緊要唔好因傷心諗唔開。」等。
圖片來源：IG@__hoching05x2、IG@callstarcf資料或影片來源：原文刊於新假期