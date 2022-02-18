陳冠希舊愛Cammi宣傳網上賭場 挑戰法紀 傳與另一KOL蘇淼淼先後被捕

𡃁模出身的陳冠希前女友兼王浩信婚前偷食對象Cammi（原名謝芷蕙）現年26歲，近年五官愈來愈精致，生活亦愈來愈富貴，但早前她卻被「前度」S先生公開追債80萬，又被人貼街招指控為「老千」，可說是非多多。最近Cammi除了全面升級，仲頻頻在社交網高調宣揚網上賭場，親教玩魚蝦蟹，原來此行為有機會違法惹上官非。話口未完，即有消息指Cammi與有份宣傳網上賭場的KOL蘇淼淼先後被捕。