陳冠希舊愛Cammi玩你問我答 承認從事神秘工作 擁十幾個Hermès共值過百萬
Cammi 27歲生日推介貴價日本菜
Cammi謝熙婷近年活躍於社交網，堪稱是非女王，周身名牌過住闊太一樣的奢華生活，日前慶祝27歲生日搞大龍鳳慶生，又收花又著到彩雀咁靚，不過除了Cammi就見唔到有其他人，成件事好謎。日前Cammi更在社交網與網民玩「你問我答」，食家上身推介多間貴價日本菜，一般打工仔真係唔會花得起錢去食。
Cammi好食好住過奢華生活
翻查Cammi社交網內的照片，幾乎全部都是吃喝玩樂的生活照，她曾到多間香港米芝蓮餐廳食飯，出入酒店與高級場所，最常吃法國菜與日本的Omakase，好識食。Cammi全身名牌，又大晒名牌手袋，手袋唔係Hermès就係Chanel，被批炫富，網民在「你問我答」中，問Cammi究竟現在有沒有工作，她說︰「有工作呀，只是我的工作不是朝九晚五，你們看不到（而）已。」
生日收禮堆積如山
此外，網民問Cammi日前生日收到甚麼禮物，結果她po了一張照片回應，表示猶疑緊po唔po上社交網好，在其慶生的酒店房內有成座山咁高的名牌禮盒，而且大部份都是Hermès與Chanel，極度誇張。網民又問她現在擁有多少個Hermès手袋，她霸氣表示︰「沒有很多，就十來個，不想買普皮（普通皮款）了，稀有皮又不太捨得。」
Hermès共值過百萬
Cammi不時在社交網晒Hermès ，從她的照片來看，Mini Kelly已經有兩個，一個粉紅色、一個白色，保守估計價值超過25萬，而每次外遊她都拎住10幾萬的Hermès袋，如果她擁有十幾個Hermès都是真貨不是A貨，總值已肯定超過100萬。真係好想知Cammi從事哪種職業可以負擔得起她的超級奢華生活呢？
Cammi上載跳舞片娛人娛己
Cammi近年轉型做KOL非常活躍，除了在社交網出po頻密，負面新聞亦不絕。日前Cammi上載一條自己咪嘴唱歌跳舞的影片上社交網，並留言：「成熟是一個女生的假正經，幼稚才是真性情！婦女節快樂哦！」雖然Cammi跳得好落力，不過網民的焦點依然落在她的面上。
Cammi鵝蛋形面起晒角
Cammi邊咪嘴邊跳舞，被指再度變臉，本來已又長又尖的鵝蛋形面唔同咗，像極一個七角形，令網民嘖嘖稱奇，向來喜愛P圖的Cammi，今次濾鏡效果更加重手。