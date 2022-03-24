陳冠希舊愛Cammi玩你問我答 承認從事神秘工作 擁十幾個Hermès共值過百萬

𡃁模出身的陳冠希前女友兼王浩信婚前偷食對象Cammi謝熙婷（原名謝芷蕙）現年27歲，近年五官愈來愈精致，全面升級，生活亦愈來愈富貴，不過是非多多，Cammi早前在社交網高調宣揚網上賭場，傳與KOL蘇淼淼先後被捕，她懶理醜聞繼續玩樂，日前奢華慶生，仲同網民大玩你問我答，Cammi回應錢從哪裡來，表示自己有一直有工作，不過大家唔會睇到，明晒！