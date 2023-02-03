陳冠希前菜Cammi 拍片證自己全天然無P圖 試過鴛鴦波同蛇精臉

陳冠希舊愛謝熙婷（Cammi，前名謝芷蕙），自從投資得利過著「小富婆」生活後，沉迷高調炫富、同網民分享性感照片派福利，但似乎網民只係關心Cammi變幻莫測的P圖技術，事關Cammi每次P圖都好重手，樣貌同身材都會P到超越正常人體極限。前日（1/2）Cammi飛返內地遊玩，佢心情極好，仲喺酒店瘋狂打卡，狂曬吊帶露臍背心，纖幼螞蟻腰嘅靚相，但網民依舊質疑Cammi P圖，搞到佢要急急上載短片，力證自己身材無P圖！