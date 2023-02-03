陳冠希前菜Cammi 拍片證自己全天然無P圖 試過鴛鴦波同蛇精臉
Cammi被炮轟P圖好重手 即上載短片力證自己全天然
Cammi去內地旅遊，心情咁靚，自然派下福利相益街坊，點知Cammi受到網民質疑，覺得佢P圖太重手。Cammi急急腳上載短片，力證自己身材全自然，絕對沒P圖痕跡，而影片中Cammi身材確實無明顯放大縮小效果，唔知網民收唔收貨。
Cammi再曬舊相證明自己大升級
Cammi隨後仲喺IG Story曬出2018年的靚相，但望落就比現時遜色唔少！見到Cammi以前嘅身材同樣就非常完美，不過近幾年Cammi身材同外貌不停升級，由小巧身形變為到三角形火辣辣身材。如果Cammi嘅近照係全天然，咁佢近幾年真係暴風式成長，變到更加惹火！
Cammi進軍內地抖音市場 神奇P圖法炒車出晒事
Cammi謝熙婷近年進軍內地網紅市場，於內地知名社交媒體「小紅書」上開設個人帳號「Cammi熙婷」，佢不時都喺小紅書上分享自己的生活以及炫富。不過做得「中國式網紅」，P圖技巧當然唔能夠輸蝕，所以由Cammi的小紅書中都可以見到，她的樣子同身材都不時因為P圖的關係而變得「變幻莫測」，觀眾欣賞期間都捉摸唔到邊個先係Cammi的真正樣貌！
Cammi驚現高低胸蛇精樣 網民睇到阿媽都唔認得
觀眾欣賞期間都捉摸唔到邊個先係Cammi的真正樣貌！Cammi樣貌P到「阿媽都唔認得」咁款，極端少少可能就會變成「蛇精女」，網民睇完都話：「你有冇諗過你真實嘅樣可能會比而家呢堆P圖更好看？」，亦有人認唔出佢係Cammi，大問「係唔係EDC前度」。Cammi更試過P圖出現「鴛鴦胸」情況，胸部一高一低，網民睇完之後都大笑：「P到高低胸」、「你的胸也太好笑了吧」、「為什麼胸部感覺有點奇怪？」
常見問題
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