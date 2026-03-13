Candy推首支個人單曲《直白》 坦承一個弱點 對家人難以啟齒

COLLAR成員Candy王家晴昨日宣布推出首支個人單曲《直白》，正式加入隊友「單飛」行列。這首由黃偉文填詞的慢歌以愛情故事作包裝，但背後真正想表達的訊息卻令人意外，Candy更坦言自己有一個難以啟齒的弱點。

Candy首支個人單曲《直白》正式發布

Candy的新歌《直白》榮幸地請來資深填詞人黃偉文操刀，歌曲表面上以愛情故事作包裝，實際上帶出面對所有關係都要直接表達自己想法及感受的訊息。她強調不要轉彎抹角，亦不要互相猜度，希望透過音樂傳達真誠溝通的重要性。日前Candy為新歌拍攝音樂錄影帶，期間她表示為了揀選合適曲風及主題絞盡腦汁，最終選擇以慢歌作為個人音樂路上的頭炮。

Candy坦承個人性格缺陷 對家人難以表達愛意

Candy解釋《直白》的創作理念時透露，「MV入面嘅故事，唔係個人經歷，不過用咗一個故事嚟展現我Character，自己係一個幾直白同簡單嘅人。」她更坦言這首歌對自己作出提醒，「對家人都要直接啲，表達對屋企人嘅感受同愛，有時我好怕醜，唔敢對家人講『我愛你』、『多謝』等。」這番話揭示了她在親情表達上的內心掙扎，與歌曲想傳達的「直白」理念形成強烈對比。

COLLAR成員陸續單飛 Candy面對全新挑戰

繼Marf邱彦筒、Winka陳泳伽、Sumling李芯駖與Day許軼先後推出個人作品後，Candy成為最新「單飛」的COLLAR成員。回顾過往隊友的單飛成績都相當不俗，Candy坦言確實感受到壓力，但她澄清壓力並非來自與隊友的比較。「壓力來源，唔係來自佢哋嘅成績，由團到Solo真係好唔同，喺團入面好多事都有一班好姊妹分擔，Solo就自己面對，所以會有壓力同擔心。」她表示雖然有壓力，但仍然希望聽眾聽完會喜歡並產生共鳴。

網民期待Candy個人發展 讚賞真誠分享

消息公布後，網民紛紛留言支持Candy的個人發展。有粉絲表示「終於等到Candy Solo，好期待」，亦有人讚賞她願意分享內心真實想法，「講到對家人表達愛意會怕醜，好真實好可愛」。不少網民認為《直白》這個主題很適合Candy的性格，期待她能在個人音樂路上展現更多不同面向。部分留言更表示會支持購買新歌，希望Candy的首支個人單曲能取得佳績。

圖片來源：大會提供資料或影片來源：原文刊於新假期

