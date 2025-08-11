袁嘉敏回流香港住海景靚屋 低胸背心出擊嘆靚茶 「迫爆Mon」福利勁震撼！
袁嘉敏回流香港住靚屋：感覺真好
袁嘉敏在社交平台上載多張居家照片，身穿一件極度貼身的膚色低胸小背心，配上牛仔褲，在自家露台享受日光浴，其豐滿上圍在鏡頭下造成極大的視覺震撼，幾乎有「迫爆Mon」的效果，火辣身材十年如一日，性感程度爆燈！
她透露，從小就夢想自己的家能看到大海，如今終於願望成真，進駐這個能飽覽無敵海景的安樂窩。從照片可見，雖然陽台空間不大，但足以讓她放置茶几和椅子，悠閒地一邊品茶，一邊欣賞香港仔對出的開揚海景和翠綠山景，她在帖文中寫道：「經過一星期陰沉下雨，陽光終於再次普照，能夠在我的陽台上享受夏日陽光，感覺真好」，字裡行間流露出對新居的喜愛和滿足。
網民反應兩極 大讚身材惹火
照片一出，隨即引來大批網民留言，反應相當熱烈。不少網民都將焦點放在她傲人的身材上，紛紛留言激讚：「好偉大」、「身材太正」、「性感女神回來了」。 亦有網民錯重點，笑指「間屋好靚」，不過也有網民對她昔日與鍾培生父子的風波依然記憶猶新，認為她生活富貴，依然充滿話題性。
袁嘉敏回流後是非不絕 感情狀況成謎
事實上，袁嘉敏自入行以來是非不絕，最為人津津樂道的莫過於2022年突然在網上炮轟鍾培生父子，形容與他們相處的一年是「一場噩夢」，事件引起全城哄動。 雖然她之後遠走英國，但回流後依然積極在內地登台「搵真銀」，早前更表明希望找到如意郎君，但又多次強調自己單身，感情狀況撲朔迷離，令外界對她的生活更加好奇。
袁嘉打工賺學費 試過長期濕疹
去年3月，她在YouTube影片中透露家境並不富裕，曾經在澳洲讀書時，打工賺取生活費。從餐廳的廚房到清潔工作，她的雙手經歷了變紅、甩皮，甚至長期濕疹。在成為演員之前，她曾經擔任電影發行的工作，也在雜誌社擔任過行銷助理。
袁嘉敏向富豪表明立場：你不能操縱我
袁嘉敏在疫情期間曾擔任畫廊顧問，這段時間她意外地發現自己竟然吸引了不少富豪的注意。她回憶說，由於疫情的關係，大家都無法外遊，因此很多有錢有勢的人都留在香港，他們試圖接近她，邀請她參加派對或合作拍攝：
「我遇到很多有錢有勢的人，因為當時COVID，大家都不能外遊，人人都留在香港這個小地方，所以他們接近我，問我：『你可不可以來我們的生日派對唱歌？』、『可以做這些嗎？你能給我拍攝這個嗎？』等等。但我不再為他們工作，就像你不能操縱我，令人相信之後還有其他發展機會。」