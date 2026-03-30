Carina@VIVA獲力捧單飛出歌 樂壇「仙界大戰」5大女新人爭崩頭
Carina獲英皇欽點單飛出道
據可靠消息透露，VIVA隊長李晞彤Carina已獲英皇娛樂確定推出個人單曲，成為繼其他女團成員後又一位「單飛」代表。這個決定並非偶然，早在今年1月《VIVA Medium Rare House》第二季的隊長選舉中，Carina就以網民40%、同事40%及隊友20%的三方投票制度下，獲得最高票數當選隊長，據傳最高票數成員除了帶領團隊外，更會獲得單飛出道的黃金機會。
吸金力全隊最強成廣告商寵兒
Carina之所以獲得公司力捧，與她驚人的商業價值密不可分。早在《造星4》結束、正式加入VIVA前，她已是網紅KOL，擁有自己的廣告合作，網上人氣居高不下。出道後更成為各大品牌爭相合作的對象，最矚目的莫過於獲Calvin Klein邀請擔任亞洲區模特兒，廣告在多個地區鋪天蓋地式出現，曝光度驚人。同時她亦與運動品牌Nike建立長期合作關係，剛剛推出的新一輯宣傳照再次證明其商業價值。
首挑戰舞台劇反應熱烈加開場次
除了音樂和廣告工作外，Carina更首度挑戰舞台劇領域，4月將聯同戴祖儀、海兒、阿妹@Lolly Talk合演舞台劇《Nancy戀噏Show》。首10場演出反應熱烈，票房理想，主辦方更宣布加開10場，走勢相當不俗。
《全民造星4》成員壟斷女新人戰場
值得注意的是，除了試當真的陳苡臻Jessica外，其餘參與「仙界大戰」的女新人全部出身《全民造星4》，包括COLLAR的Candy和Ivy、Lolly Talk的阿蛋，以及即將單飛的Carina。這個現象反映了《造星4》培養出的藝人質素和人氣，同時也預示著今年年底各大頒獎禮的女新人獎項競爭將會異常激烈，絕對是「爭崩頭」的局面。
年底頒獎禮女新人獎必爭崩頭
VIVA剛推出完團歌《Baby Savage》，雖然Carina的「處女作」單曲推出時間仍未確定，但可以肯定的是，今年樂壇女新人競爭已達到前所未有的白熱化程度。各大女團成員紛紛派出代表參戰，每位都有自己的特色和支持者，年底各大頒獎典禮的女新人獎項勢必成為最激烈的戰場，究竟誰能在這場「仙界大戰」中笑到最後，值得拭目以待。