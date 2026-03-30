Carina@VIVA獲力捧單飛出歌 樂壇「仙界大戰」5大女新人爭崩頭

樂壇「仙界大戰」正式升級！繼試當真陳苡臻Jessica、COLLAR雙姝王家晴Candy與蘇雅琳Ivy，以及Lolly Talk黃詠霖阿蛋相繼出擊後，24歲的VIVA隊長李晞彤Carina即將成為英皇娛樂力捧的單飛代表，正式加入這場史無前例的女新人激戰。這位在《全民造星4》後迅速竄紅的人氣成員，憑藉超強吸金力和廣告商寵愛，能否在眾「仙女」中殺出重圍，成為年底頒獎禮的最大贏家？