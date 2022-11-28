貝依霖被質疑身形後天加工 連珠爆發出火辣影片自證

28歲的性感女神貝依霖經常語出驚人，對於網上一些不公或奇怪之事都勇於表達自己的意見，繼早前追擊美容店有造假之嫌後，早前被網友質疑身形加工，Chantale即刻反擊，2人仲嚟咗一場激烈罵戰，Chantale不甘示弱即翻出佢2018年一條性感影片！