貝依霖被質疑身形後天加工 連珠爆發出火辣影片自證
28歲貝依霖Chantale被質疑身材造假 連環粗口反擊：躝啦！
貝依霖（Chantale）早前一條健身影片中，有一位網民留言「個假pat墊好明顯」，Chantale即粗口回應該網民自己並無加墊及造假，更指網民酸味濃「你係咪戇鳩邊撚度有假邊x度有墊😂真酸😂你腦袋有問題就明顯」而該網民亦繼續認為Chantale係「身有屎」，2人因此展開罵戰，Chantale不斷否應造假，該網民就不斷認為Chantale反應大，解釋咁多係掩飾自己，更指Chantale為人小氣，Chantale即霸氣叫該網民unfollow同躝！
健身影片：
2人罵戰：
貝依霖即出除褲沖涼片騷真材實料！
其後貝依霖Chantale於ig即post出2018一條性感影片！影片非常火辣大膽，Chantale大騷真材實料！
Chantale證據影片：
貝依霖推出限量NFT寫真
貝依霖（Chantale）花盡心機拍攝是次寫真項目，她透露最終揀選了300張相做第一階段的NFT，至於用甚麼準則及條件去挑選，每張有獨特性的靚相，Chantale說：「主要考慮粉絲喜歡我甚麼造型，因為NFT與傳統寫真有多少區別，理論上可以永續保留，所以非常用心拍攝及選擇，有些特別有mood是自己比較喜歡的。」在辛苦拍攝背後， Chantale分享一件趣事，她說：「在海傍拍攝時有個釣魚叔叔一真看着我們拍攝，因為幾個造型要真空上陣，團隊指釣魚叔叔看得目定口呆。」Chantale難忘為是次拍攝節食兼加強運動操練，她笑言：「好彩瘦身不瘦胸﹗」
貝依霖寫真NFT成新趨勢
本身亦有投資加密貨幣及NFT的Chantale，對寫真轉化成NFT感到創新，她說：「團隊往後提供的賦能是最吸引到我，這個新概念不單止買張相，亦是建立一個牢固關係社群，相信往後推出寫真NFT將成為新趨勢，其實現在不論演唱會、會員卡，都漸採用NFT，至於是否值得投資就要看往後佈局。」
常見問題
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