姚焯菲分享學霸讀書心得 望入香港三大 用金句自勉：我好proud of自己

Chantel姚焯菲自新西蘭留學歸來後，不僅在學術上取得傑出成績，更在音樂事業上積極發展。她在公開活動中透露將休學一年，專注於即將到來的音樂和舞台劇演出。此外，Chantel接受訪問時分享苦戰IB公開試心得及升學計劃，表示希望入美國大學或香港三大，非常有大志！

