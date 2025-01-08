姚焯菲分享學霸讀書心得 望入香港三大 用金句自勉：我好proud of自己
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Chantel姚焯菲自新西蘭留學歸來後，不僅在學術上取得傑出成績，更在音樂事業上積極發展。她在公開活動中透露將休學一年，專注於即將到來的音樂和舞台劇演出。此外，Chantel接受訪問時分享苦戰IB公開試心得及升學計劃，表示希望入美國大學或香港三大，非常有大志！
姚焯菲成績突飛猛進
Chantel兩年前遠赴新西蘭留學，去年以「Academic High Distinction」榮譽在奧克蘭拔萃女子學校畢業。Chantel今次成績突飛猛進，連佢自己都表示感到好驕傲，又指需要每科平均達到90-100%才能得到「Academic High Distinction」，自己都感到好驚喜。Chantel最後亦不忘感謝爸爸媽媽的栽培，讓自己有機會到新西蘭讀書，體驗不同的校園生活。
親自分享讀書心得：我好proud of自己
Chantel在接受訪問時，更親自分享讀書心得。Chantel指自己最得心應手的科目是Econ，平時都會叫大家在考試不要太緊張，平時上台就要留心聽老師講課，不然錯過老師教導的內容，到溫習時睇唔明，就會失去動力複習，惡性循環。Chantel亦為自己打氣：「我好proud of自己可以完成呢個階段的學業，讀書真係好唔容易，考試更加唔容易，過到呢一關我都好戥自己開心。」
姚焯菲：如果大學唔太辛苦 想讀埋master
Chantel表示渴望到美國升讀大學，不過如果香港三大大學給予Offer，自己都會考慮留港升學。Chantel又指自己對「Entertainment Business and Management」一科感到興趣，不過可惜該學科為碩士學位。Chantel表示「我搵學科時見到有一科叫Entertainment Business And Management好有興趣，但讀我好專門是master來的，如果大學唔太辛苦，我都想讀埋master，但暫時都係讀咗個Business嘅學位先。」
音樂與舞台劇的全新挑戰
除了學業上的成功，Chantel也積極參與音樂和舞台劇的演出，不但會到內地長沙參加《聲生不息．大灣區季》的演出，在年中又會參與舞台劇。Chantel在公開活動中透露。這些新的挑戰將有助於她在演藝事業上進一步發展，同時也是她實現個人夢想的重要步驟。
圖片來源：IG@chantelyiu