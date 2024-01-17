17歲Chantel姚焯菲失落新人獎食白果 疑因有意離巢遭冷待

17歲的「聲夢小公主」兼After Class成員姚焯菲（Chantel），於2021年參加TVB選秀節目《聲夢傳奇》第一季奪亞軍而出道，雖然一出道備受TVB力捧上位，聲勢一度勁過冠軍炎明熹，但近年Chantel的氣勢大不如前，不但被北上成功的Gigi愈拋愈遠，更飽受外形走樣的指控，最終在《萬千星輝頒獎典禮2023》中失落新人獎，令其粉絲大呼戥偶像唔抵，兼鬧爆賽果太離譜……