17歲Chantel姚焯菲失落新人獎食白果 疑因有意離巢遭冷待
姚焯菲不入新人獎5強惹粉絲不滿
姚焯菲出道以來一直人氣高企，然而竟然在觀眾投票的「最具潛力新人」中5強被OUT無緣獎項，引起其粉絲「小菲象」不滿，指出敗給人氣較高的After Class隊友Gigi炎明熹和資歷較深的古佩玲及游嘉欣情有可原，但輸給了同樣來自《聲夢傳奇》的第3名兼隊友Yumi鍾柔美和第4名Archie冼靖峰實在令人匪夷所思，在網上引起爭議。粉絲們又在Chantel所屬的唱片公司的社交媒體上留言，表示難以理解比賽結果，並指出儘管她要在香港和紐西蘭兩地奔波學業，但每逢假期都會返香港工作，保持曝光率和人氣。
姚焯菲冇放棄歌唱事業
單單是過去一年，Chantel已共推出了4首歌曲，包括SOLO歌《小出走》和《這個姿態》、與Aska合唱的《氣泡青瓜》，以及與女團After Class合作的《Not Givin’ up》。她之前在新城頒獎禮上獲得「勁爆多媒體歌曲」獎項，並有多達15場商演。她最近發佈的專輯更爲公司創造了六位數的收入，成績斐然。
姚焯菲新曲MV遲足4日先公佈
此外，粉絲們還留言指出，唱片公司官方網站曾公佈Chantel的最新歌曲《初心小島》將於1月11日首播，1月12日登陸各大音樂平臺，並於當晚9點公開MV，但經過3天的等待粉絲依然遲遲未看到MV的蹤影。在粉絲的抗議之後，官方終於宣布MV於16日晚發佈，MV公開20個小時內，錄得3萬多點擊次數，排在YouTube音樂排行榜第24位。
姚焯菲被TVB冷待傳與續約有關
有報道稱有知情人士爆料指出，姚焯菲一直聽話，頒獎典禮當天早上8點按計劃與潘靜文和林智樂一起參加了山頂活動，然後乘船前往澳門參加頒獎典禮，直到深夜。而她受到公司的冷遇據傳與續約有關，踢爆《聲夢傳奇》的歌手參賽後必須簽訂為期5年的合約，由於現時合約快到期，據悉Chantel可能會和其他唱片公司的歌手合作，所以公司給了她一些壓力，讓她記得要續約。
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