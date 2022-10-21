Yumi挑戰Chantel國民初戀地位 清純新造型電暈網民

參加TVB《聲夢傳奇》出道的女子組合After Class中，4位成員Gigi（炎明熹）、Chantel（姚焯菲）、Windy（詹天文）、Yumi（鍾柔美）各有特色和風格，當中姚焯菲Chantel更被封為「國民初戀」，但近日有網民上載Yumi的新相，大讚Yumi才是真正的「國民初戀」！