Yumi挑戰Chantel國民初戀地位 清純新造型電暈網民
Yumi新相有初戀感
現年15歲的Yumi（鍾柔美），近日在社交平台上載一輯生活照，從相中可見Yumi身穿白T-Shirt及印有蝴蝶牛仔裙，露出小蠻腰。不少網民留言大讚Yumi「靚女」，更有網民於討論區發文，以Yumi好有初戀感覺為題，表示Yumi是真正的「國民初戀」。有不少網民紛紛留言認同樓主的看法，表示「好慶幸香港仲有人夠膽講真話」、「終於講人話」、「yumi 越大越靚，chantel 越大越x」、「純講囡囡嘅角度，Yumi係正嘅」等。更有網民看到Yumi的相片後表示「電暈咗」、「yumi值得更多，例如我嘅寵愛」。
Yumi跳得累事 出道形象錯配？
Yumi在《聲夢傳奇》憑著出色的舞蹈突圍，並成功收穫一批粉絲。她在《聲夢傳奇》中的《狂野之城》唱跳表演，5天內在YouTube達到100萬的點擊率，更一度登上YouTube熱門榜首位。另外她在《聲夢傳奇》決賽表演《第四晚心情》性感唱跳，令她獲取季軍的佳績，亦於其後成為女子組合After Class成員之一。
Yumi不時會在抖音分享自己的跳舞片段。從片中可見Yumi十分熱愛跳舞。而TVB有意力捧Yumi成為跳唱歌手，並為她推出個人單曲《Breakin’ My Heart》。不過，歌曲推出後，很多網民批評Yumi的舞技，不滿Yumi唱跳形象。
Chantel失國民初戀名銜？
姚焯菲Chantel在《聲夢傳奇》憑著翻唱林珊珊《戀愛預告》，在YouTube得到破500萬點擊次數，獲網民封為「國民初戀」，人氣直升。其後，Chantel因網上流傳的相片和影片被陷入緋聞。雖然TVB就此發出聲明，而姚焯菲父親也有入稟高院保護Chantel。但視乎仍無法挽回Chantel的形象。未知今次Yumi的新相是否動搖到她「國民初戀」的地位。
常見問題
最近有咩劇集熱播中？
TVB長壽劇《愛回家》、台慶檔劇集陣容強勁，包括：晚上8:30正熱播林敏驄主演嘅《下流上車族》、接著9:30播葉念琛執導嘅《美麗戰場》，緊接著仲有新四十二章、《鐵拳》班底拍攝嘅超能使者，而ViuTV早前已宣布將接連播放五套原創劇，包括現正熱播中嘅《野人老師》，接檔將有姜濤、Ian、193等主演嘅《季前賽》。
有咩演唱會即將舉行？
2022年多個歌手和組合宣布舉行演唱會，並陸續進行售票的安排，欲知購物詳細和公開發售日期，詳見：陳奕迅宣布加場《FEAR AND DREAMS 跨年演唱會》、鄭伊健《HERE & NOW EKIN IN CONCERT 2022演唱會2022》、洪嘉豪首次個人演唱會《THE CYCLE OF…Kaho Hung Live 2022》、湯令山Gareth.T《November Rain 2022》
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