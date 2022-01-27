Chantel孖微辣家姐Rap住賀新年 Hip Hop造型成焦點
Chantel(姚焯菲) 做女主角，與微辣旗下藝人家姐葉佩男、阿妹葉思男及馬檇鏗 (Roberto)，一同拍攝中銀香港賀年短片，四人載歌載舞，充滿新年氣氛，更Rap出Z世代態度。
文：東方新地 ｜圖：[email protected]微辣 Manner、新傳媒圖片庫
Chantel hip hop形象耳目一新
Chantel(姚焯菲) 近日孖微辣旗下藝人家姐葉佩男、阿妹葉思男及馬檇鏗 (Roberto)，拍攝中銀香港「虎年潮拜Phone利是」賀年短片，介紹中銀香港的手機銀行及BoC Pay「Phone利是」升級服務。一向乖乖女的Chantel，在宣傳片中化身hip hop美少女，rap住又唱又跳，形象耳目一新。Chantel說：「今次拍攝試了不少造型，當中最喜歡一身紅噹噹hip hop look，有機會唱rap及跳舞，對自己來說是一個突破，因為粉絲大多數只見過我文靜一面。」
Chantel會計師父母教理財
Chantel在賀年短片中由頭帶到尾，還獲廣告商贈送為她訂造的金咪高峰造型粉紅蛋糕，蛋糕上寫了紅到「菲」起，預祝她在未來的音樂頒獎禮獲得佳績，虎年持續高人氣，大紅大紫。提到新年Chantel表示自小家人已幫她儲起利是錢，後來更為其開個人戶口，讓Chantel學習自主理財：「爸爸媽媽都是會計師，由細到大他們已慢慢灌輸儲錢理財的概念，所以我會將利是錢放到戶口，用來作將來進修跳舞及演戲劇之用。」認真乖女。
常見問題
問: Chantel與微辣家姐有什麼合作?
答: Chantel與微辣家姐齊齊為中銀香港拍攝賀年短片, 片中她們…詳情請看。
問: Chantel於新廣告中有什麼突破?
答: Chantel於新廣告中與微辣家姐Rap住又唱又跳, Chantel說…詳情請看。
圖片來源：[email protected]微辣 Manner、新傳媒圖片庫影片來源：[email protected]微辣 Manner
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