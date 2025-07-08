美國歌手Charlie Puth曬睇《愛回家》片段 網民超驚喜連姚焯菲都有回應！

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33歲美國天王級歌手Charlie Puth近日於內地舉行演唱會，仍身處當地嘅佢日前（7日），就在社交平台曬出正在觀看TVB劇集《愛·回家之開心速遞》嘅限時動態。而Charlie所拍攝嘅片段更剛好係聲夢小花姚焯菲（Chantel）嘅特寫，引來唔少網民關注！

Charlie Puth驚喜曬睇《愛回家》story

Charlie Puth日前在社交平台分享一段喺酒店睇《愛回家》嘅限時動態，片中除咗見到周嘉洛（飾金城安）之外，更有近期新加入嘅姚焯菲（飾彤彤）。Charlie Puth所拍攝嘅部分更有唔少Chantel嘅特寫，搞到Chantel都忍唔住cap圖兼分享喺自己嘅限時動態上！

charlieputh 歌手 美國歌手Charlie Puth日前在限時動態曬出觀看《愛回家》嘅片段。（圖片來源：ig@charlieputh）
美國歌手Charlie Puth日前在限時動態曬出觀看《愛回家》嘅片段。（圖片來源：ig@charlieputh）
charlieputh 歌手 片中更係周嘉洛與姚焯菲嘅劇情。（圖片來源：ig@charlieputh）
片中更係周嘉洛與姚焯菲嘅劇情。（圖片來源：ig@charlieputh）
charlieputh 歌手 姚焯菲隨後亦cap圖兼分享在自己嘅限時動態上。（圖片來源：ig@chantelyiu）
姚焯菲隨後亦cap圖兼分享在自己嘅限時動態上。（圖片來源：ig@chantelyiu）
charlieputh 歌手 Charlie Puth近日正於內地舉行演唱會。（圖片來源：ig@charlieputh）
Charlie Puth近日正於內地舉行演唱會。（圖片來源：ig@charlieputh）

網民直言係「為港爭光」

對於Charlie Puth在限時動態分享自己睇《愛回家》，隨即引來唔少網民熱議：「charlie puth: 中國版Modern Family 」、「真係勁奇特了，佢仲要post出嚟先至搞笑！我想知佢點解想睇同埋post」、「成件事真係好搞笑，我竟然同Charlie Puth睇同一個台」、「簡直係為港爭光」、「Charlie真係好貼地！」

charlieputh 歌手 唔少網民都直言「安仔」以及「彤彤」今次真係為港爭光！（圖片來源：TVB）
唔少網民都直言「安仔」以及「彤彤」今次真係為港爭光！（圖片來源：TVB）
charlieputh 歌手 Chantel加入《愛回家》後有唔少表現。（圖片來源：TVB）
Chantel加入《愛回家》後有唔少表現。（圖片來源：TVB）
charlieputh 歌手 Chantel飾演嘅「彤彤」係「金城安」（周嘉洛飾）嘅表妹。（圖片來源：TVB）
Chantel飾演嘅「彤彤」係「金城安」（周嘉洛飾）嘅表妹。（圖片來源：TVB）
charlieputh 歌手 其實2人私下亦十分老友，早前Chantel推出新歌時，周嘉洛更以劇中嘅女裝造型為Chantel做宣傳。（圖片來源：ig@chantelyiu）
其實2人私下亦十分老友，早前Chantel推出新歌時，周嘉洛更以劇中嘅女裝造型為Chantel做宣傳。（圖片來源：ig@chantelyiu）

撰文：東方新地圖片來源：ig@charlieputh、ig@chantelyiu資料或影片來源：原文刊於新假期

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