美國歌手Charlie Puth曬睇《愛回家》片段 網民超驚喜連姚焯菲都有回應！
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33歲美國天王級歌手Charlie Puth近日於內地舉行演唱會，仍身處當地嘅佢日前（7日），就在社交平台曬出正在觀看TVB劇集《愛·回家之開心速遞》嘅限時動態。而Charlie所拍攝嘅片段更剛好係聲夢小花姚焯菲（Chantel）嘅特寫，引來唔少網民關注！
Charlie Puth驚喜曬睇《愛回家》story
Charlie Puth日前在社交平台分享一段喺酒店睇《愛回家》嘅限時動態，片中除咗見到周嘉洛（飾金城安）之外，更有近期新加入嘅姚焯菲（飾彤彤）。Charlie Puth所拍攝嘅部分更有唔少Chantel嘅特寫，搞到Chantel都忍唔住cap圖兼分享喺自己嘅限時動態上！
網民直言係「為港爭光」
對於Charlie Puth在限時動態分享自己睇《愛回家》，隨即引來唔少網民熱議：「charlie puth: 中國版Modern Family 」、「真係勁奇特了，佢仲要post出嚟先至搞笑！我想知佢點解想睇同埋post」、「成件事真係好搞笑，我竟然同Charlie Puth睇同一個台」、「簡直係為港爭光」、「Charlie真係好貼地！」
撰文：東方新地圖片來源：ig@charlieputh、ig@chantelyiu資料或影片來源：原文刊於新假期