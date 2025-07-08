美國歌手Charlie Puth曬睇《愛回家》片段 網民超驚喜連姚焯菲都有回應！

33歲美國天王級歌手Charlie Puth近日於內地舉行演唱會，仍身處當地嘅佢日前（7日），就在社交平台曬出正在觀看TVB劇集《愛·回家之開心速遞》嘅限時動態。而Charlie所拍攝嘅片段更剛好係聲夢小花姚焯菲（Chantel）嘅特寫，引來唔少網民關注！