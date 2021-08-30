曾拍拖兩年 Cheronna稱手握證據 懷疑黃奕晨有第三者：對佢信任完全瓦解
文：東方新地｜圖：Cheronna IG、黃奕晨IG、新傳媒圖片庫
Cheronna：我唔知佢偷偷哋做啲乜嘢
Super Girls成員Cheronna（吳嘉熙）同夏雨兒子兼ViuTV主持黃奕晨（Dixon）曾在2017年開始拍拖，到2019年分手，期間兩人經常公開放閃，因此兩人分手時引起眾人嘩然，曾有指Cheronna一腳踏兩船，撻著商台DJ阿檸，亦有指Dixon移情別戀同公司藝人譚凱倫（Helen），最後Cheronna和Dixon都選擇在社交網發文澄清，強調兩人分手不涉及第三者。
但日前Cheronna接受網上平台訪問時，再度提到和黃奕晨分手原因，她直言因為與上一任男友有不愉快經歷，令她難以全身投入與黃奕晨的戀情，期間更懷疑對方出軌，令她對其信任完全瓦解，她表示：「我唔知呢個第三者係咪的確存在，可能係佢行動上令我誤會嗰個係第三者，我冇搵真相，但我有啲證據！」
雖然自言手持證據，但Cheronna指兩人分手的真正原因，是她逼得對方太緊，她說：「每次電話響，我就會諗係咪有人搵佢，每次瞓覺，我唔知佢偷偷哋做啲乜嘢，乜都黐到實，令佢辛苦，搞到佢提出分手。」
Cheronna又提及在跟黃奕晨拍拖前，曾有個「控制狂」前度，拍拖3個月就經常「癲咗咁鬧交」，逼到她成日爆喊，甚至自殘身體，她說：「當時我希望用傷害自己嘅方法去平息件事，曾經自己摑自己，打落牆搞到自己瘀晒，啲碟掃埋落地照踩上去啲碎片度。」
出身在單親家庭的Cheronna，更曾因該名前度而和媽咪關係鬧僵，直到Cheronna覺得難再與對方相處下去，最後以「父母反對」為由提出分手。
現年32歲的Cheronna希望下一段情可以學識放鬆及感恩，至於理想男友就要靚仔、有才華、有耐性及錫她的屋企人，她又笑言：「希望下一次可以係我最後一段情，因為我唔想再失戀。」
同樣32歲的黃奕晨（本名黃俊銘）是TVB視帝夏雨（本名黃成志）的兒子，不過他出道6年，一直在ViuTV擔任主持。早前黃奕晨曾孖住父親夏雨為ViuTV節目《是滴是友》做嘉賓，當時提到經常與同台女藝人包括譚凱倫及Kathy仔（王頌茵）等傳緋聞，黃奕晨笑言自己已「衰過一次」，因此暫時只會專注在工作上，拒絕拍拖。