曾拍拖兩年 Cheronna稱手握證據 懷疑黃奕晨有第三者：對佢信任完全瓦解

Super Girls成員Cheronna（吳嘉熙）同夏雨兒子兼ViuTV主持黃奕晨（Dixon）曾拍拖兩年，兩人分手時，曾各自被傳出軌，因此一度各自在社交網發文澄清，堅稱兩人分手不涉及第三者，但日前Cheronna接受網上平台訪問時，再度提及和Dixon分手原因，竟然話：「我唔知呢個第三者係咪的確存在，可能係佢行動上令我誤會嗰個係第三者，我冇搵真相，但我有啲證據！」

文：東方新地｜圖：Cheronna IG、黃奕晨IG、新傳媒圖片庫