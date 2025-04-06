Chill Club頒獎禮24/25 入圍名單 及 得獎名單 線上直播連結

Chill Club頒獎禮得獎名單線上看｜香港ViuTV主辦的《Chill Club推介榜年度推介24/25》即將於2025年4月6日晚上8時至11時在啟德體育園體藝館隆重舉行。這場年度樂壇盛事以「人人樂壇 音樂第一」為主題，旨在表彰香港樂壇的優秀歌手、歌曲及幕後製作人。本文將為您整理「Chill Club頒獎禮24/25」的入圍名單及得獎名單，並提供官方資料來源和線上直播連結，讓樂迷不會錯過任何精彩時刻。