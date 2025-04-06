Chill Club頒獎禮24/25 入圍名單 及 得獎名單 線上直播連結
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Chill Club頒獎禮得獎名單線上看｜香港ViuTV主辦的《Chill Club推介榜年度推介24/25》即將於2025年4月6日晚上8時至11時在啟德體育園體藝館隆重舉行。這場年度樂壇盛事以「人人樂壇 音樂第一」為主題，旨在表彰香港樂壇的優秀歌手、歌曲及幕後製作人。本文將為您整理「Chill Club頒獎禮24/25」的入圍名單及得獎名單，並提供官方資料來源和線上直播連結，讓樂迷不會錯過任何精彩時刻。
Chill Club頒獎禮24/25 線上看直播及活動詳情
- 日期：2025年4月6日（星期日）晚上8時至11時
- 地點：啟德體育園體藝館
- 官方網頁：https://chillclub.viu.tv/songs
- 線上直播連結：https://viu.tv/ch/99
Chill Club頒獎禮24/25 歌手入圍名單
以下為《Chill Club推介榜年度推介24/25》的入圍名單，涵蓋歌手獎、歌曲獎及幕後獎項。入圍名單根據過往趨勢及近期香港樂壇熱門歌手與作品推測，具體名單以官方公布為準。
歌手獎入圍名單
Chill Club年度男歌手
Chill Club年度女歌手
- 陳凱詠
- Serrini
- 雲浩影
- Gin Lee
- 陳蕾
Chill Club年度組合
- MIRROR
- ERROR
- COLLAR
- 雷同二友
- Lolly Talk
Chill Club年度樂隊
- ROVER
- Zpecial
- Dear Jane
- KOLOR
- The Hertz
Chill Club年度唱作歌手
- 陳蕾
- 林家謙
- 馮允謙
- MC 張天賦
- 陳卓賢
Chill Club年度新人男歌手
- 邱傲然
- 曾傲棐
- 歐鎮灝
- Bernard Chan
- Teddy Fan
Chill Club年度新人女歌手
- 林愷鈴
- 李芯駖
- 楊逸晴
- 黃健怡
- 林芊瑩
Chill Club年度新人組合
- JFYT
- VIVA
- ROVER
- ALL IN
- Locksmiths開鎖佬
Chill Club頒獎禮歌曲獎入圍名單
音樂第一 歌曲獎（流行歌曲）
- 會再見的 -馮允謙
- 好得太過份 -姜濤
- 普渡眾生 -林家謙
- 說謊者 -MC 張天賦
- 油麻地莎士比亞-呂爵安
音樂第一 歌曲獎（搖滾歌曲）
- 0.1秒後的世界 -陳蕾
- 戀愛腦之死 -陳健安
- 多謝你自己 -Dear Jane
- 筆觸男孩憂鬱之死 -柳應廷
- 喃嘸師感官漫遊 -林家謙
音樂第一 歌曲獎（節奏藍調歌曲）
- 咩事 -Serrini
- 黑玻璃-洪嘉豪
- Lost at first sight -陳卓賢
- 至少做一件離譜的事 -Kiri T
- 在愛面前投降 -馮允謙
Chill Club頒獎禮24/25 得獎名單
截至2025年4月5日，得獎名單尚未公布。以下為獎項類別，待頒獎禮結束後更新具體得主：
- 人人樂壇 年度歌曲大獎：（待定）
- 音樂第一 歌曲獎（流行歌曲）：（待定）
- 音樂第一 歌曲獎（搖滾歌曲）：（待定）
- 音樂第一 歌曲獎（節奏藍調歌曲）：（待定）
- 音樂第一 歌曲獎（跳唱歌曲）：（待定）
- Chill Club 歌手推介歌曲大獎：（待定）
- 人人樂壇 年度歌手大獎：（待定）
- Chill Club年度男歌手：（待定）
- Chill Club年度女歌手：（待定）
- Chill Club年度組合：（待定）
- Chill Club年度樂隊：（待定）
- Chill Club年度唱作歌手：（待定）
- Chill Club年度新人男歌手：（待定）
- Chill Club年度新人女歌手：（待定）
- Chill Club年度新人組合：（待定）
- MOOV大數據至尊歌手：（待定）
- 現場最佳衣着獎：（待定）
- Chill Club年度作曲人：（待定）
- Chill Club年度填詞人：（待定）
- Chill Club年度編曲人：（待定）
- Chill Club年度監製：（待定）
|獎項名稱
|24/25年度得獎者
|23/24年度得獎者
|年度男歌手
|待定
|盧瀚霆
|年度女歌手
|待定
|Serrini
|MOOV 大數據至尊歌手
|待定
|張敬軒 / 姜濤 / 張天賦
|年度組合
|待定
|MIRROR
|年度樂隊
|待定
|Dear Jane
|年度唱作歌手
|待定
|林家謙
|年度新人男歌手
|待定
|邱士縉
|年度新人女歌手
|待定
|歸綽嶢
|年度新人組合
|待定
|Beanies
|年度作曲人
|待定
|徐浩
|年度編曲人
|待定
|黃兆銘
|年度填詞人
|待定
|黃偉文
|年度監製
|待定
|Edward Chan
|年度流行歌曲獎
|待定
|盧瀚霆《浪漫殺死巨蟹座》
|評審團表揚獎 流行歌曲
|待定
|張敬軒《隱形遊樂場》
湯令山《緊急聯絡人》
陳蕾《窮人的薔薇》
|年度搖滾歌曲獎
|待定
|Dear Jane《浮床》
|評審團表揚獎 搖滾歌曲
|待定
|RubberBand《宇宙大王》
Tyson Yoshi《你不會一輩子的愛上我》
Dear Jane《時間管理大師》
|年度節奏藍調歌曲獎
|待定
|張天賦《世一》
|評審團表揚獎 節奏藍調歌曲
|待定
|李幸倪《單戀這件小事》
馮允謙（feat.邱彥筒）《All That I Want》
張天賦《世一》
|年度跳唱歌曲獎
|待定
|盧瀚霆《MONEY》
|評審團表揚獎 跳唱歌曲
|待定
|COLLAR《idc》
李幸倪《Dum Dum》
MIRROR《RUMOURS》
《 推介榜 年度推介 24/25》日本音樂勢力搖滾舞台🔥 表演嘉賓🌟西川貴教
西川貴教以搖滾曲風風靡全亞洲 並曾經演唱過多首爆紅動漫歌曲 先前更受邀登上《THE FIRST TAKE》 以極具爆發力嘅歌聲震撼聽眾🔥 嚟緊佢會將感染力十足嘅現場演繹帶到4月6號晚嘅舞台 仲會同我哋本地歌手迎嚟Crossover 🎤 敬請期待✨
《 CHILL CLUB 推介榜 年度推介 24/25》投票程序介紹
今屆投票將會搞搞新意思！ 除咗一如以往會有線上投票外 我哋更會增設實體票站俾廣大樂迷投票🗳️
而到時更會有部分候選歌手親自拉票 另外仲會有新人歌手現場表演🎤
以音樂拉近同大家之間嘅距離～ 立即去片🎥
繼續由大師兄Thor 為你聲音導航本年度投票機制🎼
投票時間 網上投票：3月14日至3月23日 實體投票：3月14日及3月16日
圖片來源：ChillClub頒獎禮資料或影片來源：原文刊於新假期