Chill Club頒獎禮24/25 入圍名單 及 得獎名單 線上直播連結

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Chill Club頒獎禮得獎名單線上看｜香港ViuTV主辦的《Chill Club推介榜年度推介24/25》即將於2025年4月6日晚上8時至11時在啟德體育園體藝館隆重舉行。這場年度樂壇盛事以「人人樂壇 音樂第一」為主題，旨在表彰香港樂壇的優秀歌手、歌曲及幕後製作人。本文將為您整理「Chill Club頒獎禮24/25」的入圍名單及得獎名單，並提供官方資料來源和線上直播連結，讓樂迷不會錯過任何精彩時刻。

Chill Club頒獎禮24/25 線上看直播及活動詳情

Chill Club頒獎禮24/25 歌手入圍名單

以下為《Chill Club推介榜年度推介24/25》的入圍名單，涵蓋歌手獎、歌曲獎及幕後獎項。入圍名單根據過往趨勢及近期香港樂壇熱門歌手與作品推測，具體名單以官方公布為準。

歌手獎入圍名單

Chill Club年度男歌手

Chill Club年度女歌手

  • 陳凱詠
  • Serrini
  • 雲浩影
  • Gin Lee
  • 陳蕾

Chill Club年度組合

  • MIRROR
  • ERROR
  • COLLAR
  • 雷同二友
  • Lolly Talk

Chill Club年度樂隊

  • ROVER
  • Zpecial
  • Dear Jane
  • KOLOR
  • The Hertz

Chill Club年度唱作歌手

  • 陳蕾
  • 林家謙
  • 馮允謙
  • MC 張天賦
  • 陳卓賢

Chill Club年度新人男歌手

  • 邱傲然
  • 曾傲棐
  • 歐鎮灝
  • Bernard Chan
  • Teddy Fan

Chill Club年度新人女歌手

  • 林愷鈴
  • 李芯駖
  • 楊逸晴
  • 黃健怡
  • 林芊瑩

Chill Club年度新人組合

  • JFYT
  • VIVA
  • ROVER
  • ALL IN
  • Locksmiths開鎖佬

Chill Club頒獎禮歌曲獎入圍名單

音樂第一 歌曲獎（流行歌曲）

  • 會再見的 -馮允謙
  • 好得太過份 -姜濤
  • 普渡眾生 -林家謙
  • 說謊者 -MC 張天賦
  • 油麻地莎士比亞-呂爵安

音樂第一 歌曲獎（搖滾歌曲）

  • 0.1秒後的世界 -陳蕾
  • 戀愛腦之死 -陳健安
  • 多謝你自己 -Dear Jane
  • 筆觸男孩憂鬱之死 -柳應廷
  • 喃嘸師感官漫遊 -林家謙

音樂第一 歌曲獎（節奏藍調歌曲）

  • 咩事 -Serrini
  • 黑玻璃-洪嘉豪
  • Lost at first sight -陳卓賢
  • 至少做一件離譜的事 -Kiri T
  • 在愛面前投降 -馮允謙

音樂第一 歌曲獎（跳唱歌曲）

  • Hunt You Down -MIRROR
  • 百妖夜行的修行 -陳凱詠
  • Hey Hey OK! -盧瀚霆
  • 黑月 -姜濤
  • SSS -COLLAR

Chill Club頒獎禮24/25 得獎名單

截至2025年4月5日，得獎名單尚未公布。以下為獎項類別，待頒獎禮結束後更新具體得主：

  • 人人樂壇 年度歌曲大獎：（待定）
  • 音樂第一 歌曲獎（流行歌曲）：（待定）
  • 音樂第一 歌曲獎（搖滾歌曲）：（待定）
  • 音樂第一 歌曲獎（節奏藍調歌曲）：（待定）
  • 音樂第一 歌曲獎（跳唱歌曲）：（待定）
  • Chill Club 歌手推介歌曲大獎：（待定）
  • 人人樂壇 年度歌手大獎：（待定）
  • Chill Club年度男歌手：（待定）
  • Chill Club年度女歌手：（待定）
  • Chill Club年度組合：（待定）
  • Chill Club年度樂隊：（待定）
  • Chill Club年度唱作歌手：（待定）
  • Chill Club年度新人男歌手：（待定）
  • Chill Club年度新人女歌手：（待定）
  • Chill Club年度新人組合：（待定）
  • MOOV大數據至尊歌手：（待定）
  • 現場最佳衣着獎：（待定）
  • Chill Club年度作曲人：（待定）
  • Chill Club年度填詞人：（待定）
  • Chill Club年度編曲人：（待定）
  • Chill Club年度監製：（待定）
獎項名稱 24/25年度得獎者 23/24年度得獎者
年度男歌手 待定 盧瀚霆
年度女歌手 待定 Serrini
MOOV 大數據至尊歌手 待定 張敬軒 / 姜濤 / 張天賦
年度組合 待定 MIRROR
年度樂隊 待定 Dear Jane
年度唱作歌手 待定 林家謙
年度新人男歌手 待定 邱士縉
年度新人女歌手 待定 歸綽嶢
年度新人組合 待定 Beanies
年度作曲人 待定 徐浩
年度編曲人 待定 黃兆銘
年度填詞人 待定 黃偉文
年度監製 待定 Edward Chan
年度流行歌曲獎 待定 盧瀚霆《浪漫殺死巨蟹座》
評審團表揚獎 流行歌曲 待定 張敬軒《隱形遊樂場》
湯令山《緊急聯絡人》
陳蕾《窮人的薔薇》
年度搖滾歌曲獎 待定 Dear Jane《浮床》
評審團表揚獎 搖滾歌曲 待定 RubberBand《宇宙大王》
Tyson Yoshi《你不會一輩子的愛上我》
Dear Jane《時間管理大師》
年度節奏藍調歌曲獎 待定 張天賦《世一》
評審團表揚獎 節奏藍調歌曲 待定 李幸倪《單戀這件小事》
馮允謙（feat.邱彥筒）《All That I Want》
張天賦《世一》
年度跳唱歌曲獎 待定 盧瀚霆《MONEY》
評審團表揚獎 跳唱歌曲 待定 COLLAR《idc》
李幸倪《Dum Dum》
MIRROR《RUMOURS》

《 推介榜 年度推介 24/25》日本音樂勢力搖滾舞台🔥 表演嘉賓🌟西川貴教

西川貴教以搖滾曲風風靡全亞洲 並曾經演唱過多首爆紅動漫歌曲 先前更受邀登上《THE FIRST TAKE》 以極具爆發力嘅歌聲震撼聽眾🔥 嚟緊佢會將感染力十足嘅現場演繹帶到4月6號晚嘅舞台 仲會同我哋本地歌手迎嚟Crossover 🎤 敬請期待✨

《 CHILL CLUB 推介榜 年度推介 24/25》投票程序介紹

今屆投票將會搞搞新意思！ 除咗一如以往會有線上投票外 我哋更會增設實體票站俾廣大樂迷投票🗳️

而到時更會有部分候選歌手親自拉票 另外仲會有新人歌手現場表演🎤

以音樂拉近同大家之間嘅距離～ 立即去片🎥

繼續由大師兄Thor 為你聲音導航本年度投票機制🎼

投票時間 網上投票：3月14日至3月23日 實體投票：3月14日及3月16日

重溫：CHILL CLUB頒獎禮2024｜7大花生位 Tyson爆肌「黃金畫面」仙氣女琴手曝光！

圖片來源：ChillClub頒獎禮資料或影片來源：原文刊於新假期

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