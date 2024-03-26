CHILL CLUB頒獎禮2024｜5月亞博舉行！記者會宣布提名名單

CHILL CLUB頒獎禮2024｜ViuTV音樂頒獎禮《CHILL CLUB推介榜年度推介23/24》將於5月12日（星期日）假亞洲國際博覽館 Arena隆重舉行。頒獎禮繼續以「人人樂壇 音樂第一」為主題，寓意樂壇需要集合所有人的力量推動發展，無論是作歌、寫歌、出歌、唱歌，甚至是聽歌的人，都是樂壇的一份子。本文整合《CHILL CLUB頒獎禮2024》提名名單、獎項名單，以及公眾投票方法！