CHILL CLUB頒獎禮2024

CHILL CLUB頒獎禮2024｜5月亞博舉行！記者會宣布提名名單

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CHILL CLUB頒獎禮2024｜ViuTV音樂頒獎禮《CHILL CLUB推介榜年度推介23/24》將於5月12日（星期日）假亞洲國際博覽館 Arena隆重舉行。頒獎禮繼續以「人人樂壇 音樂第一」為主題，寓意樂壇需要集合所有人的力量推動發展，無論是作歌、寫歌、出歌、唱歌，甚至是聽歌的人，都是樂壇的一份子。本文整合《CHILL CLUB頒獎禮2024》提名名單、獎項名單，以及公眾投票方法！

CHILL CLUB頒獎禮2024舉行日期+提名名單

CHILL CLUB頒獎禮2024｜記者會場面十分墟冚

ViuTV今日（25日）於商場舉行盛大記者會，率先公布本年度頒獎禮詳情及各大獎項的入圍名單，為一年一度的樂壇盛事揭開序幕！不少歌手現身支持，吸引了大批觀眾圍觀，當中亦有粉絲為偶像打氣造勢，場面十分墟冚。記者會出席歌手包括（排名不分先後）：

Gin Lee李幸倪、泳兒、鄧小巧、陳健安、馮允謙、G.Racie王君馨、JACE陳凱詠、許廷鏗、周國賢、Jeffrey Ngai魏浚笙、Yan Ting周殷廷、Cloud雲浩影、ANSONBEAN、吳林峰、SoulJase、陳慧敏、Nancy Kwai歸綽嶢、sica、Andy黎展峯、Aiden洪助昇、Dark黃明德、區子琳、力臻、Lewsz、麗英、CATRINA梁式昕、GooChan、榛綦、雨橋、Tik鄧禮迪、彭晉MikeP.、何潔瀅Kyra、暐翹、Helen So蘇凱倫、趙展彤VAL、HOPUI何佩、何家銘、THAIMAY楊雅文、N9、per se、雷同二友、逆流、Foolya虎牙、子飛魚、EOS、Pandora、Yusobeit、Maniac、FINALLY、乙女新夢、Charming Way、SPIRAL、The Hertz、Beanies、Nowhere Boys、ToNick、P1X3L、COLLAR、ERROR及MIRROR。香港電視娛樂有限公司總經理鍾廣德先生亦有到場支持。

（圖片來源：大會提供）
（圖片來源：大會提供）

CHILL CLUB頒獎禮2024｜共設立20個獎項

《CHILL CLUB推介榜年度推介23/24》共設立20個項目的獎項，包括8項歌曲獎、8項個人獎、4項幕後獎。歌曲獎沿用去年的頒獎形式，以歌曲的音樂風格劃分獎項，設立「CHILL CLUB年度流行歌曲獎」、「CHILL CLUB年度搖滾歌曲獎」、「CHILL CLUB年度節奏藍調歌曲獎」及「CHILL CLUB年度跳唱歌曲獎」。另外，本年度又新增設4項「CHILL CLUB評審團表揚獎」，同樣以上述4種音樂風格劃分，由一個本地及海外專業音樂人組成的國際專業評審團投票選出。評審團陣容鼎盛，包括（排名不分先後）：香港音樂人向雪懷、伍樂城、Joey Tang、黃丹儀、黃志淙，以及海外音樂人Alawn、朱敬然、Alex Psaroudakis、Alexander 23、高瀨統也、Griff。

  1. 「CHILL CLUB年度流行歌曲獎」
  2. 「CHILL CLUB年度搖滾歌曲獎」
  3. 「CHILL CLUB年度節奏藍調歌曲獎」
  4. 「CHILL CLUB年度跳唱歌曲獎」
  5. 「CHILL CLUB評審團表揚獎 流行歌曲」
  6. 「CHILL CLUB評審團表揚獎 搖滾歌曲」
  7. 「CHILL CLUB評審團表揚獎 節奏藍調歌曲」
  8. 「CHILL CLUB評審團表揚獎 跳唱歌曲」
  9. 「CHILL CLUB年度男歌手」
  10. 「CHILL CLUB年度女歌手」
  11. 「CHILL CLUB年度組合」
  12. 「CHILL CLUB年度樂隊」
  13. 「CHILL CLUB年度唱作歌手」
  14. 「CHILL CLUB年度新人男歌手」
  15. 「CHILL CLUB年度新人女歌手」
  16. 「CHILL CLUB年度新人組合」
  17. 「CHILL CLUB年度作曲人」
  18. 「CHILL CLUB年度填詞人」
  19. 「CHILL CLUB年度編曲人」
  20. 「CHILL CLUB年度監製」
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（圖片來源：大會提供）
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（圖片來源：大會提供）
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（圖片來源：大會提供）

CHILL CLUB頒獎禮2024舉行日期

ViuTV音樂頒獎禮《CHILL CLUB推介榜年度推介23/24》將於5月12日（星期日）假亞洲國際博覽館 Arena隆重舉行。

CHILL CLUB頒獎禮2024 投票方法

除了4項「CHILL CLUB評審團表揚獎」及4項幕後獎外，所有獎項均由全港市民以一人一票形式從入圍名單中投票選出，最高票數的單位將獲得相關獎項。為求公平公正，參與投票者須根據ViuTV網頁或ViuTV應用程式上的指示，以電郵或Facebook帳號或Apple ID註冊及登入成為ViuTV會員，並以香港手機號碼驗證後，方可於指定時間內透過網址 https://chillclub.viu.tv/ 進行投票。參與投票者可在每個獎項的入圍名單中投選1個單位，並只可投票1次，提交投票後不得更改選擇。

獎項類別 獎項名稱 公眾投票時段
歌曲獎
  • 「CHILL CLUB年度流行歌曲獎」
  • 「CHILL CLUB年度搖滾歌曲獎」
  • 「CHILL CLUB年度節奏藍調歌曲獎」
  • 「CHILL CLUB年度跳唱歌曲獎」
 2024年4月15日中午12時正

2024年4月21日晚上11時59分
個人獎
  • 「CHILL CLUB年度男歌手」
  • 「CHILL CLUB年度女歌手」
  • 「CHILL CLUB年度組合」
  • 「CHILL CLUB年度樂隊」
  • 「CHILL CLUB年度唱作歌手」
  • 「CHILL CLUB年度新人男歌手」
  • 「CHILL CLUB年度新人女歌手」
  • 「CHILL CLUB年度新人組合」
 2024年4月29日中午12時正

2024年5月5日晚上11時59分

CHILL CLUB頒獎禮2024｜提名名單

CHILL CLUB頒獎禮2024「CHILL CLUB年度男歌手」

1. 梁釗峰 20. 姜濤
2. 許廷鏗 21. 吳保錡
3. MC 張天賦 22. 布志綸
4. 林家謙 23. Phoebus Ng 吳啟洋
5. Edan 呂爵安 24. Aiden 洪助昇
6. Jeffrey Ngai 魏浚笙 25. 林奕匡
7. ANSONBEAN 26. Jeremy 李駿傑
8. Anson Lo 盧瀚霆 27. 力臻
9. 馮允謙 28. Dark 黃明德
10. 陳柏宇 29. 古巨基
11. Gareth.T 湯令山 30. 193 郭嘉駿
12. 吳林峰 31. Anson Kong 江𤒹生
13. 洪嘉豪 32. 尹光
14. 陳健安 33. SoulJase
15. Jer 柳應廷 34. Andy 黎展峯
16. Fatboy 35. 陳奕迅
17. 張敬軒 36. Tyson Yoshi
18. Lewsz 37. Marco 葉振弘
19. Ian 陳卓賢 38. Yan Ting 周殷廷

CHILL CLUB頒獎禮2024「CHILL CLUB年度女歌手」

1. Cloud 雲浩影 14. Mischa 葉巧琳
2. Gin Lee 李幸倪 15. 張蔓姿
3. 黃妍 16. 陳慧琳
4. 李靖筠 17. Sophy 王嘉儀
5. 陳蕾 18. 謝安琪
6. 鄭秀文 19. Kiri T
7. G.Racie 王君馨 20. 鄧小巧
8. MARF 邱彥筒 21. 區子琳
9. AGA 江海迦 22. sica
10. 麗英 23. JACE 陳凱詠
11. 泳兒 24. WINKA 陳泳伽
12. 陳慧敏 25. WinWin 楊安妮
13. Serrini 26. 許靖韻

CHILL CLUB頒獎禮2024「CHILL CLUB年度組合」

1. 雷同二友
2. 乙女新夢
3. COLLAR
4. EOS
5. ERROR
6. FINALLY
7. MIRROR
8. P1X3L
9. Lolly Talk
10. Twins

CHILL CLUB頒獎禮2024「CHILL CLUB年度樂隊」

1. ToNick
2. RubberBand
3. Pandora
4. Nowhere Boys
5. Yusobeit
6. 逆流
7. Dear Jane
8. KOLOR
9. Charming Way
10. per se
11. Maniac
12. The Hertz
13. 小塵埃
14. Zpecial

CHILL CLUB頒獎禮2024「CHILL CLUB年度唱作歌手」

1. 林家謙 16. Charming Way
2. Serrini 17. Maniac
3. 林奕匡 18. SoulJase
4. 許廷鏗 19. The Hertz
5. 陳蕾 20. ToNick
6. 吳林峰 21. 洪嘉豪
7. AGA 江海迦 22. JACE 陳凱詠
8. 陳健安 23. 周國賢
9. per se 24. Gordon Flanders
10. 張敬軒 25. Gareth.T 湯令山
11. Ian 陳卓賢 26. 馮允謙
12. Nowhere Boys 27. 何家銘
13. 力臻 28. 雷深如 J. Arie
14. 逆流 29. 黃妍
15. 鄧小巧 30. 謝芊彤

CHILL CLUB頒獎禮2024「CHILL CLUB年度新人男歌手」

1. 雨橋
2. Marco 葉振弘
3. Jeffrey Ngai 魏浚笙
4. Tik 鄧禮迪
5. Stanley 邱士縉
6. Adrian 鄧松傑
7. 彭晉 Mike P.
8. GooChan

CHILL CLUB頒獎禮2024「CHILL CLUB年度新人女歌手」

1. 榛綦
2. MARF 邱彥筒
3. 何潔瀅Kyra
4. CATRINA 梁式昕
5. THAIMAY 楊雅文
6. Nancy Kwai 歸綽嶢
7. WinWin 楊安妮
8. 暐翹
9. sica
10. Helen So 蘇凱倫
11. 趙展彤 VAL
12. BONBON 黃雪燁
13. HOPUI 何佩
14. YIKA 吳爾珈

CHILL CLUB頒獎禮2024「CHILL CLUB年度新人組合」

1. N9
2. EOS
3. Beanies
4. TWINKLE
5. Foolya虎牙
6. FINALLY
7. 子飛魚
8. SPIRAL

CHILL CLUB頒獎禮2024記者會重溫

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圖片來源：ViuTV資料或影片來源：ViuTV

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