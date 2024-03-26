CHILL CLUB頒獎禮2024｜5月亞博舉行！記者會宣布提名名單
CHILL CLUB頒獎禮2024舉行日期+提名名單
CHILL CLUB頒獎禮2024｜記者會場面十分墟冚
ViuTV今日（25日）於商場舉行盛大記者會，率先公布本年度頒獎禮詳情及各大獎項的入圍名單，為一年一度的樂壇盛事揭開序幕！不少歌手現身支持，吸引了大批觀眾圍觀，當中亦有粉絲為偶像打氣造勢，場面十分墟冚。記者會出席歌手包括（排名不分先後）：
Gin Lee李幸倪、泳兒、鄧小巧、陳健安、馮允謙、G.Racie王君馨、JACE陳凱詠、許廷鏗、周國賢、Jeffrey Ngai魏浚笙、Yan Ting周殷廷、Cloud雲浩影、ANSONBEAN、吳林峰、SoulJase、陳慧敏、Nancy Kwai歸綽嶢、sica、Andy黎展峯、Aiden洪助昇、Dark黃明德、區子琳、力臻、Lewsz、麗英、CATRINA梁式昕、GooChan、榛綦、雨橋、Tik鄧禮迪、彭晉MikeP.、何潔瀅Kyra、暐翹、Helen So蘇凱倫、趙展彤VAL、HOPUI何佩、何家銘、THAIMAY楊雅文、N9、per se、雷同二友、逆流、Foolya虎牙、子飛魚、EOS、Pandora、Yusobeit、Maniac、FINALLY、乙女新夢、Charming Way、SPIRAL、The Hertz、Beanies、Nowhere Boys、ToNick、P1X3L、COLLAR、ERROR及MIRROR。香港電視娛樂有限公司總經理鍾廣德先生亦有到場支持。
CHILL CLUB頒獎禮2024｜共設立20個獎項
《CHILL CLUB推介榜年度推介23/24》共設立20個項目的獎項，包括8項歌曲獎、8項個人獎、4項幕後獎。歌曲獎沿用去年的頒獎形式，以歌曲的音樂風格劃分獎項，設立「CHILL CLUB年度流行歌曲獎」、「CHILL CLUB年度搖滾歌曲獎」、「CHILL CLUB年度節奏藍調歌曲獎」及「CHILL CLUB年度跳唱歌曲獎」。另外，本年度又新增設4項「CHILL CLUB評審團表揚獎」，同樣以上述4種音樂風格劃分，由一個本地及海外專業音樂人組成的國際專業評審團投票選出。評審團陣容鼎盛，包括（排名不分先後）：香港音樂人向雪懷、伍樂城、Joey Tang、黃丹儀、黃志淙，以及海外音樂人Alawn、朱敬然、Alex Psaroudakis、Alexander 23、高瀨統也、Griff。
- 「CHILL CLUB年度流行歌曲獎」
- 「CHILL CLUB年度搖滾歌曲獎」
- 「CHILL CLUB年度節奏藍調歌曲獎」
- 「CHILL CLUB年度跳唱歌曲獎」
- 「CHILL CLUB評審團表揚獎 流行歌曲」
- 「CHILL CLUB評審團表揚獎 搖滾歌曲」
- 「CHILL CLUB評審團表揚獎 節奏藍調歌曲」
- 「CHILL CLUB評審團表揚獎 跳唱歌曲」
- 「CHILL CLUB年度男歌手」
- 「CHILL CLUB年度女歌手」
- 「CHILL CLUB年度組合」
- 「CHILL CLUB年度樂隊」
- 「CHILL CLUB年度唱作歌手」
- 「CHILL CLUB年度新人男歌手」
- 「CHILL CLUB年度新人女歌手」
- 「CHILL CLUB年度新人組合」
- 「CHILL CLUB年度作曲人」
- 「CHILL CLUB年度填詞人」
- 「CHILL CLUB年度編曲人」
- 「CHILL CLUB年度監製」
CHILL CLUB頒獎禮2024舉行日期
ViuTV音樂頒獎禮《CHILL CLUB推介榜年度推介23/24》將於5月12日（星期日）假亞洲國際博覽館 Arena隆重舉行。
CHILL CLUB頒獎禮2024 投票方法
除了4項「CHILL CLUB評審團表揚獎」及4項幕後獎外，所有獎項均由全港市民以一人一票形式從入圍名單中投票選出，最高票數的單位將獲得相關獎項。為求公平公正，參與投票者須根據ViuTV網頁或ViuTV應用程式上的指示，以電郵或Facebook帳號或Apple ID註冊及登入成為ViuTV會員，並以香港手機號碼驗證後，方可於指定時間內透過網址 https://chillclub.viu.tv/ 進行投票。參與投票者可在每個獎項的入圍名單中投選1個單位，並只可投票1次，提交投票後不得更改選擇。
|獎項類別
|獎項名稱
|公眾投票時段
|歌曲獎
|
|2024年4月15日中午12時正
至
2024年4月21日晚上11時59分
|個人獎
|
|2024年4月29日中午12時正
至
2024年5月5日晚上11時59分
CHILL CLUB頒獎禮2024｜提名名單
CHILL CLUB頒獎禮2024「CHILL CLUB年度男歌手」
|1.
|梁釗峰
|20.
|姜濤
|2.
|許廷鏗
|21.
|吳保錡
|3.
|MC 張天賦
|22.
|布志綸
|4.
|林家謙
|23.
|Phoebus Ng 吳啟洋
|5.
|Edan 呂爵安
|24.
|Aiden 洪助昇
|6.
|Jeffrey Ngai 魏浚笙
|25.
|林奕匡
|7.
|ANSONBEAN
|26.
|Jeremy 李駿傑
|8.
|Anson Lo 盧瀚霆
|27.
|力臻
|9.
|馮允謙
|28.
|Dark 黃明德
|10.
|陳柏宇
|29.
|古巨基
|11.
|Gareth.T 湯令山
|30.
|193 郭嘉駿
|12.
|吳林峰
|31.
|Anson Kong 江𤒹生
|13.
|洪嘉豪
|32.
|尹光
|14.
|陳健安
|33.
|SoulJase
|15.
|Jer 柳應廷
|34.
|Andy 黎展峯
|16.
|Fatboy
|35.
|陳奕迅
|17.
|張敬軒
|36.
|Tyson Yoshi
|18.
|Lewsz
|37.
|Marco 葉振弘
|19.
|Ian 陳卓賢
|38.
|Yan Ting 周殷廷
CHILL CLUB頒獎禮2024「CHILL CLUB年度女歌手」
|1.
|Cloud 雲浩影
|14.
|Mischa 葉巧琳
|2.
|Gin Lee 李幸倪
|15.
|張蔓姿
|3.
|黃妍
|16.
|陳慧琳
|4.
|李靖筠
|17.
|Sophy 王嘉儀
|5.
|陳蕾
|18.
|謝安琪
|6.
|鄭秀文
|19.
|Kiri T
|7.
|G.Racie 王君馨
|20.
|鄧小巧
|8.
|MARF 邱彥筒
|21.
|區子琳
|9.
|AGA 江海迦
|22.
|sica
|10.
|麗英
|23.
|JACE 陳凱詠
|11.
|泳兒
|24.
|WINKA 陳泳伽
|12.
|陳慧敏
|25.
|WinWin 楊安妮
|13.
|Serrini
|26.
|許靖韻
CHILL CLUB頒獎禮2024「CHILL CLUB年度組合」
|1.
|雷同二友
|2.
|乙女新夢
|3.
|COLLAR
|4.
|EOS
|5.
|ERROR
|6.
|FINALLY
|7.
|MIRROR
|8.
|P1X3L
|9.
|Lolly Talk
|10.
|Twins
CHILL CLUB頒獎禮2024「CHILL CLUB年度樂隊」
|1.
|ToNick
|2.
|RubberBand
|3.
|Pandora
|4.
|Nowhere Boys
|5.
|Yusobeit
|6.
|逆流
|7.
|Dear Jane
|8.
|KOLOR
|9.
|Charming Way
|10.
|per se
|11.
|Maniac
|12.
|The Hertz
|13.
|小塵埃
|14.
|Zpecial
CHILL CLUB頒獎禮2024「CHILL CLUB年度唱作歌手」
|1.
|林家謙
|16.
|Charming Way
|2.
|Serrini
|17.
|Maniac
|3.
|林奕匡
|18.
|SoulJase
|4.
|許廷鏗
|19.
|The Hertz
|5.
|陳蕾
|20.
|ToNick
|6.
|吳林峰
|21.
|洪嘉豪
|7.
|AGA 江海迦
|22.
|JACE 陳凱詠
|8.
|陳健安
|23.
|周國賢
|9.
|per se
|24.
|Gordon Flanders
|10.
|張敬軒
|25.
|Gareth.T 湯令山
|11.
|Ian 陳卓賢
|26.
|馮允謙
|12.
|Nowhere Boys
|27.
|何家銘
|13.
|力臻
|28.
|雷深如 J. Arie
|14.
|逆流
|29.
|黃妍
|15.
|鄧小巧
|30.
|謝芊彤
CHILL CLUB頒獎禮2024「CHILL CLUB年度新人男歌手」
|1.
|雨橋
|2.
|Marco 葉振弘
|3.
|Jeffrey Ngai 魏浚笙
|4.
|Tik 鄧禮迪
|5.
|Stanley 邱士縉
|6.
|Adrian 鄧松傑
|7.
|彭晉 Mike P.
|8.
|GooChan
CHILL CLUB頒獎禮2024「CHILL CLUB年度新人女歌手」
|1.
|榛綦
|2.
|MARF 邱彥筒
|3.
|何潔瀅Kyra
|4.
|CATRINA 梁式昕
|5.
|THAIMAY 楊雅文
|6.
|Nancy Kwai 歸綽嶢
|7.
|WinWin 楊安妮
|8.
|暐翹
|9.
|sica
|10.
|Helen So 蘇凱倫
|11.
|趙展彤 VAL
|12.
|BONBON 黃雪燁
|13.
|HOPUI 何佩
|14.
|YIKA 吳爾珈
CHILL CLUB頒獎禮2024「CHILL CLUB年度新人組合」
|1.
|N9
|2.
|EOS
|3.
|Beanies
|4.
|TWINKLE
|5.
|Foolya虎牙
|6.
|FINALLY
|7.
|子飛魚
|8.
|SPIRAL
CHILL CLUB頒獎禮2024記者會重溫
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