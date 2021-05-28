CHILL CLUB開騷 姜濤個唱後出山 6大當紅歌手同台 樂迷上網爭100張飛

ViuTV除了打破傳統電視節目框框外，更締造出樂壇新景象，《CHILL CLUB 推介榜 年度推介20/21》中獲獎的男女歌手，被封樂壇新一代天王天后，CHILL CLUB宣布於6月5日開騷，邀請林家謙、姜濤 、Ian 陳卓賢、林二汶、Serrini 及Gin Lee 李幸倪同台演出，不過只有100位幸運兒可以入場，消息一出樂迷為之瘋狂，搞到網絡ERROR。

撰文：東方新地 圖片：ViuTV圖片 、姜濤IG圖片