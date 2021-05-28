CHILL CLUB開騷 姜濤個唱後出山 6大當紅歌手同台 樂迷上網爭100張飛
ViuTV除了打破傳統電視節目框框外，更締造出樂壇新景象，《CHILL CLUB 推介榜 年度推介20/21》中獲獎的男女歌手，被封樂壇新一代天王天后，CHILL CLUB宣布於6月5日開騷，邀請林家謙、姜濤 、Ian 陳卓賢、林二汶、Serrini 及Gin Lee 李幸倪同台演出，不過只有100位幸運兒可以入場，消息一出樂迷為之瘋狂，搞到網絡ERROR。
撰文：東方新地 圖片：ViuTV圖片 、姜濤IG圖片
CHILL CLUB 頒獎禮後首個大騷
ViuTV的音樂節目CHILL CLUB深受觀眾歡迎，因為太多觀眾反映意見，好想入場睇節目錄影，所以ViuTV於6月5日邀請《CHILL CLUB 推介榜 年度推介20/21》男女歌手金銀銅獎得主，即係林家謙、姜濤 、Ian 陳卓賢、林二汶、Serrini 及Gin Lee 李幸倪，聯同CHILL CLUB團隊一齊移師旺角麥花臣，以最高規格進行演出及錄影。
姜濤個唱後情緒不穩
演出歌手中，以林家謙與姜濤的人氣最盛，不過姜濤月中完成MIRROR個唱後，多次發表感觸言論，最近一個IG POST更表示對所有事情都好疲累，疑似承受不到走紅後的壓力，為此他潛水多天未有作公開露面。
樂迷為入場爭崩頭
CHILL CLUB今次搞呢場騷，絕對是今年最難搶飛的演出，因為冇得買亦唔係先到先得，仲要名額得100張，想成為現場的一份子，就要答一條創意問題，問題係：你最想呢六個單位一齊玩邊首歌？點解？答得最好的50位，就可以得到2個入場名額，足本睇晒幕前幕後點樣CHILL 住做，仲有機會被製作團隊採用，成為正式環節一部份！消息在網上公布後，海量樂迷即上網登記答問題搶飛，結果造成網絡大塞車。