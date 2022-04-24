Chill Club推介榜年度推介21/22｜得獎名單 上弦大執位 AL 撼贏姜濤奪兩大獎
Anson Lo奪兩大獎撼贏姜濤
「親生仔」MIRROR成為頒獎禮大贏家，十首年度歌曲中，MIRROR及其成員佔了五首，Edan奪新人獎銀獎、MIRROR奪組合獎金獎，當中最令人驚喜的，就是人氣最高的姜濤奪得男歌手銀獎，Anson Lo奪金獎、其大熱作品《Megahit》勇奪Chill Club年度之歌，成為整個頒獎禮的終極大贏家！打低姜濤之餘，亦令張敬軒大熱倒灶，只奪一首歌曲獎。而另一MIRROR成員、同樣唱得人氣又高的Ian一個獎都無，連上台唱獨唱歌的機會都無！
完整得獎名單
Chill Club年度之歌 《Megahit》
主唱：Anson Lo 盧瀚霆
作曲：Hanif Hitmanic Sabzevari / M åns Ek / Erik Sahlén / 紀佳松 Jeremy G (Future Sound) / Daniel Kim
填詞：黃偉文
編曲：Måns Ek
監製：Edward Chan
Chill Club年度十大歌曲（按頒獎次序排序）
第一首：Anson Lo 盧瀚霆 《Megahit》
第二首：MIRROR《BOSS》
第三首：姜濤《Master Class》
第四首：Edan呂爵安《E先生連環不幸事件》
第五首：張敬軒《俏郎君》
第六首：JER柳應廷《狂人日記》
第七首：C AllStar 《留下來的人》
第八首：MC張天賦《記憶錦》
第九首：林家謙《神奇的糊塗魔藥》
第十首：RubberBand《Ciao》
Chill Club年度男歌手
金獎：Anson Lo 盧瀚霆
銀獎：姜濤
銅獎：林家謙
Chill Club年度女歌手
金獎：鄭欣宜
銀獎：Serrini
銅獎：陳蕾
Chill Club年度組合
金獎：MIRROR
銀獎：C AllStar
銅獎：ERROR
Chill Club年度樂隊
金獎：Dear Jane
銀獎：RubberBand
銅獎：ToNick
Chill Club年度唱作歌手
金獎：林家謙
銀獎：馮允謙
銅獎：Serrini
Chill Club年度新人
金獎：MC張天賦
銀獎：Edan呂爵安
銅獎：193
Chill Club年度作曲人：吳林峰
Chill Club年度填詞人：黃偉文
Chill Club年度編曲人：Ariel Lai
Chill Club年度監製：Edward Chan
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重溫今屆的投票機制
今屆投票分為三輪。第一輪及第二輪投票分別於3月28日至4月3日，以及4月4日至10日進行，以選出十大歌曲獎項。市民需順序選出三首歌曲，獲排第一的單位可得三分、第二得兩分、第三得一分，之後由大會統計每首歌曲總得分。第一輪投票由52首歌曲選出最高分數之30首，第二輪投票則由30首選出十大歌曲，最高分數之歌曲同時成為年度之歌。第三輪投票於4月11日至17日進行，選出其餘六個獎項。市民同樣投選三甲單位，並以計分制選出獎項得主。