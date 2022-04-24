Chill Club推介榜年度推介21/22｜得獎名單 上弦大執位 AL 撼贏姜濤奪兩大獎

《Chill Club 推介榜年度推介21/22》是香港ViuTV主辦的第二屆本地流行音樂頒獎典禮，於2022年4月24日晚上8時假九龍灣國際展貿中心E-Max匯星舉行，主題爲「人人樂壇，音樂第一」，評選範圍爲2021年3月7日（2021年第10週）至2022年2月27日（2022年第9週）「Chill Club 推介榜」的上榜歌曲及歌手。幕後獎項外，各大獎項均由全港市民投票產生。