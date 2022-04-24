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Chill Club頒獎禮焦點重溫｜MIRROR似預演演唱會 網民：冇獎攞先有歌唱？

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ViuTV主辦的《Chill Club 推介榜年度推介21/22》除了頒獎之外，亦集結了不同歌手上台演唱，不過幾乎每一個環節都有MIRROR成員出現，姜濤、Edan更是「老是常出現」，似足MIRROR演唱會預演！但另一方面，卻被部分網民指「頒獎禮」唔似頒獎禮，得獎者冇歌唱，反而一班陪跑嘅落足力表演。

AGA「盔甲裝」示人衣著最凸出

Opening的表演環節由一眾歌手出場表演，打頭陣的有Edan呂爵安唱出《E先生連環不幸事件》、姜濤唱《MASTER CLASS》，馮允謙、C AllStar、林奕匡、衛蘭等，當中泳兒中門大開相當性感，AGA就身穿「盔甲裝」示人，另類搶眼！

C AllStar On仔：「接受更多荒謬同變化」

C AllStar憑《留下來的人》奪年度十大歌曲第七位，On仔在台上講得獎感受時，表示「接受更多荒謬同變化」。及後C AllStar 奪「組合銀獎」時On仔又再在台上鼓勵今屆DSE考生：「喺低谷時，記住三個字，唔好死！」

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（圖片來源：ViuTV截圖）

欣宜領舞 全場High爆 又有MIRROR份

頒獎到中段，大會再次安排歌手表演，先有AK與Lokman出場唱《虎道門》，再有Jace出場，接下來就是人氣高企的Anson Lo唱出《Mega Hit》，壓軸就有鄭欣宜唱出《@princejoyce》，最後更齊齊上台大跳熱舞，全場High爆！

年度填詞人黃偉文：唔洗提名我參加世界百大美男

奪得Chill Club年度填詞人的黃偉文，身在歐洲工作的黃偉文拍片道謝，更指自己正在做實驗，看看一同呼吸的人，會不會因為不在現場而無法得獎，又笑指：「鍾意我可以支持我，聽我的作品，唔洗提名我參加世界百大美男！」

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（圖片來源：ViuTV截圖）

相關文章：Chill Club推介榜年度推介21/22｜得獎名單 上弦大執位 AL 撼贏姜濤奪兩大獎

第四Part的表演項目，又有姜濤出場，與Gareth.T出場合唱《鏡中鏡》，另有MC張天賦、馮允謙、AGA、衛蘭、EDan

193搞笑問：呢個獎係咪Fans投票出嚟？

193奪新人銅獎：呢個係咪Fans投票架？如果唔係應該唔到我拎！在感謝名單中，193最後多謝ERROR的另外兩位兄弟何啟華及保錡：「（下年）保錡拎新人，後年阿Dee攞視帝！」之後ERROR奪組合銅獎時，ERROR則在台上感謝公司，阿DEE更在台上多謝父母：「我未試過架，多謝你哋叫我最緊要開心！」保錡則表示知道自己未合格，但只要不放棄就會成功！」

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（圖片來源：ViuTV截圖）
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組合彩蛋：6膠跳唱

組合獎頒獎前由入圍組合表演，除了大熱組合MIRROR、ERROR表演外，由綜藝節目《膠戰》衍生出來的「組合」6膠亦有份表演，令人驚喜！大家期待以久的MIRROR則與MC $oHo & KidNey一同出場演出！

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（圖片來源：ViuTV截圖）
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Anson Lo打低姜濤 奪年度男歌手金獎兼年度之歌

今年最大的彩蛋，相信就是Anson Lo成功打低人氣最高、最早單飛又最紅的姜濤，奪得年度男歌手金獎，姜濤屈居銀獎，Anson Lo的大熱作品《Megahit》更勇奪Chill Club年度之歌，而姜濤的《Master Class》得到第三位，Anson Lo可謂完美KO姜濤，成為整個頒獎禮的終極大贏家！

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（圖片來源：VIUTV Facebook）
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（圖片來源：VIUTV Facebook）
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（圖片來源：ViuTV截圖）

網民反映：無獎嘅上晒台表演

雖然《Chill Club 推介榜年度推介21/22》節目上安排了很多表演，但與傳統頒獎禮不同，和去年的第一屆一樣，節目仿效國外的頒獎禮做法例如韓國最大型的頒獎禮《MAMA》（《Mnet亞洲音樂大獎》），得獎者只會在台上發表得獎感言，而大會亦會安排豐富的表演節目。對於新式的「頒獎禮」安排，部分網民似乎不太習慣，更有網民留言指「攞獎嘅無得唱，無獎嘅上晒台表演，CLS」，不過此番言論卻遭受批擊，更回覆指：「唔好將以前果套搬入而家呢個世代啦，人地係叫推介榜，唔係頒獎典禮」。

而另一方面，亦有網民希望ViuTV可以把直播騷處理得更好，「公道講句，Chill Club團隊係好比心機想搞好個show，但ViuTV搞live真係好多甩轆！個投票數字好多明顯有錯，陳蕾耳機出事，仲要係咁『成件事好正』…..希望賺咗d廣告錢真係會用黎搞好d 節目」。

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（圖片來源：[email protected]文人多說話截圖）
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撰文：東方新地圖片來源：ViuTV、《Chill Club 推介榜年度推介21/22》截圖

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