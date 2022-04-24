Chill Club頒獎禮焦點重溫｜MIRROR似預演演唱會 網民：冇獎攞先有歌唱？

ViuTV主辦的《Chill Club 推介榜年度推介21/22》除了頒獎之外，亦集結了不同歌手上台演唱，不過幾乎每一個環節都有MIRROR成員出現，姜濤、Edan更是「老是常出現」，似足MIRROR演唱會預演！但另一方面，卻被部分網民指「頒獎禮」唔似頒獎禮，得獎者冇歌唱，反而一班陪跑嘅落足力表演。