Chill Club｜鏡粉不滿Mirror冠軍歌跌出十大 炮轟推介榜無說服力
ViuTV音樂節目《Chill Club》日前（5/9）公布最新《Chill Club推介榜》，MIRROR及成員推出的歌曲中，只有盧瀚霆（Anson Lo）《不可愛教主》打入第5位，其餘全部十大不入，結果出人意表，即引來一眾「鏡粉」炮轟。
文：東方新地 ｜圖：Chill Club 截圖、ViuTV Facebook、MIRROR YouTube、謝安琪 YouTube、岑寧兒 YouTube、陳蕾 YouTube
MIRROR上周冠軍歌《BOSS》跌出十大
踏入九月唔少歌手為年尾的音樂頒獎典禮爭取好成績，努力推出新歌派台，其中男團MIRROR及成員各人在上兩個月至今，合共推出8首歌曲，但日前（5/9）在ViuTV音樂節目《Chill Club》公布最新《Chill Club推介榜》當中，除了盧瀚霆（Anson Lo）歌曲《不可愛教主》奪得第5位外，其他MIRROR成員出乎意外地全部十大不入，包括Jer柳應廷的《砂之器》、姜濤《Dear my friend》、Ian 陳卓賢《搞不懂》、Edan呂爵安《小諧星》等等全部榜上無名。
鏡粉炮轟：完全唔知個榜咩標準
而冠軍歌由上周第7位謝安琪的《離不開》奪得，岑寧兒《風的形狀》就繼續留在第二位，第三位則是上榜一星期的陳蕾《 我想和你好好的》，新上榜的歌曲包括有林欣彤《林中鳥》及鄭中基《我們》。而上周MIRROR冠軍歌《BOSS》一星期後竟然跌出10大，結果出人意表，即引來一眾「鏡粉」紛紛留言炮轟：「完全唔知個榜咩標準」、「個榜應該叫chill club 唔識推介榜」、「令我大跌眼鏡」等等，不過亦有網友表示：「樂壇唔係得MIRROR」、「唔鍾意可以睇番勁歌」、「啲fans咁嘅心態落去，ViuTV好快變TVB」等等。