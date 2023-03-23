Chill Club頒獎禮2023｜下周將舉行記招傳4月舉辦！Jeffrey有望奪年度新人?

Chill Club頒獎禮｜有消息指《Chill Club 推介榜年度推介22/23》頒獎禮記招將於下周二（28日）舉行，將會是香港ViuTV主辦的第三屆本地流行音樂頒獎典禮。一齊重溫上屆得獎名單，以及頒獎禮焦點時刻！