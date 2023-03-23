Chill Club頒獎禮2023｜下周將舉行記招傳4月舉辦！Jeffrey有望奪年度新人?
Chill Club頒獎禮2023｜第12周《Chill Club推介榜》名單
Jeffrey魏浚笙於去年12月29日出道成為歌手，推出首個個人作品《第一個迷》，只相隔短短5日就在1月1日叱咤頒獎典禮上初試啼聲，不少網民讚他唱live比當晚不少得獎者更穩定及優秀，而呢首個人作品《第一個迷》在3月正式上了《Chill Club推介榜》，今周更上榜第二名，《Chill Club》最新預告Jeffrey將會首次上節目現場獻唱，相信今年的頒獎禮Jeffrey有望奪得「年度新人」獎！
|2023年第12周《Chill Club推介榜》
|本周排名
|上周排名
|上榜周數
|歌曲
|歌手
|1
|4
|6
|至少還有你取暖
|梁釗峰
|2
|8
|3
|第一個迷
|Jeffrey Ngai魏浚笙
|3
|6
|4
|異地書
|黃妍
|4
|3
|2
|小林不動產
|林家謙
|5
|9
|2
|聰明豆
|ANSONBEAN
|6
|7
|3
|The Bright Side
|COLLAR
|7
|–
|1
|良心發現
|許廷鏗
|8
|–
|1
|MONEY
|Anson Lo盧瀚霆
|9
|2
|3
|世一
|MC張天賦
|10
|–
|1
|入場人士注意
|馮允謙
Jeffrey瞄準新人獎
Jeffrey透露自己在叱咤頒獎典禮上十分緊張，要深呼吸，但阿正卻踢爆揼牆來減壓：「佢唔止呀，佢超級中二病咁打牆！啲飾物搖到噹噹聲，嚇到我同stylist！」搞到Jeffrey一度尷尬想阻止阿正說話，又說後悔打到手好痛。Jeffrey亦分享曾致電正在確診隔離的張敬軒教他如何冷靜：「我好多謝軒公，我打畀佢問點樣可以唔好咁怯，佢都過咗幾招畀我。」
Jeffrey更表示視新人獎為下年目標，阿正則爭取下年做頒獎嘉賓，希望到時可親手頒獎給Jeffrey。Jeffrey更獲大批網民一面倒力撐：「成個package好屈機。」又讚他表現好過好多當晚演出的歌手。更有網友指Jeffrey這個金髮look，跟同是《膠戰》拍檔Edan呂爵安撞樣！
Jeffrey自資6位數拍MV只為圓夢
事實上Jeffrey上《叱咤》時只出道了5天，他的新歌MV於YouTube上載了幾天已打入熱爆影片頭十位，歌曲親邀黃偉文林奕匡Edward Chan最強組合傾力製作，而且MV以日系風格拍攝，力邀女神陳漢娜做女友，暫獲30多萬點擊，成績斐然，他自爆這次單曲MV實際是他自資6位數拍攝，為圓夢把入行2年的積蓄全用在這首單曲上，認真勇氣可嘉。
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《Chill Club頒獎禮21/22》焦點重溫｜MIRROR似預演演唱會 網民：冇獎攞先有歌唱？
上屆Chill Club頒獎禮集結了不同歌手上台演唱，不過幾乎每一個環節都有MIRROR成員出現，姜濤、Edan更是「老是常出現」，似足MIRROR演唱會預演！但另一方面，卻被部分網民指「頒獎禮」唔似頒獎禮，得獎者冇歌唱，反而一班陪跑嘅落足力表演。
AGA「盔甲裝」示人衣著最凸出
Opening的表演環節由一眾歌手出場表演，打頭陣的有Edan呂爵安唱出《E先生連環不幸事件》、姜濤唱《MASTER CLASS》，馮允謙、C AllStar、林奕匡、衛蘭等，當中泳兒中門大開相當性感，AGA就身穿「盔甲裝」示人，另類搶眼！
Chill Club頒獎禮21/22｜C AllStar On仔：「接受更多荒謬同變化」
C AllStar憑《留下來的人》奪年度十大歌曲第七位，On仔在台上講得獎感受時，表示「接受更多荒謬同變化」。及後C AllStar 奪「組合銀獎」時On仔又再在台上鼓勵今屆DSE考生：「喺低谷時，記住三個字，唔好死！」
Chill Club頒獎禮21/22｜欣宜領舞 全場High爆 又有MIRROR份
頒獎到中段，大會再次安排歌手表演，先有AK與Lokman出場唱《虎道門》，再有Jace出場，接下來就是人氣高企的Anson Lo唱出《Mega Hit》，壓軸就有鄭欣宜唱出《@princejoyce》，最後更齊齊上台大跳熱舞，全場High爆！
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Chill Club頒獎禮21/22｜年度填詞人黃偉文：唔洗提名我參加世界百大美男
奪得Chill Club年度填詞人的黃偉文，身在歐洲工作的黃偉文拍片道謝，更指自己正在做實驗，看看一同呼吸的人，會不會因為不在現場而無法得獎，又笑指：「鍾意我可以支持我，聽我的作品，唔洗提名我參加世界百大美男！」
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第四Part的表演項目，又有姜濤出場，與Gareth.T出場合唱《鏡中鏡》，另有MC張天賦、馮允謙、AGA、衛蘭、EDan
Chill Club頒獎禮21/22｜193奪年度新人獎 銅獎
193奪新人銅獎：「呢個係咪Fans投票架？如果唔係應該唔到我拎！」在感謝名單中，193最後多謝ERROR的另外兩位兄弟何啟華及保錡：「（下年）保錡拎新人，後年阿Dee攞視帝！」之後ERROR奪組合銅獎時，ERROR則在台上感謝公司，阿DEE更在台上多謝父母：「我未試過架，多謝你哋叫我最緊要開心！」保錡則表示知道自己未合格，但只要不放棄就會成功！」
Chill Club頒獎禮21/22｜組合彩蛋：6膠跳唱
組合獎頒獎前由入圍組合表演，除了大熱組合MIRROR、ERROR表演外，由綜藝節目《膠戰》衍生出來的「組合」6膠亦有份表演，令人驚喜！大家期待以久的MIRROR則與MC $oHo & KidNey一同出場演出！
Chill Club頒獎禮21/22｜Anson Lo打低姜濤 奪年度男歌手金獎兼年度之歌
上屆頒獎禮最大的彩蛋，相信就是Anson Lo成功打低人氣最高、最早單飛又最紅的姜濤，奪得年度男歌手金獎，姜濤屈居銀獎，Anson Lo的大熱作品《Megahit》更勇奪Chill Club年度之歌，而姜濤的《Master Class》得到第三位，Anson Lo可謂完美KO姜濤，成為整個頒獎禮的終極大贏家！
Chill Club頒獎禮21/22｜網民反映：無獎嘅上晒台表演
雖然《Chill Club 推介榜年度推介21/22》節目上安排了很多表演，但與傳統頒獎禮不同，和第一屆一樣，節目仿效國外的頒獎禮做法例如韓國最大型的頒獎禮《MAMA》（《Mnet亞洲音樂大獎》），得獎者只會在台上發表得獎感言，而大會亦會安排豐富的表演節目。對於新式的「頒獎禮」安排，部分網民似乎不太習慣，更有網民留言指「攞獎嘅無得唱，無獎嘅上晒台表演，CLS」，不過此番言論卻遭受批擊，更回覆指：「唔好將以前果套搬入而家呢個世代啦，人地係叫推介榜，唔係頒獎典禮」。
而另一方面，亦有網民希望ViuTV可以把直播騷處理得更好，「公道講句，Chill Club團隊係好比心機想搞好個show，但ViuTV搞live真係好多甩轆！個投票數字好多明顯有錯，陳蕾耳機出事，仲要係咁『成件事好正』…..希望賺咗d廣告錢真係會用黎搞好d 節目」。
Chill Club頒獎禮推介榜年度推介21/22 完整得獎名單
Chill Club頒獎禮｜Chill Club年度之歌：《Megahit》
主唱：Anson Lo
作詞：黃偉文
作曲：Hanif Hitmanic Sabzevari / M åns Ek / Erik Sahlén / 紀佳松 Jeremy G (Future Sound) / Daniel Kim
編曲：Måns Ek
監製：Edward Chan
Chill Club頒獎禮｜Chill Club年度十大歌曲（按頒獎次序排序）
第一首：Anson Lo《Megahit》
第二首：MIRROR《BOSS》
第三首：姜濤《Master Class》
第四首：Edan呂爵安《E先生連環不幸事件》
第五首：張敬軒《俏郎君》
第六首：JER柳應廷《狂人日記》
第七首：C AllStar 《留下來的人》
第八首：MC張天賦《記憶錦》
第九首：林家謙《神奇的糊塗魔藥》
第十首：RubberBand《Ciao》
Chill Club頒獎禮｜Chill Club年度男歌手
金獎：Anson Lo
銀獎：姜濤
銅獎：林家謙
Chill Club頒獎禮｜Chill Club年度女歌手
金獎：鄭欣宜
銀獎：Serrini
銅獎：陳蕾
Chill Club頒獎禮｜Chill Club年度組合
金獎：MIRROR
銀獎：C AllStar
銅獎：ERROR
Chill Club頒獎禮｜Chill Club年度樂隊
金獎：Dear Jane
銀獎：RubberBand
銅獎：ToNick
Chill Club頒獎禮｜Chill Club年度唱作歌手
金獎：林家謙
銀獎：馮允謙
銅獎：Serrini
Chill Club頒獎禮｜Chill Club年度新人
金獎：MC張天賦
銀獎：Edan呂爵安
銅獎：193
Chill Club頒獎禮｜Chill Club年度作曲人：吳林峰
Chill Club頒獎禮｜Chill Club年度填詞人：黃偉文
Chill Club頒獎禮｜Chill Club年度編曲人：Ariel Lai
Chill Club頒獎禮｜Chill Club年度監製：Edward Chan
Chill Club頒獎禮｜重溫上屆21/22的投票機制
上屆投票分為三輪。第一輪及第二輪投票分別於3月28日至4月3日，以及4月4日至10日進行，以選出十大歌曲獎項。市民需順序選出三首歌曲，獲排第一的單位可得三分、第二得兩分、第三得一分，之後由大會統計每首歌曲總得分。第一輪投票由52首歌曲選出最高分數之30首，第二輪投票則由30首選出十大歌曲，最高分數之歌曲同時成為年度之歌。第三輪投票於4月11日至17日進行，選出其餘六個獎項。市民同樣投選三甲單位，並以計分制選出獎項得主。
常見問題
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：韋禮安、張學友、李克勤、林宥嘉、方皓玟、西九音樂節、五月天、Twins、鄭秀文、鄭欣宜、許冠傑；喜歡K-pop的你亦有福了，Apink、NCT DREAM亦在香港開演唱會！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
香港有甚麼週末好去處推介？
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