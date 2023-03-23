Chill Club頒獎禮

Chill Club頒獎禮2023｜下周將舉行記招傳4月舉辦！Jeffrey有望奪年度新人?

最新娛聞
PY

廣告

Chill Club頒獎禮｜有消息指《Chill Club 推介榜年度推介22/23》頒獎禮記招將於下周二（28日）舉行，將會是香港ViuTV主辦的第三屆本地流行音樂頒獎典禮。一齊重溫上屆得獎名單，以及頒獎禮焦點時刻！

Chill Club頒獎禮2023｜第12周《Chill Club推介榜》名單

Jeffrey魏浚笙於去年12月29日出道成為歌手，推出首個個人作品《第一個迷》，只相隔短短5日就在1月1日叱咤頒獎典禮上初試啼聲，不少網民讚他唱live比當晚不少得獎者更穩定及優秀，而呢首個人作品《第一個迷》在3月正式上了《Chill Club推介榜》，今周更上榜第二名，《Chill Club》最新預告Jeffrey將會首次上節目現場獻唱，相信今年的頒獎禮Jeffrey有望奪得「年度新人」獎！

2023年第12周《Chill Club推介榜》
本周排名 上周排名 上榜周數 歌曲 歌手
1 4 6 至少還有你取暖 梁釗峰
2 8 3 第一個迷 Jeffrey Ngai魏浚笙
3 6 4 異地書 黃妍
4 3 2 小林不動產 林家謙
5 9 2 聰明豆 ANSONBEAN
6 7 3 The Bright Side COLLAR
7 1 良心發現 許廷鏗
8 1 MONEY Anson Lo盧瀚霆
9 2 3 世一 MC張天賦
10 1 入場人士注意 馮允謙

Jeffrey瞄準新人獎

Jeffrey透露自己在叱咤頒獎典禮上十分緊張，要深呼吸，但阿正卻踢爆揼牆來減壓：「佢唔止呀，佢超級中二病咁打牆！啲飾物搖到噹噹聲，嚇到我同stylist！」搞到Jeffrey一度尷尬想阻止阿正說話，又說後悔打到手好痛。Jeffrey亦分享曾致電正在確診隔離的張敬軒教他如何冷靜：「我好多謝軒公，我打畀佢問點樣可以唔好咁怯，佢都過咗幾招畀我。」

Jeffrey更表示視新人獎為下年目標，阿正則爭取下年做頒獎嘉賓，希望到時可親手頒獎給Jeffrey。Jeffrey更獲大批網民一面倒力撐：「成個package好屈機。」又讚他表現好過好多當晚演出的歌手。更有網友指Jeffrey這個金髮look，跟同是《膠戰》拍檔Edan呂爵安撞樣！

Chill Club頒獎禮 jeffrey 魏浚笙 第一次當眾獻唱新曲《第一個迷》，卻絲毫不怯場。
Jeffrey第一次當眾獻唱新歌《第一個迷》，絲毫不怯場。（圖片來源：[email protected] 商業電台）

Jeffrey自資6位數拍MV只為圓夢

事實上Jeffrey上《叱咤》時只出道了5天，他的新歌MV於YouTube上載了幾天已打入熱爆影片頭十位，歌曲親邀黃偉文林奕匡Edward Chan最強組合傾力製作，而且MV以日系風格拍攝，力邀女神陳漢娜做女友，暫獲30多萬點擊，成績斐然，他自爆這次單曲MV實際是他自資6位數拍攝，為圓夢把入行2年的積蓄全用在這首單曲上，認真勇氣可嘉。

Chill Club頒獎禮 jeffrey 魏浚笙 Jeffrey魏浚笙
事實上Jeffrey上《叱咤》時只出道了5天，他的新歌MV於YouTube上載了幾天已打入熱爆影片頭十位（圖片來源：官方提供）

相關文章：魏浚笙叱咤處男演唱有驚喜獲前輩讚 疑似鏡粉為護主發動攻勢！

《Chill Club頒獎禮21/22》焦點重溫｜MIRROR似預演演唱會 網民：冇獎攞先有歌唱？

上屆Chill Club頒獎禮集結了不同歌手上台演唱，不過幾乎每一個環節都有MIRROR成員出現，姜濤、Edan更是「老是常出現」，似足MIRROR演唱會預演！但另一方面，卻被部分網民指「頒獎禮」唔似頒獎禮，得獎者冇歌唱，反而一班陪跑嘅落足力表演。

AGA「盔甲裝」示人衣著最凸出

Opening的表演環節由一眾歌手出場表演，打頭陣的有Edan呂爵安唱出《E先生連環不幸事件》、姜濤唱《MASTER CLASS》，馮允謙、C AllStar、林奕匡、衛蘭等，當中泳兒中門大開相當性感，AGA就身穿「盔甲裝」示人，另類搶眼！

Chill Club頒獎禮21/22｜C AllStar On仔：「接受更多荒謬同變化」

C AllStar憑《留下來的人》奪年度十大歌曲第七位，On仔在台上講得獎感受時，表示「接受更多荒謬同變化」。及後C AllStar 奪「組合銀獎」時On仔又再在台上鼓勵今屆DSE考生：「喺低谷時，記住三個字，唔好死！」

Chill Club頒獎禮 MIRROR
（圖片來源：ViuTV截圖）

Chill Club頒獎禮21/22｜欣宜領舞 全場High爆 又有MIRROR份

頒獎到中段，大會再次安排歌手表演，先有AK與Lokman出場唱《虎道門》，再有Jace出場，接下來就是人氣高企的Anson Lo唱出《Mega Hit》，壓軸就有鄭欣宜唱出《@princejoyce》，最後更齊齊上台大跳熱舞，全場High爆！

更多：鄭欣宜再奪CHILL CLUB女歌手金獎大滿貫 默認翻撻花店老闆Derek

Chill Club頒獎禮21/22｜年度填詞人黃偉文：唔洗提名我參加世界百大美男

奪得Chill Club年度填詞人的黃偉文，身在歐洲工作的黃偉文拍片道謝，更指自己正在做實驗，看看一同呼吸的人，會不會因為不在現場而無法得獎，又笑指：「鍾意我可以支持我，聽我的作品，唔洗提名我參加世界百大美男！」

Chill Club頒獎禮 MIRROR
（圖片來源：ViuTV截圖）

相關文章：Chill Club推介榜年度推介21/22｜得獎名單 上弦大執位 AL 撼贏姜濤奪兩大獎

第四Part的表演項目，又有姜濤出場，與Gareth.T出場合唱《鏡中鏡》，另有MC張天賦、馮允謙、AGA、衛蘭、EDan

Chill Club頒獎禮21/22｜193奪年度新人獎 銅獎

193奪新人銅獎：「呢個係咪Fans投票架？如果唔係應該唔到我拎！」在感謝名單中，193最後多謝ERROR的另外兩位兄弟何啟華及保錡：「（下年）保錡拎新人，後年阿Dee攞視帝！」之後ERROR奪組合銅獎時，ERROR則在台上感謝公司，阿DEE更在台上多謝父母：「我未試過架，多謝你哋叫我最緊要開心！」保錡則表示知道自己未合格，但只要不放棄就會成功！」

Chill Club頒獎禮 MIRROR
（圖片來源：ViuTV截圖）
Chill Club頒獎禮 MIRROR
（圖片來源：ViuTV截圖）

Chill Club頒獎禮21/22｜組合彩蛋：6膠跳唱

組合獎頒獎前由入圍組合表演，除了大熱組合MIRROR、ERROR表演外，由綜藝節目《膠戰》衍生出來的「組合」6膠亦有份表演，令人驚喜！大家期待以久的MIRROR則與MC $oHo & KidNey一同出場演出！

Chill Club頒獎禮 MIRROR
（圖片來源：ViuTV截圖）
Chill Club頒獎禮 MIRROR
（圖片來源：ViuTV截圖）
Chill Club頒獎禮 MIRROR
（圖片來源：ViuTV截圖）

Chill Club頒獎禮21/22｜Anson Lo打低姜濤 奪年度男歌手金獎兼年度之歌

上屆頒獎禮最大的彩蛋，相信就是Anson Lo成功打低人氣最高、最早單飛又最紅的姜濤，奪得年度男歌手金獎，姜濤屈居銀獎，Anson Lo的大熱作品《Megahit》更勇奪Chill Club年度之歌，而姜濤的《Master Class》得到第三位，Anson Lo可謂完美KO姜濤，成為整個頒獎禮的終極大贏家！

Chill Club頒獎禮 MIRROR Chill Club
屆頒獎禮最大的彩蛋，相信就是Anson Lo成功打低人氣最高、最早單飛又最紅的姜濤，奪得年度男歌手金獎，姜濤屈居銀獎（圖片來源：VIUTV Facebook）
Chill Club頒獎禮 MIRROR Chill Club
屆頒獎禮最大的彩蛋，相信就是Anson Lo成功打低人氣最高、最早單飛又最紅的姜濤，奪得年度男歌手金獎，姜濤屈居銀獎（圖片來源：VIUTV Facebook）
Chill Club頒獎禮 MIRROR
Anson Lo的大熱作品《Megahit》更勇奪Chill Club年度之歌（圖片來源：ViuTV截圖）

Chill Club頒獎禮21/22｜網民反映：無獎嘅上晒台表演

雖然《Chill Club 推介榜年度推介21/22》節目上安排了很多表演，但與傳統頒獎禮不同，和第一屆一樣，節目仿效國外的頒獎禮做法例如韓國最大型的頒獎禮《MAMA》（《Mnet亞洲音樂大獎》），得獎者只會在台上發表得獎感言，而大會亦會安排豐富的表演節目。對於新式的「頒獎禮」安排，部分網民似乎不太習慣，更有網民留言指「攞獎嘅無得唱，無獎嘅上晒台表演，CLS」，不過此番言論卻遭受批擊，更回覆指：「唔好將以前果套搬入而家呢個世代啦，人地係叫推介榜，唔係頒獎典禮」。

而另一方面，亦有網民希望ViuTV可以把直播騷處理得更好，「公道講句，Chill Club團隊係好比心機想搞好個show，但ViuTV搞live真係好多甩轆！個投票數字好多明顯有錯，陳蕾耳機出事，仲要係咁『成件事好正』…..希望賺咗d廣告錢真係會用黎搞好d 節目」。

Chill Club頒獎禮 MIRROR
（圖片來源：[email protected]文人多說話截圖）

Chill Club頒獎禮推介榜年度推介21/22 完整得獎名單

Chill Club頒獎禮｜Chill Club年度之歌：《Megahit》

主唱：Anson Lo
作詞：黃偉文
作曲：Hanif Hitmanic Sabzevari / M åns Ek / Erik Sahlén / 紀佳松 Jeremy G (Future Sound) / Daniel Kim
編曲：Måns Ek
監製：Edward Chan

Chill Club頒獎禮 Chill Club
Anson Lo奪獎，神徒表示興奮。（圖片來源：ViuTV）

Chill Club頒獎禮｜Chill Club年度十大歌曲（按頒獎次序排序）

第一首：Anson Lo《Megahit》
第二首：MIRROR《BOSS》
第三首：姜濤《Master Class》
第四首：Edan呂爵安《E先生連環不幸事件》
第五首：張敬軒《俏郎君》
第六首：JER柳應廷《狂人日記》
第七首：C AllStar 《留下來的人》
第八首：MC張天賦《記憶錦》
第九首：林家謙《神奇的糊塗魔藥》
第十首：RubberBand《Ciao》

Chill Club頒獎禮｜Chill Club年度男歌手

金獎：Anson Lo
銀獎：姜濤
銅獎：林家謙

Chill Club頒獎禮｜Chill Club年度女歌手

金獎：鄭欣宜
銀獎：Serrini
銅獎：陳蕾

Chill Club頒獎禮｜Chill Club年度組合

金獎：MIRROR
銀獎：C AllStar

銅獎：ERROR

Chill Club頒獎禮｜Chill Club年度樂隊

金獎：Dear Jane
銀獎：RubberBand
銅獎：ToNick

Chill Club頒獎禮｜Chill Club年度唱作歌手

Chill Club頒獎禮 Chill Club
林家謙上屆奪得Chill Club年度唱作歌手（圖片來源：ViuTV）

金獎：林家謙
銀獎：馮允謙
銅獎：Serrini

Chill Club頒獎禮｜Chill Club年度新人

Chill Club頒獎禮 Chill Club 推介榜年度推介21/22 得獎名單
Chill Club年度新人：MC張天賦（圖片來源：ViuTV）

金獎：MC張天賦
銀獎：Edan呂爵安
銅獎：193

Chill Club頒獎禮｜Chill Club年度作曲人：吳林峰

Chill Club頒獎禮 Chill Club 吳林峰是近年冒起的作曲人，對於自己奪獎，他一臉驚訝，更表示相信今晚之後多了人認識吳林峰！
吳林峰是近年冒起的作曲人，對於自己奪獎，他一臉驚訝，更表示相信今晚之後多了人認識吳林峰！（圖片來源：ViuTV截圖）

Chill Club頒獎禮｜Chill Club年度填詞人：黃偉文

Chill Club頒獎禮｜Chill Club年度編曲人：Ariel Lai

Chill Club頒獎禮｜Chill Club年度監製：Edward Chan

Chill Club頒獎禮｜重溫上屆21/22的投票機制

上屆投票分為三輪。第一輪及第二輪投票分別於3月28日至4月3日，以及4月4日至10日進行，以選出十大歌曲獎項。市民需順序選出三首歌曲，獲排第一的單位可得三分、第二得兩分、第三得一分，之後由大會統計每首歌曲總得分。第一輪投票由52首歌曲選出最高分數之30首，第二輪投票則由30首選出十大歌曲，最高分數之歌曲同時成為年度之歌。第三輪投票於4月11日至17日進行，選出其餘六個獎項。市民同樣投選三甲單位，並以計分制選出獎項得主。

常見問題

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：韋禮安張學友李克勤林宥嘉方皓玟西九音樂節五月天Twins鄭秀文鄭欣宜許冠傑；喜歡K-pop的你亦有福了，ApinkNCT DREAM亦在香港開演唱會！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

2023年好戲多籮籮，小編為你整合2023電影推薦及3-6月香港電影上映表，無論是港產片、Marvel、卡通片都應有盡有，更附上必睇劇情和彩蛋介紹！除此之外，更可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點、絕對是假日消遣的必然之選！

圖片來源：ViuTV截圖、[email protected]文人多說話截圖、[email protected] 商業電台

讀者留言

熱門文章

 