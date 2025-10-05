CHILL CLUB｜日本新人女團HANA首度襲港！超震撼舞台演出網民洗版式激讚

ViuTV皇牌音樂節目《CHILL CLUB》最新一集「Japan SPECIAL」掀起熱話，今晚（10月5日）播出的節目請來日本當紅炸子雞、出道僅半年的新人女團HANA，她們首度在香港電視節目獻唱，帶來其點擊率破億的出道神曲，震撼全場！同場的香港代表George歐鎮灝及WinWin楊安妮亦以日文歌上陣，究竟這場港日音樂交流擦出了怎樣的火花？