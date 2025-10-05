CHILL CLUB｜日本新人女團HANA首度襲港！超震撼舞台演出網民洗版式激讚
日本女團HANA首登CHILL CLUB獻唱破億神曲
今晚《CHILL CLUB Japan SPECIAL》的焦點，無疑是日本超人氣女團HANA的香港初登場。她們七位成員一出場即氣場全開，為香港觀眾帶來主流出道單曲《ROSE》。這首歌曲自推出後橫掃各大榜單，不僅登上Billboard Japan Hot 100冠軍，至今更已累積超過1億6,000萬次總串流量，成績斐然。HANA早前已憑藉Summer Sonic等大型音樂節的現場表演力擄獲大量粉絲，這次在《CHILL CLUB》的舞台上，她們再次展現了穩健的台風與充滿力量的演出，完美駕馭了這首億級神曲，讓觀眾看得熱血沸騰。
George歐鎮灝WinWin楊安妮 日文歌驚喜演出
除了日本嘉賓的精彩表演，香港代表P1X3L成員George（歐鎮灝）與WinWin（楊安妮）的演出同樣充滿驚喜。為了配合「Japan SPECIAL」的主題，兩人特意準備了日文歌曲，誠意十足。他們一同合唱了經典日劇《逃避可恥但有用》的主題曲《戀》，以及另一首歌曲《白愛》，標準的日文發音與投入的演繹，成功帶動現場氣氛，展現了香港新生代歌手的實力與多樣性，為這次港日音樂交流增添了豐富色彩，表現備受讚賞。
HANA出道半年即爆紅 選秀節目背景大起底
HANA能夠在短短半年內火速爆紅，全因其獨特的背景與驚人實力。這個七人女團是從去年（2024年）10月播出的選秀節目《No No Girls》中誕生，該節目由日本著名饒舌歌手CHANMINA監製，並由BMSG創辦人SKY-HI擔任總製作人。節目打破傳統偶像選秀框架，標榜「不看身高、體重、年齡，只看歌聲與人生」，吸引了全球超過7,000人報名。最終脫穎而出的七位成員JISOO、CHIKA、YURI、KOHARU、MAHINA、NAOKO及MOMOKA，在今年4月以HANA之名正式出道，憑藉超強實力與獨特魅力迅速在日本樂壇站穩陣腳。
網民洗版式激讚 期待HANA再來香港
節目播出後，HANA的震撼演出立即在網上引發洗版式討論，不少觀眾都被她們的舞台魅力所征服。網民紛紛留言激讚，表示「HANA現場表演真的太強了，完全是實力派！」、「ViuTV這次請對人了，希望她們快點來香港開演唱會！」、「一出道就這麼厲害，前途無可限量！」等。同時，許多觀眾也對George和WinWin的日文演出給予高度評價，認為他們的表現非常亮眼，成功展示了香港歌手的另一面，讓樂迷相當期待未來能有更多類似的音樂交流企劃。