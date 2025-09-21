《CHILL CLUB Japan SPECIAL》今晚開播 Ivy So震撼出擊 高質可愛畫面放送！

ViuTV全新音樂節目《CHILL CLUB Japan SPECIAL》今晚（21日）首播，節目獲得官方資助，破天荒邀請多組日本當紅歌手與香港年輕歌手進行跨地域音樂交流。首集打頭陣的便是人氣女團COLLAR成員Ivy So、Day、Candy以及女歌手sica，她們將正面挑戰日本女團，究竟這場港日女團的音樂碰撞會擦出怎樣的火花？