《CHILL CLUB Japan SPECIAL》今晚開播 Ivy So震撼出擊 高質可愛畫面放送！
ViuTV全新音樂節目《CHILL CLUB Japan SPECIAL》今晚（21日）首播，節目獲得官方資助，破天荒邀請多組日本當紅歌手與香港年輕歌手進行跨地域音樂交流。首集打頭陣的便是人氣女團COLLAR成員Ivy So、Day、Candy以及女歌手sica，她們將正面挑戰日本女團，究竟這場港日女團的音樂碰撞會擦出怎樣的火花？
Ivy So可愛領軍！迎戰OCHA NORMA
今晚播出的第一集陣容鼎盛，由COLLAR成員Ivy So、Day、Candy聯同女歌手sica，一同迎戰來自日本的偶像女團OCHA NORMA。兩地女團將圍繞「伙伴！就是陪伴你～」這個溫暖主題，共同演繹多首相關歌曲，以音樂打破語言隔閡。這次特別企劃不僅得到文創產業發展處資助，節目稍後更會在日本CBC電視台播出，讓日本觀眾也能感受廣東歌的獨特魅力，意義非凡。
26歲唱作人《25+1》Medley唱出感悟
在下星期六（28日）播出的第二集中，節目將聚焦於新生代唱作人的心聲。同樣是26歲的日本歌手茉ひる，將會與香港的moon tang及Gordon Flanders，三位相同年紀的音樂人共同帶來《25+1》Medley。他們將以26歲的獨特視角唱出對人生的感悟，並會各自表演自己的大熱作品，為樂迷帶來一場充滿共鳴與驚喜的音樂盛宴。
George歐鎮灝WinWin楊安妮挑戰日文歌
到了10月5日的第三集，舞台將會交給充滿活力的表演者。日本人氣女團HANA將會獻唱《Blue Jeans》及《ROSE》等多首代表作，展現她們的舞台魅力。香港代表則有George歐鎮灝及WinWin楊安妮，二人將大膽挑戰日文歌曲，並改編多首動感舞曲。更令人期待的是，WinWin更會首次在節目中現場演繹自己的全新作品，絕對不容錯過。
Juice=Juice與PER SE交換歌曲掀高潮
作為壓軸的第四集（10月12日），將上演一場極具實驗性的跨界合作。日本實力女團Juice=Juice會帶來連番勁歌熱舞，而香港代表則派出獨立樂隊PER SE。最特別的環節是雙方將會互相翻唱對方的歌曲，截然不同的音樂風格互相碰撞，預計將會為整個系列節目帶來最意想不到的驚喜火花，為這次港日音樂交流劃上完美句號。
圖片來源：ViuTV資料或影片來源：原文刊於新假期