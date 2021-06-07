《Chill Club》音樂會｜Serrini爆unfollow林家謙原因 姜濤 Ian諗計焗Jer找數
編輯：東方新地｜圖片來源：新Monday攝、ViuTV圖片｜原文刊於：新Monday
《Chill Club》音樂會 Serrini、林家謙不斷互窒 大放笑彈
林家謙與Serrini私下老友鬼鬼，之不過日前在音樂會上兩人卻成為歡喜冤家，不斷發放笑彈，在媒體的要求下，六位歌手站在一起大合照，當大家要林家謙站在Serrini旁時，林家謙卻站在原地即時擰頭；隨後大會安排林家謙與Serrini一同接受媒體訪問，家謙一臉嫌棄，而Serrini則笑笑口表示：「今晚淨係掛住同姜濤、Ian好開心咁合唱，完全唔記得咗仲有另一個男人嘅存在，不過今日好滿足。」家謙聽後也表示：「係囉，我都淨係掛住同二汶、Gin Lee合唱，完全唔記得仲有呢位年度女歌手。」十分搞笑。
Serrini放膽在台上同姜濤、Ian玩坦言早已獲得花姐批准
有記者問到Serrini今次一次過同姜濤、Ian兩位MIRROR人氣王合唱，在演唱時更有得拖手，感覺如何，Serrini就表示：「原本我淨係好似一碌木咁企喺度，同埋淨係敢自己旋轉，但係花姐話『你可以同佢哋有啲交流，掂吓佢哋，甚至走嘅時候可以好似一個姐姐咁，拖住細路一齊走。』（林家謙：你肯定係姐姐？）姨姨囉！」（但你頭先合照時無同姜濤手撓手）Serrini聽到記者問題後就瞪大眼：「你係我都唔夠膽啦，佢哋咁多Fans，我真係唔夠膽撓佢，要保持距離。（驚Fans嬲？）係呀，同埋要宣揚一個好重要嘅信息，就係所有嘢要問過人先可以做。」
林家謙自爆演出時遇技術性災難
林家謙擔任壓軸演出成功，但原來他彈出首個音時才驚覺鋼琴低了半度，令他感到十分緊張：「唔知點解成個琴低咗半度，我一彈落去就覺得唔對路，個Key（音調）同隊Band完全唔同，差半度其實好撞聲，呢個災難係可以好大，而Live Band喺一入歌嘅時候都知道有問題，但係真係冇辦法，冇可能彈咗之後無啦啦升返啱，所以佢哋都即刻轉咗Key一齊夾。之後第二首就要彈返啱，輪到我自己要轉返啱，個腦不停諗住要點彈，變咗歌詞已經唔記得七七八八。我真係未試過咁大災難，但係大家可能未必見得到。」
Serrini爆因試IG新功能 不小心Unfollow家謙
及後有記者問到家謙有否試玩之前Serrini所出的考卷時，家謙坦言拎到一分都偷笑，還補充：「佢（Serrini）Block咗我！」Serrini聽後就笑言：「有次唔小心Block咗佢，所以就…（點樣發現？）有個Friend問我點解Unfollow咗大家，跟著我就話無喎，因為我Block咗佢去試個新功能，點知就真係Unfollow咗大家（家謙：我唔會再Follow返）因為處女座好記仇！（家謙：你幫我按返）」
林家謙對Fans製小禮物賀「M誕」：覺得佢哋好愛呢隻碟
對於FANS製小禮物賀「M誕」（林家謙唱片《MAJOR IN MINOR》推出一周年）時，家謙就表示：「Fans整咗一啲小禮物，5月22日就送出去，所以覺得好有心同好愛呢隻碟（Serrini：我都無佢隻碟呀！）你無買呀嘛！」Serrini聽後就表示：「我會送隻碟比佢，因為我6月7日就會出全新大碟。」
姜濤小休後現場演出感緊張
早前姜濤因身體不適而要暫停活動小休，而昨晚的音樂會中，看到姜濤身形較之前瘦了一個碼，Fans們都感到心痛，接受訪問時，有記者問到姜濤是否已OK，能全面投入工作，姜濤表示：「其實今日都幾緊張，可能之前都唞過一段時間，反而太耐冇出席公開場合，會有少少唔太適應。其實身體上已經休息得好足夠，只係精神上仲有啲緊張。（狀態咁好，係咪已經準備好全面投入工作？）唔係呀，我今晚狀態麻麻哋咋，好多地方都唱錯歌詞，又有啲位唔夠氣，但係精神上都應付到嘅，吸取吓經驗，過咗今晚再睇番片，睇吓可以點改。」
姜濤、Ian好高興可以同Serrini合唱
在音樂會中，姜濤、Ian均有同Serrini合唱，Ian表示自己本身好鐘意〈致姍姍來遲的你〉這首歌，而且平時又好少機會同女歌手合唱，所以今次好興奮，再加上Serrini性格外向，可以帶動到氣氛，同她合唱感到好開心；姜濤聽後都有指與對方合唱〈愛情簽證申請〉時感到放鬆：「佢係一個可以令你冇咁緊張嘅人，我臨唱之前都仲係好緊張，但係佢一上到嚟真係會畀到能量我。（Serrini話台上演出係獲得花姐批准，但完騷後就唔敢有太多身體接觸，怕歌迷嬲）哦係呀，佢有特登嚟問過，我哋都好開心，佢完全唔介意，話點就點，因為佢可能驚歌迷會介意，放心放心，冇事冇事，隨便隨便！」
林家謙成功「集郵」逗Ian下巴
早前在MIRROR演唱會時，MIRROR各成員都曾逗Ian下巴，弄得Ian當時在個人社交網上發文指懷疑自己下巴已成為吉祥物，而日前林家謙在演唱〈神奇的糊塗魔藥〉時，也有輕輕摸Ian下巴，成功「集郵」，事後有記者問Ian，家謙是否有看到各成員「集郵」，所以有此一幕，Ian聽後笑說：「都已經有心理準備，因為喺綵排嘅時候都有咁做，可能佢唔係好知自己發生緊咩事，純粹係想咁做。我估佢唔係想食住個潮流，好似好多MIRROR兄弟逗我吓巴，可能真係心血來潮啩。」
姜濤、Ian要網友幫忙叫Jer找數
《調教你MIRROR》將於6月7日晚上首播，有記者問到姜濤及Ian會否相約其他兄弟一齊睇時，二人表示：「都好喎！其實Jer（柳應廷）之前真係有講過話請食飯，不如就趁呢次機會啦。如果佢肯請，我一定會聚埋一齊，順便睇埋首播。（Ian：成唔成事就要睇Jer？）冇錯，請網民積極參與，Tag一Tag Jer入嚟。」
花姐、Serrini密密斟 應媒體要求齊擺Pose
各歌手訪問完結後，花姐看到Serrini就上前閒談，有媒體看到後，就要求二人合照，花姐同Serrini更擺出多個不同的Pose來回應媒體。