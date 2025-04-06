Chill+Club頒獎禮2025｜一文睇清7大時裝災難 保錡Deep V力撼Tyson Yoshi WinWin竟驚現「透視裝」
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《Chill Ciub推介榜年度推介24/25》於今晚假啟德體育園體藝館舉行，作為唔少網民關注嘅樂壇盛事之一，今晚一眾出席歌手都盛裝打扮現身。今屆頒獎禮更增設「現場最佳衣著獎」，相信各位嘅服裝一定會更加特別，以下將會為大家整理今晚頒獎禮嘅服裝災難！
JFYT「hot爆」登場
JFYT今晚以「hot爆」造型登場，2位成員以超保暖毛帽示人，喺一眾都以黑色服裝出場嘅藝人中十分搶fo！
Serrini髮型致敬「梨」
Serrini就一如以往以搶fo造型登場，雖然今晚Serrini嘅禮服冇咩特別，但係手捧梨公仔出場嘅佢就在髮型上落足心機，搞到唔少網民都話Serrini嘅髮型驟眼睇都有啲似「梨」！
方皓玟lace背心玩跌膊
方皓玟近年都有唔少大膽造型，今晚佢就以黑色lace背心登場，出場時仲大玩跌膊，不過造型同其他歌手比較上嚟就冇咩特別。
WinWin驚現「透視裝」
WinWin今晚以超型格風造型登場，雖然服裝上超豐富色彩已經夠曬搶fo咩，不過唔少網民都話WinWin出場時下身驚現「透視裝」，同背後嘅射燈幾乎融為一體……
麗英超大花邊裙夠搶fo
近年開始現身各大頒獎禮嘅麗英今晚亦係出席歌手之一，今晚麗英就以黑白配造型登場，雖然服裝上就中規中矩冇咩特別，但係孭住超大花邊出場嘅造型都成功引嚟唔少網民關注！
ERROR保錡大Deep V力撼Tyson Yoshi
ERROR今晚嘅造型可謂繼續「騎呢風」，不過幾位成員今晚嘅造型比起保錡就相當輸蝕，皆因今晚保錡以大Deep V服裝騷肌示人，似乎想挑戰近年經常在頒獎禮上騷事業線嘅Tyson Yoshi！
Beanies睇落唔似同一隊
Beanies今晚以白色為主調嘅服裝示人，不過成員張天穎（Jaime）嘅服裝就「出曬事」，除咗髮型搞到顏值大插水之外，連服裝嘅安排都同其他成員格格不入咁！
撰文：東方新地圖片來源：ViuTV直播截圖資料或影片來源：原文刊於新假期