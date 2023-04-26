Chill Club頒獎禮2023｜無綫搵鄭國江坐陣 組《中年》男女團對撼友台天團！
《紅白大戰》殿堂級評判陣容 激撼樂壇盛事《Chill Club》
ViuTV頒獎禮《Chill Club推介榜 年度推介22/23》作為樂壇盛事，自然吸引到班後生仔觀眾𥄫實部電視，舊年收視都唔錯㗎，平均達5.8點，以ViuTV平時2,3點來計算，頒獎禮表演簡直超晒班！眼見對手出招搶收視，行業大哥大無綫當然乘勝追擊，一於決定食住《中年好聲音》勁爆嘅網上討論度，火速添食《紅白大戰》箝制住友台頒獎禮嘅攻勢！
據知今次《紅白大戰》評判陣容相當猛料，無綫更加邀請到殿堂級填詞人出任評判，就係已經好耐冇見嘅鄭國江，而周國豐、張佳添、肥媽（Maria Cordero）和伍仲衡四位常設評判，依然會在《紅白大戰》陪住觀眾！
《紅白大戰》踩過界組男女團 搶收視撼MIRROR COLLOR
《紅白大戰》內容豐富！節目搞埋男女唱對戰，唔通除咗搶收視之外，仲想硬撼友台天團MIRROR同COLLAR！節目依然沿用《中年好聲音》參賽者班底，12強參賽者全部有份玩，分為「男子組」同「女子組」對戰！陣容方面男子組有吳大強、顏志恒、周吉佩、羅啟豪、丁文俊、涂家堯、魏嘉信、梁浩銓、何博文；女子組則有李佳、龍婷、支嚳儀、曹敏寶、林鉫偉、陳早怡、李思林、梁鎧庭、李泇霖。《中年》節目監製陳俊聲接受曾傳媒訪問，他指參加者由節目26強中挑選，並非正式嘅比賽，娛樂性質為主，當係男團女團咁鬥。
《中年好聲音》收視勁爆
決賽《中年好聲音登峯之戰》當時聲勢浩大，搞埋觀眾投票但係死Server，無論如何都掩飾唔到當晚觀眾高漲嘅氣氛，所以決賽當晚成績非常理想！根據無綫電視公布，跨平台直播收視最高26.4點（170萬觀眾），不單高踞上周榜首，仲創下節目開播以來最高收視紀錄，網絡間討論度都極高，絕對做到全城效應！
中年好聲音6強總決賽花生位1：大熱龍婷最後只奪國際象棋
龍婷作為《中年好聲音》最後6強參賽者，向來都畀網民封為極有冠軍相，而且曾經亮相央視歌唱比賽，就算今日搖身亮相將軍澳大台，舞台細咗都冇阻佢出色嘅表現，依然高音甜低音準，聽到成班家庭觀眾㗳晒糖。不過在最後總決賽，龍婷卻三甲不入，僅憑觀眾高票支持，奪得「安慰獎」——「觀眾最愛好聲音大獎得主」，獎品係一副國際象棋，雖說是象牙雕刻工藝品（據報總值港幣百萬）不過實用價值唔高，肥媽頒獎時亦一臉尷尬。
中年好聲音6強總決賽花生位2:林曉峰久未蒲頭 表現失準
現年52歲嘅林曉峰，去年亮相無綫與內地單位合拍嘅《聲生不息》，轉型並以歌手身份出道參賽，今次《中年好聲音》總決賽，林曉峰終於「強勢回歸」香港擔任主持。不過主持經驗豐富的林曉峰，與節目原有主持車婉婉合作就欠缺花，全晚不時口窒窒，最尷尬係去到宣布最後兩強時忽然邀請頒獎嘉賓，與一眾參賽者甚至評判的互動亦不如車婉婉，造成不少冷場。去到節目後的「王者誕生」節環節甚至無影，全晚表現不如負責暖場的許文軒。
中年好聲音6強總決賽花生位3:無綫搞「全球公投」 重蹈2012年港姐覆轍冧server
今次《中年好聲音》受到 TVB 高層隆重其事，出盡馬力谷行聲勢，一於仿效早年港姐玩全民投票，甚至更進一步推出「全球觀眾QR Code」投票，賽事期間直播選手票數，點知今次無綫，學埋2012年港姐「甩轆位」，又再次死server（當年心穎黑馬奪亞軍，朱千雪屈居季軍，令網民記憶猶新。），網民一度未能登入投票，變到嬲嬲豬上網投訴無綫！
中年好聲音6強總決賽花生位4:伍仲衡畀肥媽撩到興起站身
話說節目中周吉佩大唱快歌《跳舞街》，搞到全場變到「我好high high high」，歡呼聲同鼓掌聲猶如放題不斷放送。當然周吉佩成功搞起氣氛，唔少得獲得評判一致嘅好評，至於鬼馬嘅肥媽向來都係觀眾嘅關注點，今次繼續發揮平時撩人本色，喺度挑釁伍仲衡起身跳舞，初時伍仲衡之後企起身扮吓樣，但冇幾耐打個圓場之後，又坐返喺度無跳舞，似乎今次肥媽嘅撩人攻勢唔係完全成功咁喎！
中年好聲音6強總決賽花生位5:吳大強夜總會look載歌載舞唱快歌 俊男美女陪襯
已經七張嘢嘅吳大強今次寶刀未老，潮爆演繹快歌《Sway》，件型爆嘅西裝佈滿左珠片，猶如懷舊夜總會look現身勁歌熱舞，班dancer相對之後年齡較為後生，全部企喺後邊襯托吳大強，難得獲得成班靚仔靚女做陪襯，今次決賽吳大強真係威到盡，連網民都大讚佢有台風！
中年好聲音6強總決賽花生位6:肥媽依舊畀囝囝冧爆 3秒變臉喪喊
周吉佩今晚真係叻仔完全一雪前恥，殺入終極兩強之後，表演情歌《愛很簡單》冧爆全場觀眾，簡直高音甜低音準，字裏行間都流露住甜蜜到漏嘅情感。難怪表演完結之後，主持之一嘅車婉婉都即刻話：「肥媽聽到皺晒眉頭！」初時鏡頭都係靠近肥媽個樣，肥媽表情控制都叫自然，但係過咗3秒之後即刻變面喪喊，睇到成班網民眼都凸！但係觀乎肥媽今晚嘅表現，似乎佢對於一般女參賽者嘅表情相對含蓄，但一去到男參賽者賣力嘅表演，表情即刻變到好激動，一時手舞足蹈，一時又喪喊咁樣，真係好難捉摸！
中年好聲音6強總決賽花生位7:《法言人》主角亂入咪嘴唱半首《友情歲月》賣廣告
依家無綫電視正在熱播重頭劇《法言人》，正當節目去完廣告，準備踏入終極兩強戰爭時，《法言人》四位主角突然亂入舞台，喺度唱劇集嘅飲歌《友情歲月》，明顯就唱得比一班參賽者冇咁出色！諗住唱完歌就算，點會咁簡單啦！？唱完歌之後即刻喺度hard sell劇集:「記得支持《法言人》，星期一至五晚9:30翡翠台見！」成班網民見到突然之間喺度賣廣告，完全不明所以拗晒頭，仲話大減興致咁話！
中年好聲音6強總決賽花生位8:台下觀眾猛料！ 無綫高層全程磅實不容有失
《中年好聲音》收視持續高企，成為無綫電視今年嘅重頭戲，成班高層點會唔緊張？節目觀眾席中，無綫高層樂易玲、曾志偉、蕭世和為求節目不容有失，成晚全程磅實，不過就見佢哋睇到手舞足蹈拍手掌，應該今次好收貨啦！除此之外觀眾席仲有吳大強之子吳偉豪到場支持，仲連帶幾個靚仔兒子撐場。就連《愛回家》飾演三太嘅樊亦敏一樣戴着眼鏡默默支持，真係估唔到原來觀眾席真係粒粒猛料！
冠軍周吉佩曾輸畀龍婷？！
翻查紀錄其實早在節目第5集，周吉佩曾與龍婷對戰，挑戰「兩個只能活一個」，5燈直入，1燈或以下即時淘汰，其他就要接受其他參賽者一對一挑機！35歲嘅周吉佩演唱《 複雜 》未能夠5燈直入，而41歲嘅龍婷演唱《 我最親愛的 》作挑戰，當時雙雙晉級，但網民一面倒讚賞龍婷：
事後周吉佩曾在YouTube 頻道留言答謝觀眾的評價：
大家好，我是參賽者周吉佩（吉吉）。 多謝各位收看這次對賽，大家的評價我都有用心吸收，這次參賽真的獲益良多，尤其我跟龍婷姐姐在賽後互相認識一番，實在好開心，就算輸了也非常痛快，因為能夠跟高手對賽是我的榮幸，大家繼續支持中年好聲音，繼續支持龍婷，如果不介意的話順便也支持一下小弟啦！
《中年好聲音》總決賽嘉賓評判有三位巨星駕臨？
《中年好聲音》總決賽即將於4月23晚進行直播，不但主持陣容加馬，評審陣容方面，除了有四位固定評審外，還邀請到三位重量級樂壇前輩駕臨電視城⋯⋯按此10強參賽者背景懶人包
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