Chill Club頒獎禮2023｜無綫搵鄭國江坐陣 組《中年》男女團對撼友台天團！

ViuTV的樂壇頒獎禮《Chill Club推介榜 年度推介22/23》舉行在即，鐵定會喺5月7號開鑼，貴為收視龍頭嘅無綫電視當然唔執輸，為咗迎戰友台強勁嘅頒獎禮攻勢，火速籌備開拍綜藝節目《紅白大戰》，這個綜藝節目仲要係《中年》班底上陣，仲會組成男女團對戰，無綫為咗令到節目新鮮感，更邀請咗殿堂級填詞人加入評判。咁搞法，睇嚟無綫真係大晒冷搶收視喎！