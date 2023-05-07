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Chill Club頒獎典禮2023 ︱7大花生位 MC張天賦與Ash超市事件後再同場

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《Chill Club頒獎典禮2023》今晚於亞博舉行。今年Chill Club玩改賽制，消息一傳出就已經不獲網民睇好，今晚嘅直播過程更係充滿各種花生位，就等我哋一齊回顧今晚頒獎典禮最有趣嘅7大花生位！

花生位 1︱出席歌手人數澎湃

昨晚喺紅館舉行嘅《十大中文金曲》出席歌手少得可憐，原本有十位歌手得到「優秀流行歌手大獎」，但最後就只有Gin Lee 李幸倪、馮允謙、泳兒同王灝兒等4位歌手到場領獎，人氣王姜濤同Jer柳應廷則未有到場領獎，其他得獎歌手都紛紛缺席。不過今晚《Chill Club頒獎典禮》就同昨晚《十大中文金曲》相映成趣，大批「失蹤人口」成功上水，今晚仲要盛裝準時赴會，可見港台廣播界大佬「江湖地位」𣎴保！

Chill Club COLLAR今日7缺1上陣，Soching因病缺席。
COLLAR今日7缺1上陣，Soching因病缺席。（圖片來源：東方新地）
Chill Club P1X3L組合都有出席今晚頒獎典禮。
P1X3L組合都有出席今晚頒獎典禮。（圖片來源：東方新地）

花生位 2︱開show仍有大批觀眾未能入場

今日出席《Chill Club 頒獎典禮 2023》嘅歌手人數眾多，搞到觀眾都多到人山人海，大部分觀眾都排隊排到未能夠準時入場睇Show。大批鏡粉都趕唔切睇Ian陳卓賢打頭陣表演，紛紛怒斥：「第一個應該艾粒唱吖嘛，睇唔到Ian喇！」

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（圖片來源：東方新地）
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（圖片來源：ViuTV截圖）

花生位3︱唱作男歌手表演炒曬車

Gareth.T湯令山、洪嘉豪、陳健安、吳林峰四位唱作男歌手一起表演《國際孤獨等級》、《污糟兒》、《笑住喊》、《厭惡物圖鑑》、《土撥鼠之日》、《未知道》等多首歌曲。不過Gareth.T湯令山同洪嘉豪演唱時把聲唔夠入咪，又走曬音，成個表演大炒車！

Chill Club 陳健安嘅表現算係唔錯！
陳健安嘅表現算係唔錯！（圖片來源：ViuTV截圖）
Chill Club 洪嘉豪都炒曬車
洪嘉豪都炒曬車（圖片來源：ViuTV截圖）

花生位4︱MC張天賦又擊倒張敬軒

MC張天賦繼《十大中文金曲》成為大贏家之後，今次再次贏過泳兒、Serrini同張敬軒一班前輩，奪下「CHILL CLUB 年度另類歌曲獎」同「”Genre of The Year“ 大獎」兩大獎，非常威風！

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（圖片來源：東方新地）

花生位5︱MC張天賦與Ash超市事件後再同場

MC張天賦早期因為同Ash嘅「超市事件」而鬧到滿城風雨，今日兩人竟然喺「超市事件」之後再次同場，不少網民都表示非常驚訝！

Chill Club Ash左一）擔任今日頒獎典禮主持之一，同MC張天賦於「超市事件」後首次同場。
Ash（左一）擔任今日頒獎典禮主持之一，同MC張天賦於「超市事件」後再同場。（圖片來源：ViuTV截圖）

花生位6 | 男女新人惹爭議

今年男、女新人獲獎者都惹網民熱議。首先男新人方面，雖然MIRROR成員Alton 王智德、Jeremy 李駿傑都齊齊入圍，但只有Jeremy 李駿傑獲獎，Alton就連人影都唔見。唔少網民都話鏡粉冇團魂，搞到Alton輸畀Phoebus。至於女新人方面，不少網民都戥Cloud唔抵，女團Lolly Talk 和 strayz雖然都有出新歌，但卻未獲派台，不少網民都鬧ViuTv大細超！

Chill Club COLLAR獲得女新人金獎
COLLAR獲得女新人金獎（圖片來源：ViuTV截圖）

花生位7 | 姜濤頒獎典禮再跳舞

對上次姜濤喺叱咤頒獎典禮「掃掃掃」遭到網民嘲笑之後，今次姜濤喺《Chill Club頒獎典禮》一雪前恥再跳舞。今次姜濤就收斂許多，乖乖於台上隨歌起舞，比上次有進步！

Chill Club 姜濤今次表演唱《一號種籽》
姜濤今次表演唱《一號種籽》（圖片來源：ViuTV截圖）
Chill Club 唱唱下隨歌起舞，但今次就明顯收斂許多，有進步！
全場勁high！（圖片來源：ViuTV截圖）

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：中年好聲音鄭秀文MIRROR容祖兒Space Music Festival張學友李克勤Twins；舞台劇方面更有《大離婚日》！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

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圖片來源：ViuTV截圖、東方新地

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