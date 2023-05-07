Chill Club頒獎典禮2023 ︱7大花生位 MC張天賦與Ash超市事件後再同場

《Chill Club頒獎典禮2023》今晚於亞博舉行。今年Chill Club玩改賽制，消息一傳出就已經不獲網民睇好，今晚嘅直播過程更係充滿各種花生位，就等我哋一齊回顧今晚頒獎典禮最有趣嘅7大花生位！