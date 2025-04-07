CHILL CLUB｜陳慧琳領軍表演 網民批ERROR三子無份玩 保錡不受訪原因曝光
ViuTV年度盛事《Chill Club推介榜年度推介24/25》近日圓滿落幕，有網友在社交平台上針對表演環節發表看法，稱讚現場氣氛熱烈，陳慧琳領軍一眾後輩歌手MIRROR、COLLAR及ERROR的肥仔（梁業）表演精彩，令人興奮不已。然而，網友注意到，台上雖有肥仔參與演出，其餘三位成員保錡、193（郭嘉駿）及Dee卻未獲安排上台，
網民質疑陳慧琳領軍表演 ERROR三子無份玩
網民質疑：「唔俾ERROR三子上台玩」感到遺憾。網友觀察到鏡頭掃過台下時，三人面無表情地坐著，形容自己看後「好傷心😭😭😭」。最後向Makerville及ViuTV喊話：「可唔可以唔好棄養ERROR？」
保錡沉寂三個月後終公開露面
受負評影響嘅沉寂三個月的ERROR成員保錡終於公開露面，與隊友肥仔梁業、193郭嘉駿及Dee一同出席活動。保錡出場時略顯緊張，直播片段捕捉到他單手插袋、低頭的模樣，然而當現場爆發熱烈的歡呼與加油聲，他的情緒隨即放鬆，轉而向觀眾揮手致意，展現親和一面。
保錡拒訪拖Dee落水
頒獎禮開場時，大會宣布ERROR當晚不接受媒體訪問，但未有交代具體原因，令人頗感好奇。此次活動中，僅肥仔與193代表團隊受訪，他們笑稱Dee因「去食煙」而缺席，並打趣說Dee在劇集《三命》中造型太過「樣衰」，導致心靈受創，需保錡從旁安慰與陪伴散心，巧妙轉移焦點。
ERROR隊友代回應保錡近況
對於保錡潛水三月後首次與公眾見面，肥仔與193在訪問中分享了他的近況。肥仔表示，ERROR近期一直有拍攝活動，成員間頻繁見面，未見保錡有何異樣；193則補充，保錡心情似乎頗佳，現場見他不停跳舞，又因能見到日本歌手西川貴教而顯得興奮，顯示其逐漸走出低潮的跡象。
四子合體時機未定
被問及ERROR四子何時能合體，讓保錡親自回應近期事件，193表示希望盡快實現，但一切仍取決於保錡的心理狀態。他透露，保錡近期在網上活躍，不時更新動態，甚至邀人踢球，反映其心情不錯。二人再次拿Dee開玩笑，稱其因《三命》造型太「樣衰」仍需時間平復，盼未來能盡快安排公開活動，讓ERROR全員齊聚接受訪問。