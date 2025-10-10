CHILL CLUB｜最終回陣容震撼登場！人氣樂隊聯手女團 以音樂療癒觀眾心靈

ViuTV皇牌音樂節目《CHILL CLUB Japan SPECIAL》系列迎來最後一集，節目以末世題材包裝，邀來日本人氣樂團SEKAI NO OWARI、女子偶像團體Juice=Juice和另類組合PER SE三大音樂力量，捧場樂迷共度世界末日前的深夜療癒時光。樂團和女團陣容各有特色，展現不同世代音樂力量，為系列劃下最精彩句號。