CHILL CLUB｜最終回陣容震撼登場！人氣樂隊聯手女團 以音樂療癒觀眾心靈
ViuTV皇牌音樂節目《CHILL CLUB Japan SPECIAL》系列迎來最後一集，節目以末世題材包裝，邀來日本人氣樂團SEKAI NO OWARI、女子偶像團體Juice=Juice和另類組合PER SE三大音樂力量，捧場樂迷共度世界末日前的深夜療癒時光。樂團和女團陣容各有特色，展現不同世代音樂力量，為系列劃下最精彩句號。
CHILL CLUB日本特輯最終回 音樂舞台安撫末世不安
本集節目圍繞世界末日為主題，邀請SEKAI NO OWARI、Juice=Juice和PER SE安撫觀眾心靈。三組音樂人以獨特風格為迷惘人心送上溫暖訊息，《CHILL CLUB Japan SPECIAL》系列終章完美落幕，音樂成為最大安慰。
SEKAI NO OWARI以音樂療癒末世
SEKAI NO OWARI自2007年組成，四位成員主唱Fukase、團長Nakajin、鋼琴手Saori和特色DJ LOVE，皆因人生低潮而互相扶持，成團故事感人。團名「世界的終結」正好呼應主唱Fukase從谷底重新站起的意志，他們以獨特世界觀及音樂風格，在2011年8月正式出道即勇闖日本武道館舞台，至今已成日本代表性音樂組合。樂迷不只被音樂吸引，更感受團員之間堅韌友情和希望。
Juice=Juice青春魅力最年輕成員僅14歲
女子偶像團體Juice=Juice隸屬Hello! Project旗下，2013年出道即入圍第55屆日本唱片大賞新人獎。其團名寓意如新鮮果汁般純粹個性、活力四射。現有十一名成員，最年輕僅14歲，展現「畢業制」獨特世代交替活力，青春感十足。
